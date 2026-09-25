Max Nagl beendet seine Karriere mit zahlreichen Rekorden

Nach 23 Jahren Motocross auf höchstem Niveau hängt Max Nagl seinen Helm sprichwörtlich an den Nagel. 2009 wurde er Vizeweltmeister in der MX1-Klasse, 2016 belegte er noch einmal WM-Rang 3 in der MXGP. Ein besonderer Moment folgte 2015 im Talkessel: Nagl trat beim Deutschland-Grand-Prix als WM-Führender mit dem Red Plate an. Bis heute ist er der einzige deutsche Fahrer, der in der MXGP-Klasse das Red Plate tragen durfte. Zugleich ist Nagl bis heute der einzige Husqvarna-Pilot, der die WM-Führung in der MXGP-Klasse innehatte.

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Die Saison 2026 begann für Max Nagl mit einem Dreifach-Sieg in Grevenbroich und einem Tagessieg in Dreetz. Im Samstagsrennen zum dritten Meisterschaftslauf ereignete sich das Drama: Nagl kollidierte in Führung liegend mit einem gestürzten Überrundeten, schlug heftig ein und brach sich den Wirbel T4. Er wollte für den Rest der Saison wieder fit sein, doch während des Trainings zog er sich eine komplizierte Knieverletzung zu, die irreparable Folgen hatte. Zu diesem Zeitpunkt deutete sich bereits an, dass er seine Motocross-Karriere nicht fortsetzen kann. Nun fasste der 39-Jährige die Entscheidung, seine Motocross-Karriere zu beenden.

Statement von Max Nagl

«Ich beende meine Karriere nicht im Schlechten, sondern im Guten», erklärte er in den sozialen Medien. «Ich habe natürlich lange darüber nachgedacht, aber ich fühle mich gut dabei. Ich habe schon die letzten zwei oder drei Jahre darüber nachgedacht. Es gibt mehrere Gründe für meine Entscheidung. Ein Grund ist mit Sicherheit das Körperliche. Während meiner gesamten Karriere hatte ich viele Verletzungen. Speziell in Tensfeld bei den ADAC MX Masters hatte ich einen heftigen Einschlag mit der Folge mehrerer schwerer Verletzungen. Danach ist die Knieverletzung noch dazugekommen. Das Knie hatte schon so viele Verletzungen, das kann nicht mehr zu 100 % hergestellt werden und mit einem Knie anzutreten, das nur noch 80 % Belastbarkeit hat, ergibt für mich keinen Sinn.»

Alles oder nichts

«Meine Einstellung war immer, entweder mache ich das zu 100 Prozent, oder ich mache es gar nicht. Trotzdem bin ich absolut happy, wie meine Karriere gelaufen ist. 2003 hat alles angefangen mit meinen ersten MX2-Rennen mit KTM. Ich war dann 10 Jahre bei KTM und wir waren Vizeweltmeister in dieser Zeit. Dann hatte ich zwei richtig gute Jahre auch bei Honda. Mit Husqvarna wurden wir Fünfter und Dritter in der WM.»

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Historischer MXoN-Sieg 2012

Der Sieg der deutschen Mannschaft beim Motocross der Nationen 2012 in Lommel ist bis heute einmalig. 2012 wurde er gemeinsam mit Ken Roczen und Marcus Schiffer als ADAC-Motorsportler des Jahres ausgezeichnet.

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«Mein absolutes Highlight war der Sieg beim Motocross der Nationen 2012. Ich war 5 Jahre alt, als mir mein Papa die erste PW50 gekauft hat und seitdem liebe ich das Fahren im Gelände auf zwei Rädern. Jetzt ist es an der Zeit, neue Sachen zu machen. Ich bin jetzt mit Autorennen unterwegs. Ich werde auch auf jeden Fall im Motocross-Paddock bleiben. Ich habe mein ganzes Leben dort verbracht und so viele Erfahrungen gesammelt, die ich gerne an jüngere Fahrer weitergeben möchte.»

Dank an Fans und Sponsoren

Am Ende bedankte sich Max Nagl noch bei den Fans, die ihm über Jahrzehnte die Treue gehalten haben. Auch mit seinen Förderern und Sponsoren verbindet ihn eine lange und freundschaftliche Zusammenarbeit.

Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com sagen wir Danke für die unvergesslichen Momente, die großen Erfolge und die vielen Emotionen einer außergewöhnlichen Karriere.

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Die Karriere von Max Nagl auf einen Blick: