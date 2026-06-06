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Live-Ticker Monaco-Qualifying: Wer erobert die wichtigste Pole des Jahres?

Auf dem Strassenkurs von Monaco ist das Überholen fast unmöglich. Entsprechend wichtig ist eine gute Ausgangslage. Wer sich im Qualifying durchsetzen wird, kann hier im Ticker live mitverfolgt werden.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Kimi Antonelli war im dritten Monaco-Training der Schnellste
Kimi Antonelli war im dritten Monaco-Training der Schnellste
Foto: Price / XPB Images
Kimi Antonelli war im dritten Monaco-Training der Schnellste
© Price / XPB Images

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Alle Jahre wieder treffen sich die GP-Stars im mondänen Monte Carlo, um ein ganz besonderes Rennen zu absolvieren. Der Grand Prix de Monaco geniesst Kult-Status, denn auf keiner Strecke sind die Leitplanken so nah wie auf dem berühmten Strassenkurs an der Côte d'Azur.

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Auf der engen Piste ist das Überholen eine Herausforderung, deshalb kommt dem Qualifying eine besondere Bedeutung zu. In diesem können sich die GP-Stars eine gute Ausgangslage für den sechsten WM-Lauf des Jahres sichern.

Ferrari dominierte die Zeitenlisten am Freitag, doch im dritten freien Training war WM-Leader Kimi Antonelli der Schnellste. Wer sich in der Zeitenjagd um die Startplätze für den morgigen Rennsonntag durchsetzen wird, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker live mitverfolgt werden.

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Kimi Antonelli

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Charles Leclerc

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