Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Le Mans

  4. /

  5. FIA WEC

  6. /

  7. News

Werbung

Hommage an verstorbenen Alex Zanardi - WRT BMW M4 mit speziellen Design

Der WRT BMW M4 LMGT3 von Darren Leung, Sean Gelael und Augusto Farfus erinnert beim FIA WEC-Saisonfinale in Monza an die im Mai verstorbene Motorsportlegende Alex Zanardi.

Jonas Plümer

Von

FIA WEC

Hommage an Alex Zanardi auf dem WRT BMW #32
Hommage an Alex Zanardi auf dem WRT BMW #32
Foto: WEC//Fabrizio Boldoni / DPPI
Hommage an Alex Zanardi auf dem WRT BMW #32
© WEC//Fabrizio Boldoni / DPPI

Werbung

Werbung

Am 1. Mai diesen Jahres ist Alex Zanardi im Alter von 59 Jahren verstorben. Der Italiener verstarb nach einem langen Kampf gegen schweren Verletzungen nach einem Handbike-Unfall, bei dem er 2020 mit einem LKW kollidierte. Seine Familie teilte mit, dass Zanardi an dem Freitagabend im Kreis seiner Angehörigen und Freunden friedlich eingeschlafen ist.

Werbung

Werbung

Beim diesjährigen Saisonfinale der FIA WEC im königlichen Park von Monza ehren BMW und die belgische WRT-Mannschaft die Motorsportlegende nochmals, denn der M4 mit der Startnummer #32 aus der LMGT3-Klasse, den Darren Leung, Sean Gelael und BMW-Werksfahrer Augusto Farfus steuern, wird mit einem speziellen Design an Zanardi erinnern.

Die Idee für das Design ging von Augusto Farfus aus, der in der WTCC Teamkollege von Zanardi war und auch 2019 mit dem Italiener bei den 24h Daytona gemeinsam auf einem BMW M8 GTE antrat.

«Augusto kam auf die Idee, als wir hörten, dass wir in Monza fahren würden, um Alex zu ehren», erklärte Darren Leung gegenüber Sportscar365 «Ich gebe zu, dass ich nicht allzu viel über seinen Werdegang wusste, aber nachdem wir dieses Gespräch geführt hatten, habe ich mir einige Dokumentarfilme angesehen und ihn sozusagen aus journalistischer Perspektive ein wenig kennengelernt. Er war einfach ein unglaublich inspirierender Mensch, eine inspirierende Geschichte. Offensichtlich hat er einen einschneidenden Moment in seinem Leben durchgemacht, und es schien ihn nie wirklich aus der Ruhe zu bringen. Diese Art von Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit ist wirklich beeindruckend und war sehr inspirierend. Es war eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat. Als ich mit Leuten sprach, die Alex persönlich sehr gut kannten, übertrug sich das irgendwie auf alle diese Menschen. Es war mir eine große Freude, eine Idee für die Lackierung zu entwickeln.»

Werbung

Werbung

Das brasilianische BMW-Urgestein ergänzt: «Als die ganze Geschichte um die WEC in Monza noch in der Schwebe war, sagte ich zu Darren: ‚Wenn es klappt, machen wir ein Zanardi-Auto. Das wäre cool.‘ Und dann ist es schließlich doch passiert, also haben wir es gemacht. Alex war in jeder Hinsicht einzigartig – als Kämpfer, als Inspiration, als Sportler, als Fahrer und so weiter. Die Möglichkeit zu haben, ihm hier in Monza einfach meine Anerkennung zu zollen, denke ich, hätte ihm gefallen, und ich bin mir sicher, dass er sehr stolz auf das ist, was wir gemacht haben.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos
Fahrer
Punkte

1

Placeholder - Racer

Jonny Edgar

92

2

Nick Catsburg

Nicky Catsburg

88

3

Placeholder - Racer

Riccardo Pera

74

3

Richard Lietz

Richard Lietz

74

3

Placeholder - Racer

Yasser Shahin

74

4

Placeholder - Racer

Charlie Eastwood

70

4

Placeholder - Racer

Peter Dempsey

70

4

Placeholder - Racer

Salih Yoluc

70

5

Placeholder - Racer

Ben Keating

70

6

Placeholder - Racer

Anthony McIntosh

66

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle FIA WEC Events
  1. Vergangen

    6 Hours of Fuji

    Fuji Speedway, Japan
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    6 Hours of Barcelona

    16.–18.10.2026
    Zum Event
  3. #5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Hypercar

    Live

    6 Hours of Monza

    06.–08.11.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien