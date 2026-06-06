EWC Spa (2h): BMW knapp vor YART – starke Regenfront kündigt sich an!

Nach einem trockenen Auftakt der 8 Stunden von Spa , dem zweiten Lauf der Langstrecken-WM 2026, wurden zu Beginn der zweiten Rennstunde die ersten Regentropfen gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt führte Steven Odendaal auf der Werks-BMW das Feld an. Der Südafrikaner nahm das Tempo bewusst etwas heraus, um unter den schwieriger werdenden Bedingungen kein unnötiges Risiko einzugehen.

Werbung

Werbung

Davon profitierte Alan Techer auf der F.C.C. TSR Honda. Der Franzose schloss Runde um Runde auf und stellte nach 31 Umläufen den Anschluss an die führende BMW her. Auch Marvin Fritz auf der YART-R1 und Christian Gamarino auf der Webike-Kawasaki mischten plötzlich im Kampf um die Spitze mit. Das Führungsquartett lag innerhalb von etwas mehr als einer Sekunde.

Die Fahrer rüsten sich für Regen, doch bisher fallen nur einzelne Tropfen

Noch präsentierte sich der 6,985 Kilometer lange Ardennen-Kurs trocken, doch das Regenradar kündigte eine kräftige Front an. Über Spa-Francorchamps zogen dunkle Wolken auf. Im BMW-Lager bereitete sich Michael van der Mark auf seinen ersten Stint vor und montierte vorsorglich ein Regenvisier an seinem Arai-Helm.

YART hatte seinen zweiten Boxenstopp bereits absolviert, als Steven Odendaal die führende BMW nach rund 1:35 Stunden an die Box brachte und an Teamkollege Michael van der Mark übergab. Auch die Honda stoppte, verlor dabei jedoch wertvolle Zeit. Die Webike-Kawasaki blieb erneut länger auf der Strecke und übernahm zwischenzeitlich die Führung.

Werbung

Werbung

Honda verliert beim zweiten Stopp viel Zeit

Nachdem alle Spitzenteams ihren zweiten Service absolviert hatten, führte Michael van der Mark auf der BMW vor Leandro Mercado auf der YART-R1. Die Kawasaki lag auf Rang 3, gefolgt von der Marc-VDS-Yamaha von Ex-MotoGP-Pilot Randy de Puniet. Honda war durch den längeren Boxenaufenthalt auf den fünften Platz zurückgefallen, John McPhee hatte gut eine Minute Rückstand auf die Spitze.

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Nach knapp 1:50 Stunden verschlechterten sich die Bedingungen erneut. Die Rundenzeiten wurden spürbar langsamer und die Streckenposten zeigten den Piloten die Regenflaggen. Alle Fahrer nahmen deutlich Tempo heraus und waren mehrere Sekunden pro Runde langsamer unterwegs als noch zu Beginn des Rennens. Doch die Lage besserte sich nach einigen Minuten wieder. An der Spitze fuhr Michael van der Mark wieder 2:20er-Zeiten. Er lag zu diesem Zeitpunkt gut drei Sekunden vor Leandro Mercado.

Der Zwischenstand nach 2 Stunden Fahrzeit: