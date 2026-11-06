Nico Hülkenberg: Silberpfeil auf Eis – so sieht sein Audi in Brasilien aus

Nico Hülkenberg bestreitet am kommenden Wochenende in Brasilien seinen 269. Formel-1-WM-Lauf. Damit zieht der 39-jährige Deutsche gleich mit Felipe Massa, auf P9 der Rangliste jener Piloten mit den meisten F1-Einsätzen.

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Der Audi-Werksfahrer sagt zu jenem Rennen, wo er 2010 seine einzige Pole-Position einfuhr und wo er mit Force India 2012 geführt. Und er fährt hier mit schöner Regelmässigkeit in die Punkte.

«Das ist ein besonderer Ort für mich, keine Frage», sagt der GP-Routinier. «Ich mag die Stadt, und den Lebensstil der Brasilianer, und dann diese Leidenschaft! Ich weiss noch, wie ich 2024 kurz nach sechs Uhr früh Richtung Rennstrecke fuhr, und da standen Tausende von Menschen. Du spürst einfach in dieser Stadt die Liebe der Menschen, nicht nur für den Motorsport, sondern fürs Leben.»

«Dazu kommt eine anspruchsvolle Strecke, die nicht viele Kurven hat, aber die haben’s eben in sich. Der Kurs ins anspruchsvoll, knifflig, technisch, alte Schule. Es hat schon seinen Grund, wieso die meisten Fahrer Interlagos lieben.»

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Der Audi von Hülki und von Gabriel Bortoleto präsentiert sich in Interlagos komplett anders als sonst. Auf Eis gelegt das übliche Silber mit knalligem Rot. Im Mittelpunkt steht das geometrische Piso Paulista-Muster, das sich von dem markanten Pflasterdesign São Paulos inspirieren lässt. Dieser gemeinsame visuelle Faden verbindet die von Revolut gestaltete Lackierung mit den Rennanzügen, den Boxencrew-Anzügen und der Garagenbeschriftung und erstreckt sich über die Autos, die Fahrer und die Rennwochenend-Umgebung des Teams.

Die Audi-Sonderlackierung von oben Foto: Audi Die Audi-Sonderlackierung von oben © Audi

Die Lackierung von Audi soll den Vibe von São Paulo widerspiegeln» Foto: Audi Die Lackierung von Audi soll den Vibe von São Paulo widerspiegeln» © Audi

Audi fährt nur in Brasilien so, in Las Vegas wird dies ein Silberpfeil Foto: Audi Audi fährt nur in Brasilien so, in Las Vegas wird dies ein Silberpfeil © Audi

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Stefano Battiston, Chief Brand and Commercial Officer, Audi Revolut F1 Team: «São Paulo hat eine unverwechselbare Identität, und wir wollten, dass sich diese durch alles zieht, was wir zu diesem Rennen mitbringen. Die spezielle Lackierung des Audi R26 von Revolut bringt die Geschichte auf die Strecke, basierend auf der Revolut-Karte und der adidas Sampa Soul-Kollektion, wobei die Rennanzüge und die Garage-Beschriftung diese gemeinsame kreative Sprache vervollständigen. Es zeigt, was wir schaffen können, wenn wir unsere Partner zusammenbringen: Jeder bringt seine eigene Expertise ein, während das Ergebnis verbunden wirkt.»