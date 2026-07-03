Florian Alt erlebt in Most einen der härtesten Renntage seiner Karriere

Als post scriptum teilte Euro Moto Superbike-Pilot Florian Alt bei seinem Kommentar in den sozialen Medien nach dem Most-Wochenende mit: «Meine Honda ging heute wie die Hölle.» Das hatte sich bestimmt auch Ducati-Konkurrent Lukas Tulovic gedacht, als Alt auf der Start-Ziel-Geraden aus dem Windschatten heraus gepflegt an ihm vorbeibretterte. «Es war sicher einer der härtesten Renntage meiner Karriere», erklärte Alt nach getaner Arbeit. «Belohnt wurde das mit zwei Mal Platz 2.»

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Alt plant Besuch bei Tulovic

«Es ist ein mega Rennen gewesen», erklärte Alt dann auch nach der ersten Zielankunft am Vormittag, als er sich umgehend die ihm entgegengehaltene Kühlweste überstreifte. Immerhin war da das Thermometer schon weit über 30 Grad geklettert. «Wir haben wirklich das ganze Wochenende darauf hingearbeitet, dass ich halbwegs kompfortabel fahren kann. Es war sehr anstrengend und eines der heißesten Rennen, die ich je gefahren bin. Trotz Asien etc. Und ja, die Honda funktioniert bei heißen Bedingungen nicht ganz so schlecht, wie die anderen, die haben da einen größeren Drop. Von dem mehr bin ich echt happy und versuche, es gleich ein bisschen besser zu machen, damit Tulovic vielleicht die ersten zwei, drei Runden ein bisschen Besuch bekommt.»

War das erste Rennen schon heiß, so sollte es am Nachmittag noch heißer werden. Die Rennleitung hatte zwar das Startprozedere zeitlich stark verkürzt, doch bei der Distanz blieb man bei 16 Runden. Für Alt sprangen Führungskilometer und erneut der zweite Platz heraus. «Nach einigen Führungsrunden bei 40℃ Außentemperatur und 70℃ Asphalttemperatur konnte ich mit 40 Punkten und leicht verbrannten Händen, welche noch im Medical Center behandelt wurden, halbwegs zufrieden nach Hause fahren.»

Dass die Marshals das aushalten. Das war wirklich irre. Florian Alt

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«Nein, ganz ehrlich, das haben wir nicht erwartet, denn das war für alle echt ein schwerer Tag, das muss ich sagen», fügte Alt noch an. «Vielen Dank an die Marshals. Ich habe echt allen eben noch mal gedankt, die haben hier ein mega Job gemacht und dass sie das aushalten. Das war wirklich irre. Und ja, ich habe alles versucht, ich habe die ersten Runden versucht, an die Spitze zu kommen. Tulovic hatte dann einen kleinen Fehler auf die Start-Ziel und ich konnte wunderbar vorbeifahren und dann hab ich einfach versucht, drei, vier Runden die Pace zu machen, aber ganz ehrlich, es ist es so heiß, das ist wirklich unglaublich, und deswegen bin ich zufrieden mit den 40 Punkten.»