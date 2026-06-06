Live-Ticker Monaco-Qualifying: Wer erobert die wichtigste Pole des Jahres?

Alle Jahre wieder treffen sich die GP-Stars im mondänen Monte Carlo, um ein ganz besonderes Rennen zu absolvieren. Der Grand Prix de Monaco geniesst Kult-Status, denn auf keiner Strecke sind die Leitplanken so nah wie auf dem berühmten Strassenkurs an der Côte d'Azur.

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Auf der engen Piste ist das Überholen eine Herausforderung, deshalb kommt dem Qualifying eine besondere Bedeutung zu. In diesem können sich die GP-Stars eine gute Ausgangslage für den sechsten WM-Lauf des Jahres sichern.

Ferrari dominierte die Zeitenlisten am Freitag, doch im dritten freien Training war WM-Leader Kimi Antonelli der Schnellste. Wer sich in der Zeitenjagd um die Startplätze für den morgigen Rennsonntag durchsetzen wird, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker live mitverfolgt werden.

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