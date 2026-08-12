Geiger unterschreibt Yamaha-Superbike-Vertrag für die Euro Moto 2027/28

Egal was Dirk Geiger im Training am kommenden Wochenende für eine Zeit fährt, er wird im ersten Rennen aus der Boxengasse starten müssen. Seit Oschersleben wurde der dritte Motor in seiner Yamaha R9 verbaut, so dass er zwei Rennen als Letzter losmuss. Doch bevor sich Geiger mit dem Team Apreco auf die Euro Moto Supersport konzentriert, einigte man sich im Team auf eine Vertragsverlängerung, verbunden mit dem Aufstieg in die Superbike-Kategorie.

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«In meinem Drei- bis Fünfjahresplan für die Weiterentwicklung des Teams war es immer vorgesehen, irgendwann mit zwei Motorrädern in der Superbike-Klasse anzutreten. Was ursprünglich allerdings nicht Teil meines Plans war, war der Aufstieg von Dirk Geiger», beschreibt Teambesitzerin Corine Brandhorst Umstände. «Er und Lennox Lehmann haben sich als sehr starkes Team erwiesen und ich hätte beide gerne auch 2027 zusammen in der Supersport-Klasse gesehen, bevor sie 2028 den Schritt in die World Supersport machen. Gleichzeitig gab es großes Interesse von mehreren Fahrern, 2027 und 2028 an der Seite von Twan Smits in der Superbike-Klasse zu fahren. Gemeinsam mit Yamaha haben wir eine Shortlist mit drei Fahrern erstellt, die ich anschließend mit meinem Team und unseren Fahrern besprochen habe. Als ich mich mit Dirk zusammensetzte, fragte er mich am Ende unseres Gesprächs: ‚Warum zieht ihr mich eigentlich nicht in Betracht‘. Für einen Moment war ich sprachlos, denn Dirk hatte zuvor nie Interesse an der Superbike-Klasse gezeigt und war immer vollständig darauf fokussiert, in die World Supersport aufzusteigen. In Absprache und Zusammenarbeit mit Yamaha hätten wir ihm diesen Schritt ebenfalls ermöglicht, sollte er in diesem oder im kommenden Jahr die Meisterschaft gewinnen.»

Erfolgreiche R1-Tests

«In den vergangenen Monaten hat Dirk die R1 GYTR mehrfach getestet und zusätzlich an zwei Läufen der Langstrecken-Weltmeisterschaft teilgenommen», meint Brandhorst weiter. «Dabei konnte er einmal mehr sein großes Talent unter Beweis stellen und bestätigen, dass dieser Aufstieg eine echte Möglichkeit ist. Gemeinsam mit Yamaha haben wir intensiv darüber gesprochen, wie wir diesen Schritt umsetzen können, und einen Entwicklungsplan für beide Fahrer über den Winter erarbeitet. Das Ziel ist eindeutig: Wir wollen innerhalb der kommenden zwei Jahre den Euro Moto Superbike-Titel zum Team Apreco und Yamaha holen. Auch die Belohnung für den Fahrer, der diesen Titel holt, ist klar: Sobald der Titel wieder bei Yamaha ist, ist der nächste Schritt in seiner Karriere bereits gesichert.»

Sie ist aktuell definitiv eines der coolsten Bikes im gesamten Feld. Dirk Geiger

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Dirk Geiger kann sich mit dem Vertrag in der Tasche auf eine entspannte Winterpause freuen und sich ganz auf seinen neuen Job konzentrieren. «Ich möchte mich bei Corine und Yamaha für die Möglichkeit bedanken, in den kommenden beiden Saisons in der Superbike-Klasse anzutreten», versichert Geiger. «Meine Entscheidung, meinen Fokus von der World Supersport auf die Superbike-Klasse zu verlagern, hat viel mit der professionellen Teamstruktur zu tun, die Corine und Yamaha rund um die Fahrer aufgebaut haben. Ich bin überzeugt davon, dass sich dadurch in Zukunft viele Möglichkeiten für mich ergeben werden. Seitdem ich Twan während der Wintertests und beim ersten Rennwochenende am Sachsenring auf der R1 gesehen habe, war ich extrem beeindruckt von diesem Motorrad. Und sind wir ehrlich: Sie ist aktuell definitiv eines der coolsten Bikes im gesamten Feld.»