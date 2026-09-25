Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Mehr Motorrad

  4. /

  5. Seitenwagen

  6. /

  7. News

Werbung

14. WM-Medaille für Pekka Päivärinta beim Sidecar Festival in Oschersleben

Schon vor dem Finale der Seitenwagen-WM steht fest, dass sich der 55-jährige Finne Pekka Päivärinta in Oschersleben die 14. WM-Medaille abholen wird, nur die Farbe ist noch nicht endgültig geklärt.

Seitenwagen

Päivärinta mit Sponsor Hänni (Mitte) und Beifahrer Christie
Päivärinta mit Sponsor Hänni (Mitte) und Beifahrer Christie
Foto: Helmut Ohner
Päivärinta mit Sponsor Hänni (Mitte) und Beifahrer Christie
© Helmut Ohner

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Seit 2004 ist Pekka Päivärinta aus dem Seitenwagen-WM-Fahrerlager nicht wegzudenken. Der Finne zählt längst zu den erfolgreichsten Fahrern seiner Zunft und mit fünf WM-Titeln - drei mit seinem langjährigen Sponsor Adolf Hänni sowie je einen mit Timo Karttiala und Kirsi Kainulainen - hat er sich einen festen Platz in der Walhalla der seit 1949 ausgetragenen Weltmeisterschaft gesichert.

Werbung

Werbung

Nach zwei vierten Plätzen in der Endabrechnung 2024 und 2025 sind Päivärinta und sein britischer Beifahrer Adam Christie, der auch durch seine technische Expertise mitverantwortlich für die beeindruckende Serie ist, diese Saison ständige Gäste auf dem Siegertreppchen. Zwei Siege auf der ehemaligen Grand-Prix-Strecke in Grobnik/Rijeka stehen drei zweite und vier dritte Plätze gegenüber. Nur im zweiten Rennen in Assen mussten sie sich mit Platz 4 zufriedengeben.

Pekka Päivärinta/Adam Christie: Podiumsdauergäste 2026
Pekka Päivärinta/Adam Christie: Podiumsdauergäste 2026
Foto: Helmut Ohner
Pekka Päivärinta/Adam Christie: Podiumsdauergäste 2026
© Helmut Ohner

Im Artikel erwähnt

Wenn sich die Elite des Seitenwagenrennsports am ersten Oktober-Wochenende zum großen Finale der diesjährigen Weltmeisterschaft trifft, könnte er für den 55-jährigen Evergreen sogar zum sechsten Titelgewinn reichen, auch wenn die besten Karten vor den beiden letzten Läufen das britisch-französische Paar Harry Payne/Kevin Rousseau vom Team Steinhausen Racing - sie bringen einen 25,5-Punkte-Vorsprung mit - in Händen halten.

Werbung

Werbung

Weil die Vierten in der Zwischenwertung bereits uneinholbare 95 Zähler zurückliegen, steht bereits vor der Veranstaltung fest, dass der finnischen Ausnahmeerscheinung am Sonntagnachmittag vom Vertreter des Motorrad-Weltverbandes Fédération Internationale de Motocyclisme die 14. (!) WM-Medaille umgehängt wird - für Christie ist es die erste -, nur die Farbe steht noch nicht fest.

Vorläufiger Zeitplan, Seitenwagen-WM, Oschersleben

Vorläufiger Zeitplan Oschersleben

Freitag, 2. Oktober

13.35 - 14.05 Uhr

Freies Training

17.05 - 17.35 Uhr

Freies Training

Samstag, 3. Oktober

10.15 - 10.45 Uhr

Zeittraining

16.15 - 16.55 Uhr

Start Sprintrennen (12 Rdn.)

Sonntag, 20. September

09.40 - 09.55 Uhr

Warm Up

14.20 - 15.20 Uhr

Start Hauptrennen (21 Rdn.)

Zwischenstand Seitenwagen-WM nach 10 von 12 Rennen

Pl.
Team
Maschine
Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

202,5

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

177

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

177

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

107,5

5.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

76

6.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

72

7.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

58

8.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

57,5

9.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

51,5

10.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

46,5

11.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

37

12.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat

ARS Yamaha

32

13.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

30

14.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

30

15.

Thomas Eder/Kevin Kölsch

ARS Yamaha

29

16.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

28

17.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

ARS Yamaha

23

18.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

21

19.

Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB)

LCR Yamaha

16

20.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

15

21.

Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL)

LCR Yamaha

12

22.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

8,5

23.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

6,5

24.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

5,5

25.

Lewis Nicol/Lex Deemter (GB/NL)

LCR Yamaha

5

26.

Ulric Brillault/Cora Marsal

LCR Yamaha

2

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Seitenwagen Events
  1. Vergangen

    Cremona

    08.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Assen

    19.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Oschersleben

    03.10.2026
    Zum Event

Mehr Motorrad News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM