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Moto2, Qualifying: Pole-Position für Izan Guevara – WM-Leader Gonzalez 4.

Im Qualifying der Moto2-Klasse in Ungarn war Izan Guevara der Schnellste. Die erste Startreihe komplettieren Salac und Agius. WM-Leader Gonzalez startet am Sonntag aus Reihe 2. Vietti nur 12.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Izan Guevara
Izan Guevara
Foto: Gold & Goose
Izan Guevara
© Gold & Goose

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Am Freitag hatten in Ungarn 14 Moto2-Piloten den direkten Einzug ins Q2 am Samstag geschafft: Gonzalez, Alonso, Salac, Munoz, Ferrandez, Veijer, Escrig, Holgado, Agius, Ortola, Guevara, Arbolino, Baltus und Rueda. Der Rest des Feldes musste am Samstag im Q1 ran – auch der WM-Dritte Celestino Vietti. Angel Piqueras, der am Freitag auf dem Balaton Park Circuit sein Comeback nach dem Crash in Astin hatte, musste für den Rest des Wochenendes in Ungarn das Handtuch werfen. Er wird es in zwei Wochen in Brünn wieder versuchen.

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In den Qualifying-Sessions am Samstag herrschten gute Bedingungen. Die Lufttemperatur betrug 24 Grad Celsius, der Asphalt hatte sich auf 44 Grad erwärmt. Am Vormittag im FP2 fuhr Manuel Gonzalez mit 1:39,913 min einen Rundenrekord – er unterbot eine eigene Bestmarke vom Freitag um drei Zehntelsekunden.

Filip Salac
Filip Salac
Foto: Gold & Goose
Filip Salac
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

Im Q1 fuhr Alonso Lopez mit 1:40,763 min die Bestzeit. Zonta van den Goorbergh, Celestino Vietti und Aron Canet schafften ebenfalls den Einzug ins Q2. Vietti hatte in der 15-minütigen Session einen Crash in Kurve 12. Die SpeedRS-Crew hatte deshalb viel Stress, um die Boscoscuro des Italieners vor dem Q2 wieder flott zu kriegen – im Gegensatz zu den MotoGP-Piloten haben nämlich die Fahrer der Kategorien Moto2 und Moto3 kein Ersatzbike zur Verfügung.

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Im Q2 gingen die Fahrer pünktlich um 14.05 Uhr auf die Strecke. Die Mechaniker von Vietti waren immer noch mit den Reparaturen an seinem Motorrad beschäftigt. Mit zwei Minuten Verspätung konnte auch der Fahrer der VR46 Akademie auf die Strecke.

Kurz danach stürzte Ivan Ortola in Kurve 1. Sein Bike war ramponiert, der Spanier blieb beim Crash unversehrt. Für die erste Bestzeit sorgte in der Zwischenzeit David Alonso mit 1:41,172 min.

Danach hagelte es rote Sektorzeiten. Alonos schraubte seine Bestzeit auf 1:40,698 min hinunter, danach fuhr Collin Veijer mit 1:40,570 min eine neue Bestzeit.

Kurz vor der Hälfte der Session fuhr WM-Leader Gonzalez mit 1:40,341 min eine neue Bestzeit. Guevara fuhr mit 1:40,437 min die zweitschnellste Zeit. Danach setzte sich Filip Salac mit 1:40,304 min an die Spitze.

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Die Top-5 zur Hälfte der Session: Salac, Gonzalez, Guevara, Veijer und Holgado. Vietti war zu diesem Zeitpunkt nur 16.

Senna Agius
Senna Agius
Foto: Gold & Goose
Senna Agius
© Gold & Goose

Sechs Minuten vor dem Ende wurde die finale Zeitenjagd gestartet. Intact-Pilot Senna Agius war auf einer schnellen Runde unterwegs – er preschte auf Position 2 nach vorn. Vietti konnte sich auf Platz 13 verbessern.

Eine halbe Minute vor dem Ende fuhr Guevara mit 1:40,280 min eine neue Bestzeit. An seine Bestzeit kam niemand mehr heran.

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Die erste Startreihe komplettieren Filip Salac und Senna Agius. Aus Reihe 2 starten am Sonntag Manuel Gonzalez, Alex Escrig und Daniel Holgado. Die dritte Startreihe bilden Collin Veijer, Alonso Lopez und Davide Alonso. Celestino Vietti belegte im Qualifying nur Platz 12.

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01

Izan Guevara

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Izan Guevara

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BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

02

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

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OnlyFans American Racing Team

12

03

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81

04

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

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Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

05

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Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

Alex Escrig

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KLINT Forward Factory Team

11

06

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Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

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Red Bull KTM Ajo

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08

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ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

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21

09

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