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Ferrari auf Pole-Position bei Finale der FIA WEC in Monza

Antonio Fuoco erzielte beim Heimspiel von Ferrari die Bestzeit in der Hyperpole beim Saisonfinale der FIA WEC in Monza. Auch Genesis, Cadillac und Peugeot in den Top Fünf. LMGT3-Pole geht an Lexus.

Oliver Müller

Von

FIA WEC

Der Werks-Ferrari 499P in Monza
Der Werks-Ferrari 499P in Monza
Foto: Moy / XPB Images
Der Werks-Ferrari 499P in Monza
© Moy / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Die FIA WEC bestreitet aktuell das Saisonfinale 2026. Schauplatz ist die Strecke in Monza – und das bedeutet natürlich Heimspiel für Ferrari. Passend dazu konnte die Mythos-Marke auch die Pole-Position für das 6h Rennen einfahren. Antonio Fuoco, der sich einen Werks-499P mit Miguel Molina und Nicklas Nielsen teilt, schaffte in der Hyperpole-Session eine Zeit von 1:33,364 Minuten und lag somit an der Spitze des Klassements.

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Ebenfalls aus der ersten Reihe losfahren wird das Genesis GMR-001-Hypercar von Paul-Loup Chatin, Mathieu Jaminet und Daniel Juncadella. Jaminet hatte in der Hyperpole einen Rückstand von knappen 0,096 Sekunden auf Fuoco. Rang drei ging mit 0,177 Sekunden Rückstand an den Cadillac V-Series.R von Earl Bamber, Sébastien Bourdais und Jack Aitken.

«Wirklich großartige Arbeit von allen. Wir haben erneut ein Qualifying-Ergebnis unter den besten Drei erreicht. Von Startplatz drei aus der zweiten Reihe zu starten, ist genau die Ausgangslage, die wir uns für dieses Rennen gewünscht haben – ein großes Lob an das gesamte Team. Das Auto hat von Anfang an sehr gut funktioniert, und ich freue mich auf das Rennen morgen. Denn ich glaube, dass wir ein starkes Rennauto haben, mit dem wir weit nach vorne kommen können», erklärte Bamber nach der Session.

Im Artikel erwähnt

Platz vier ging an den zweiten Werks-Ferrari von James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi, die einen Rückstand 0,209 Sekunden Rückstand aufwiesen. Die Top Fünf komplettierte der Peugeot 9X8 von Loïc Duval, Malthe Jakobsen und Théo Pourchaire.

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In der LMGT3-Klasse konnte sich der Lexus RC F LMGT3 von Tom van Rompuy, Hadrien David und Esteban Masson mit 1:47,523 Minuten die Pole sichern. Das Rennen der FIA WEC in Monza startet am morgigen Sonntag (8. November 2026) um 11:00 Uhr (MEZ). An dieser Stelle ist aufgelistet, wie die Action von Zuhause aus verfolgt werden kann.

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