14. WM-Medaille für Pekka Päivärinta beim Sidecar Festival in Oschersleben
Schon vor dem Finale der Seitenwagen-WM steht fest, dass sich der 55-jährige Finne Pekka Päivärinta in Oschersleben die 14. WM-Medaille abholen wird, nur die Farbe ist noch nicht endgültig geklärt.
Seit 2004 ist Pekka Päivärinta aus dem Seitenwagen-WM-Fahrerlager nicht wegzudenken. Der Finne zählt längst zu den erfolgreichsten Fahrern seiner Zunft und mit fünf WM-Titeln - drei mit seinem langjährigen Sponsor Adolf Hänni sowie je einen mit Timo Karttiala und Kirsi Kainulainen - hat er sich einen festen Platz in der Walhalla der seit 1949 ausgetragenen Weltmeisterschaft gesichert.
Nach zwei vierten Plätzen in der Endabrechnung 2024 und 2025 sind Päivärinta und sein britischer Beifahrer Adam Christie, der auch durch seine technische Expertise mitverantwortlich für die beeindruckende Serie ist, diese Saison ständige Gäste auf dem Siegertreppchen. Zwei Siege auf der ehemaligen Grand-Prix-Strecke in Grobnik/Rijeka stehen drei zweite und vier dritte Plätze gegenüber. Nur im zweiten Rennen in Assen mussten sie sich mit Platz 4 zufriedengeben.
Wenn sich die Elite des Seitenwagenrennsports am ersten Oktober-Wochenende zum großen Finale der diesjährigen Weltmeisterschaft trifft, könnte er für den 55-jährigen Evergreen sogar zum sechsten Titelgewinn reichen, auch wenn die besten Karten vor den beiden letzten Läufen das britisch-französische Paar Harry Payne/Kevin Rousseau vom Team Steinhausen Racing - sie bringen einen 25,5-Punkte-Vorsprung mit - in Händen halten.
Weil die Vierten in der Zwischenwertung bereits uneinholbare 95 Zähler zurückliegen, steht bereits vor der Veranstaltung fest, dass der finnischen Ausnahmeerscheinung am Sonntagnachmittag vom Vertreter des Motorrad-Weltverbandes Fédération Internationale de Motocyclisme die 14. (!) WM-Medaille umgehängt wird - für Christie ist es die erste -, nur die Farbe steht noch nicht fest.
Vorläufiger Zeitplan, Seitenwagen-WM, Oschersleben
Freitag, 2. Oktober
13.35 - 14.05 Uhr
Freies Training
17.05 - 17.35 Uhr
Freies Training
Samstag, 3. Oktober
10.15 - 10.45 Uhr
Zeittraining
16.15 - 16.55 Uhr
Start Sprintrennen (12 Rdn.)
Sonntag, 20. September
09.40 - 09.55 Uhr
Warm Up
14.20 - 15.20 Uhr
Start Hauptrennen (21 Rdn.)
Zwischenstand Seitenwagen-WM nach 10 von 12 Rennen
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
202,5
2.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
177
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
177
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
107,5
5.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
76
6.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
72
7.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
58
8.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
57,5
9.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
51,5
10.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
46,5
11.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
37
12.
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat
ARS Yamaha
32
13.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
30
14.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
30
15.
Thomas Eder/Kevin Kölsch
ARS Yamaha
29
16.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
28
17.
Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)
ARS Yamaha
23
18.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
21
19.
Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB)
LCR Yamaha
16
20.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
15
21.
Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL)
LCR Yamaha
12
22.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
8,5
23.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
6,5
24.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
5,5
25.
Lewis Nicol/Lex Deemter (GB/NL)
LCR Yamaha
5
26.
Ulric Brillault/Cora Marsal
LCR Yamaha
2
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