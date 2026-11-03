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Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez droht das gleiche Schicksal wie 2025

In den vergangenen acht Rennen sah Izan Guevara die Zielflagge siebenmal vor Manuel Gonzalez, die beiden Moto2-Titelaspiranten trennen nur noch 3,5 Punkte. Entrinnt dem Intact-Team erneut der Titel?

Moto2

Die Moto2-Titelanwärter Manuel Gonzalez (li.) Izan Guevara
Die Moto2-Titelanwärter Manuel Gonzalez (li.) Izan Guevara
Foto: Gold and Goose Photography
Die Moto2-Titelanwärter Manuel Gonzalez (li.) Izan Guevara
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Manuel Gonzalez war die tragische Figur der Moto2-WM 2025: Nach seiner unverschuldeten Disqualifikation in Indonesien (falsches Elektronikmapping aufgespielt) brach der Spanier ein und wurde im WM-Endspurt von Diogo Moreira erst überrumpelt und letztlich um 30 Punkte distanziert.

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Für die Memminger Mannschaft Liqui Moly Dynavolt Intact war der zweite WM-Rang zwar der größte Erfolg in der Teamgeschichte, aber es tat dennoch weh, das große Ziel verfehlt zu haben.

Gonzalez’ Vorsprung ist auf 3,5 Punkte geschrumpft

Drei Rennen vor Ende der Weltmeisterschaft 2026 liegt Gonzalez an der WM-Spitze, sein Vorsprung gegenüber Izan Guevara ist aber bis auf 3,5 Punkte geschrumpft. Nach Assen Ende Juni lag Gonzalez 57,5 Zähler vor seinem Landsmann; doch in den acht Grands Prix seither sah Guevara siebenmal vor ihm die Zielflagge. Lediglich bei seinem Sieg in Misano behielt Gonzalez die Oberhand.

Im Artikel erwähnt

Für Sepang hatte Gonzalez schlechte Karten: Nach seinem Ausrutscher am Freitag klagt der 24-Jährige über Schmerzen im rechten Fuß und qualifizierte sich nur für den neunten Startplatz, während Guevara von Grid-Position 3 kam.

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Im Rennen hatten beide nichts im Kampf um den Sieg mitzureden, diesen eroberte mit einer starken Vorstellung David Alonso, Guevera und Gonzalez sahen die Zielflagge als Vierter und Fünfter.

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Manu Gonzalez nannte das Risiko «zu groß»

«Aus meiner Sicht war es ein Okay-Rennen, es ging nur darum, ins Ziel zu kommen und durchzuhalten», fasste Gonzalez zusammen. «Ich bin mit voller Entschlossenheit ins Rennen gegangen, habe die Fahrer vor mir gut überholt und mich beim Bremsen stark gefühlt. Der Grip-Level war niedrig, was für meinen Fahrstil nicht gut war. Also habe ich versucht, mich anzupassen und das Vorderrad etwas stärker einzusetzen, aber das war sehr riskant. Deshalb versuchte ich meine Position zu halten. Es war viel zu riskant, mehr Gas zu geben, um die Lücke zu den Fahrern vor mir zu schließen, da ich zu weit zurücklag. Also habe ich beschlossen, ruhig zu bleiben und das Rennen zu beenden. Unter diesen Umständen ist ein Platz unter den Top-5 gar nicht so schlecht.»

Laut Jürgen Lingg war nicht mehr möglich

Intact-Teamchef Jürgen Lingg analysierte: «Wir haben gewusst, dass es nicht leicht werden würde. Bei diesen hohen Temperaturen und den anspruchsvollen Streckenbedingungen ist es eine zusätzliche Herausforderung, aus der dritten Reihe starten zu müssen. Aber auch das hat Manu hervorragend gemeistert. Anfangs musste er seine Reifen etwas stärker beanspruchen, um sich nach vorne zu arbeiten, hatte die Situation aber jederzeit unter Kontrolle und passte seine Fahrweise im weiteren Rennverlauf entsprechend an. Es ist ein hochverdienter fünfter Platz, mehr war nicht möglich. Es war deutlich zu erkennen, dass leichtere Fahrer, die nahe am Mindestgewicht liegen, unter diesen Bedingungen und bei dem hohen Reifenverschleiß einen gewissen Vorteil haben. Da Manu seit dem Sturz am Freitag etwas angeschlagen ist, ist seine Leistung umso bemerkenswerter.»

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17

+1,932

2:04,686

20

03

36

Angel Piqueras

QJMOTOR - MSI

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QJMOTOR - MSI

17

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16

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Izan Guevara

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13

05

18

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

17

+14,130

2:05,213

11

06

99

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2:05,523

10

07

95

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2:05,395

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09

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