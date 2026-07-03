8h von Suzuka (Q2): Rea knapp vor van der Mark, verkehrte Welt bei Yamaha

Bei sommerlichen Bedingungen und strahlendem Sonnenschein wurde am späten Freitagnachmittag das zweite Qualifying für die 8 Stunden von Suzuka ausgetragen. Nach dem ersten Durchgang hatten AutoRace Ube Racing Team, Honda HRC und F.C.C. TSR Honda France die jeweiligen Gruppenbestzeiten gesetzt, wobei Jonathan Rea in 2:04,583 Minuten die absolute Bestmarke gefahren war. Im zweiten Qualifying ging es nun darum, die provisorische Startreihenfolge für den Langstreckenklassiker zu ermitteln.

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Den Auftakt machte erneut die blaue Gruppe. Diesmal setzte sich Honda-Rekordsieger Takumi Takahashi in 2:05,088 Minuten an die Spitze und verwies Naomichi Uramoto auf der BMW des AutoRace Ube Racing Teams um lediglich 0,031 Sekunden auf Rang 2. Beide waren allerdings langsamer als im ersten Durchgang.

BMW-Werkspilot Markus Reiterberger bestätigte als Vierter die starke Form seiner Mannschaft und lag unmittelbar vor YART-Pilot Karel Hanika. Überraschend tat sich dagegen das Yamaha-Werksteam erneut schwer. Lokalmatador Katsuyuki Nakasuga war im Q2 langsamer als im Q1 und kam in der kombinierten Wertung beider Sessions nicht über einen Platz 12 hinaus.

Katsuyuki Nakasuga auf der Werks-Yamaha Foto: FIM EWC Katsuyuki Nakasuga auf der Werks-Yamaha © FIM EWC

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Eine erfreuliche Nachricht gab es von Lennox Lehmann. Nachdem der Deutsche im freien Training am Morgen einen spektakulären Sturz überstanden hatte, konnte er im Qualifying wieder auf die Strecke gehen. Mit der Yamaha von Motobox Kremer wurde Lehmann auf Position 38 geführt.

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Jonathan Rea mit Honda vorn – Schrott bei SERT!

Für den ersten großen Schreckmoment sorgte die gelbe Gruppe. Yoshimura-SERT-Pilot Dan Linfoot stürzte bereits zu Beginn der Session in der ultraschnellen 130R. Die Suzuki wurde dabei schwer beschädigt, unter anderem riss die komplette Frontpartie auseinander und das Vorderrad löste sich vom Motorrad.

Sportlich ließ Jonathan Rea anschließend erneut keinen Zweifel an seiner Klasse aufkommen. Der sechsfache Superbike-Weltmeister steigerte sich auf 2:04,422 Minuten und setzte damit die schnellste Runde des gesamten Freitags. Florian Marino orientierte sich auf seiner Marc-VDS-Yamaha über weite Strecken an der Honda mit der Startnummer 30 und fuhr zunächst auf Rang 2, ehe ihn Marvin Fritz auf der YART-R1 noch verdrängte. Der Rückstand auf Reas Fabelrunde betrug allerdings mehr als sieben Zehntelsekunden.

Jack Miller auf der Werks-Yamaha Foto: Yamaha Jack Miller auf der Werks-Yamaha © Yamaha

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MotoGP-Pilot Jack Miller musste sich als fünftschnellster Fahrer der Session sogar hinter zwei anderen Yamaha-Piloten einreihen. Für das Yamaha-Werksteam verlief das Qualifying enttäuschend.

Michael van der Mark kratzt an der Rea-Bestzeit

In der abschließenden roten Gruppe rückte das BMW-Werksteam noch einmal in den Mittelpunkt. Michael van der Mark kam Reas Bestzeit mit einer Runde in 2:04,485 Minuten erstaunlich nahe und verpasste die Spitzenzeit nur knapp. Im Schlepptau des Niederländers fuhr Alessandro Delbianco auf der Marc-VDS-Yamaha die zweitschnellste Runde der Gruppe.

Michael van der Mark auf der Werks-BMW Foto: BMW Michael van der Mark auf der Werks-BMW © BMW

Überschattet wurde die Session allerdings von weiteren Zwischenfällen. Christophe Ponsson, der kurzfristig den verletzten Hannes Soomer beim AutoRace Ube Racing Team ersetzt , stürzte zur Halbzeit und zerstörte die BMW M1000RR mit der Nummer 76. Wenig später musste das Qualifying nach einem Unfall von Jan-Ole Jähnig auf der BMW von ERC Endurance mit der Roten Flagge unterbrochen werden, damit die Strecke gereinigt werden konnte. Nach dem Neustart landete schließlich auch Yoshimura-SERT-Pilot Cocoro Atsumi im Kiesbett.

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Honda HRC im Qualifying vor BMW

Nach Abschluss aller sechs Qualifying-Gruppen stand fest, dass sich Honda HRC in der kombinierten Wertung knapp vor dem BMW-Werksteam die provisorische Pole-Position sicherte. Damit untermauerte das Werksteam um Takumi Takahashi, Jonathan Rea und Somkiat Chantra seine Ambitionen auf den fünften Sieg in Folge bei den 8 Stunden von Suzuka. BMW war erster Verfolger, das stark besetzte Yamaha-Werksteam hingegen reihte sich hinter dem Kundenteams Marc VDS und YART ein.

Bestes Superstock-Team: Team Etoile auf BMW Foto: Team Etoile Bestes Superstock-Team: Team Etoile auf BMW © Team Etoile

Als bestes Superstock-Team qualifizierte sich Team Etoile mit Kosuke Okubo, Takuya Ito und Kaito Toba.

Die zehn schnellsten Teams der kombinierten Wertung haben sich zudem für den Top-10-Trial am Samstag qualifiziert. Es haben sich vier Honda-Teams, zwei BMW-Teams, drei Yamaha-Teams und ein Suzuki-Team qualifiziert. Ob das Einzelzeitfahren jedoch wie geplant stattfinden kann, ist derzeit fraglich. Die Wetterprognosen sagen Regen voraus, sodass unklar ist, ob sich ein Zeitfenster mit vergleichbaren Bedingungen für alle Teilnehmer finden lässt.

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Andrea Locatelli auf der Werks-R1 Foto: FIM EWC Andrea Locatelli auf der Werks-R1 © FIM EWC

Kombinierte Wertung der beiden Qualifying-Durchgänge:

Honda HRC (Rea, Takahashi, Chantra) – 2:04,738 Minuten BMW (Reiterberger, Odendaal, van der Mark) +0,075 Sekunden Marc VDS Yamaha (De Puniet, Marino, Delbianco) +0,222 YART (Hanika, Fritz, Mercado) +0,431 Yamaha (Nakasuga, Miller, Locatelli) +0,458 F.C.C. TSR Honda (Techer, Perolari, McPhee) +0,583 Atemo Pro Honda (Nozane, Hada, Arakawa) +0,585 SERT (Black, Linfoot, Atsumi) +0,621 AutoRace Ube BMW (Uramoto, Guintoli, Ponsson) +0,723 SDG Team HARC-Pro Honda (Kunii, Nagoe, Abe) +1,113

Die besten Rundenzeiten im Qualifying: