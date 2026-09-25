14. WM-Medaille für Pekka Päivärinta beim Sidecar Festival in Oschersleben

Seit 2004 ist Pekka Päivärinta aus dem Seitenwagen-WM-Fahrerlager nicht wegzudenken. Der Finne zählt längst zu den erfolgreichsten Fahrern seiner Zunft und mit fünf WM-Titeln - drei mit seinem langjährigen Sponsor Adolf Hänni sowie je einen mit Timo Karttiala und Kirsi Kainulainen - hat er sich einen festen Platz in der Walhalla der seit 1949 ausgetragenen Weltmeisterschaft gesichert.

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Nach zwei vierten Plätzen in der Endabrechnung 2024 und 2025 sind Päivärinta und sein britischer Beifahrer Adam Christie, der auch durch seine technische Expertise mitverantwortlich für die beeindruckende Serie ist, diese Saison ständige Gäste auf dem Siegertreppchen. Zwei Siege auf der ehemaligen Grand-Prix-Strecke in Grobnik/Rijeka stehen drei zweite und vier dritte Plätze gegenüber. Nur im zweiten Rennen in Assen mussten sie sich mit Platz 4 zufriedengeben.

Pekka Päivärinta/Adam Christie: Podiumsdauergäste 2026 Foto: Helmut Ohner Pekka Päivärinta/Adam Christie: Podiumsdauergäste 2026 © Helmut Ohner

Wenn sich die Elite des Seitenwagenrennsports am ersten Oktober-Wochenende zum großen Finale der diesjährigen Weltmeisterschaft trifft, könnte er für den 55-jährigen Evergreen sogar zum sechsten Titelgewinn reichen, auch wenn die besten Karten vor den beiden letzten Läufen das britisch-französische Paar Harry Payne/Kevin Rousseau vom Team Steinhausen Racing - sie bringen einen 25,5-Punkte-Vorsprung mit - in Händen halten.

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Weil die Vierten in der Zwischenwertung bereits uneinholbare 95 Zähler zurückliegen, steht bereits vor der Veranstaltung fest, dass der finnischen Ausnahmeerscheinung am Sonntagnachmittag vom Vertreter des Motorrad-Weltverbandes Fédération Internationale de Motocyclisme die 14. (!) WM-Medaille umgehängt wird - für Christie ist es die erste -, nur die Farbe steht noch nicht fest.

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen

Vorläufiger Zeitplan, Seitenwagen-WM, Oschersleben

Vorläufiger Zeitplan Oschersleben Freitag, 2. Oktober 13.35 - 14.05 Uhr Freies Training 17.05 - 17.35 Uhr Freies Training Samstag, 3. Oktober 10.15 - 10.45 Uhr Zeittraining 16.15 - 16.55 Uhr Start Sprintrennen (12 Rdn.) Sonntag, 20. September 09.40 - 09.55 Uhr Warm Up 14.20 - 15.20 Uhr Start Hauptrennen (21 Rdn.)

Zwischenstand Seitenwagen-WM nach 10 von 12 Rennen