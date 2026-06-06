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EWC Spa (2h): BMW knapp vor YART – starke Regenfront kündigt sich an!
BMW führt nach einem Viertel der Renndistanz in Spa, doch es droht eine Regenfront: Die Fahrer müssen sich immer wieder an wechselnde Bedingungen anpassen, YART und Kawasaki in Schlagdistanz zu BMW.
Nach einem
Davon profitierte Alan Techer auf der F.C.C. TSR Honda. Der Franzose schloss Runde um Runde auf und stellte nach 31 Umläufen den Anschluss an die führende BMW her. Auch Marvin Fritz auf der YART-R1 und Christian Gamarino auf der Webike-Kawasaki mischten plötzlich im Kampf um die Spitze mit. Das Führungsquartett lag innerhalb von etwas mehr als einer Sekunde.
Die Fahrer rüsten sich für Regen, doch bisher fallen nur einzelne Tropfen
Noch präsentierte sich der 6,985 Kilometer lange Ardennen-Kurs trocken, doch das Regenradar kündigte eine kräftige Front an. Über Spa-Francorchamps zogen dunkle Wolken auf. Im BMW-Lager bereitete sich Michael van der Mark auf seinen ersten Stint vor und montierte vorsorglich ein Regenvisier an seinem Arai-Helm.
YART hatte seinen zweiten Boxenstopp bereits absolviert, als Steven Odendaal die führende BMW nach rund 1:35 Stunden an die Box brachte und an Teamkollege Michael van der Mark übergab. Auch die Honda stoppte, verlor dabei jedoch wertvolle Zeit. Die Webike-Kawasaki blieb erneut länger auf der Strecke und übernahm zwischenzeitlich die Führung.
Honda verliert beim zweiten Stopp viel Zeit
Nachdem alle Spitzenteams ihren zweiten Service absolviert hatten, führte Michael van der Mark auf der BMW vor Leandro Mercado auf der YART-R1. Die Kawasaki lag auf Rang 3, gefolgt von der Marc-VDS-Yamaha von Ex-MotoGP-Pilot Randy de Puniet. Honda war durch den längeren Boxenaufenthalt auf den fünften Platz zurückgefallen, John McPhee hatte gut eine Minute Rückstand auf die Spitze.
Nach knapp 1:50 Stunden verschlechterten sich die Bedingungen erneut. Die Rundenzeiten wurden spürbar langsamer und die Streckenposten zeigten den Piloten die Regenflaggen. Alle Fahrer nahmen deutlich Tempo heraus und waren mehrere Sekunden pro Runde langsamer unterwegs als noch zu Beginn des Rennens. Doch die Lage besserte sich nach einigen Minuten wieder. An der Spitze fuhr Michael van der Mark wieder 2:20er-Zeiten. Er lag zu diesem Zeitpunkt gut drei Sekunden vor Leandro Mercado.
Der Zwischenstand nach 2 Stunden Fahrzeit:
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BMW Endurance (Reiterberger, Van der Mark, Odendaal), BMW M1000RR, 50 Runden
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YART (Hanika, Fritz, Mercado), Yamaha R1, +2,856 sec
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Kawasaki Webike (Ramos, Gamarino, Leblanc), Kawasaki ZX-10RR, +7,188
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Marc VDS (De Puniet, Marino, Bendsneyder), Yamaha R1, +1 Runde
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F.C.C. TSR Honda (Techer, Perolari, McPhee), Honda CBR1000RR-R, +1 Runde
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Tati Team AVA6 Racing (Clere, Vinales, Di Meglio), Honda CBR1000RR-R, +1 Runde
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ERC Endurance (Schrötter, Foray, Jähnig), BMW M1000RR, +1 Runde
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Revo-M2-Aprilia (Calia, Saltarelli, Ferroni), Aprilia RSV4, +1 Runde (STOCK)
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Team Bolliger Switzerland (Thöni, Toledo, Artigas), Kawasaki ZX-10RR, +1 Runde
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Dafy-Kaedear-RAC41 (Manfredi, Ishizuka, Poncet), Honda CBR1000RR-R, +1 Runde (STOCK)
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