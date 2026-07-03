VR46-Racing-Team von Valentino Rossi bis mindestens 2029 mit Ducati

Nachdem am 2. Juli Gresini Racing die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Ducati Corse über die Saison 2026 hinaus bekanntgab, folgte am Freitag die Bestätigung von VR46 Racing, mit dem Hersteller aus Borgo Panigale bis mindestens 2029 weiterzumachen.

Werbung

Werbung

Das MotoGP-Team von Valentino Rossi wird weiterhin als Werks-Support-Team von Ducati agieren. Der ursprünglich ab der Saison 2025 unterzeichnete Vertrag wurde nun um weitere drei Jahre verlängert.

Die Verlängerung der Partnerschaft würde das gegenseitige Vertrauen in ein Projekt, das seit 2022 seine Stärke unter Beweis gestellt habe, bekräftigen, hieß es in einem Statement von VR46. Mit den neongelben Ducati Desmosedici konnten bislang vier Siege und 16 Podestplätze eingefahren werden.

«Wir sind wirklich stolz darauf, die Verlängerung unserer Vereinbarung mit Ducati als werksunterstütztes Team in der MotoGP für die nächsten drei Jahre bekannt zu geben», meinte VR46-Teamdirektor Alessio «Uccio» Salucci. «Diese Rolle zu übernehmen, war von Anfang an eine große Ehre und stellte einen wichtigen Meilenstein für unsere gesamte Gruppe dar. Die Bestätigung unserer Position ist jedoch noch bedeutungsvoller, da sie die Beständigkeit und die unglaubliche Arbeit jedes einzelnen Teammitglieds widerspiegelt. Ich möchte allen Mitarbeitern des Teams, unseren Partnern für ihre anhaltende Unterstützung sowie Ducati – insbesondere Luigi Dall'Igna, Claudio Domenicali und Mauro Grassilli – danken, nicht nur dafür, dass sie an uns und unser Projekt glauben, sondern auch dafür, dass sie durch diese Vertragsverlängerung bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Angesichts der neuen Vorschriften, die 2027 in Kraft treten, werden die nächsten MotoGP-Saisons eine große Herausforderung darstellen, aber wir sind bereit, uns ihr mit Begeisterung, Entschlossenheit und dem soliden Fundament, das wir geschaffen haben, zu stellen, um noch größere Ziele zu erreichen. Diese erfolgreiche Partnerschaft zwischen dem Team und Ducati wird sicherlich auch weiterhin beiden Seiten Vorteile bringen.»

Werbung

Werbung

Ducati-Corse-CEO Gigi Dall'Igna ergänzte: «Von Beginn unserer Zusammenarbeit an hat das Team Pertamina Enduro VR46 Racing große Beständigkeit, Kompetenz und Leidenschaft bewiesen. Im Laufe der Jahre haben wir gemeinsam bedeutende Meilensteine erreicht. Wir freuen uns sehr, diesen Weg mindestens bis 2029 fortzusetzen und damit eine Partnerschaft weiter zu stärken, die uns bereits große Zufriedenheit beschert hat. Diese Vertragsverlängerung festigt eine Beziehung, die auf gemeinsamen Werten, einer gemeinsamen Vision und ehrgeizigen Zielen basiert. Ich bin zuversichtlich, dass wir in den kommenden Jahren gemeinsam weiterhin herausragende Ergebnisse erzielen werden. Abschließend möchte ich Valentino Rossi, Alessio Salucci, Pablo Nieto und allen im Team für ihre Professionalität und ihr Engagement danken.»

VR46 Racing wird somit auch 2027, wenn die neuen MotoGP-Regeln in Kraft treten, zwei Ducati Desmosedici in der Box haben – ein Motorrad in Werksspezifikation, das im Laufe der Saison technische Updates erhalten wird, und ein Motorrad in Standardspezifikation, das nicht aus dem Werk stammt. Beide Bikes werden weiterhin von den technischen Mitarbeitern von Ducati betreut, die bereits in das Team integriert sind.

In dieser Saison sorgt VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio, der ein Werksbike 2026 zur Verfügung hat, regelmäßig für Top-Ergebnisse. Der Italiener liegt derzeit in der Gesamtwertung an dritter Stelle – auf WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) hat er 16 Punkte Rückstand. Teamkollege Franco Morbidelli tut sich in diesem Jahr schwer mit der GP25. «Morbido» liegt in der WM-Tabelle nur auf Rang 16.

2027 werden Fermin Aldeguer und Superbike-Ass Nicolo Bulega bei VR46 die Fahrerpaarung bilden. Beide Piloten wurden bislang noch nicht offiziell bestätigt.

Werbung