Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Nico Hülkenberg: Silberpfeil auf Eis – so sieht sein Audi in Brasilien aus

Silbern mit leuchtend roten Elementen, so sieht normalerweise der Silberpfeil-Audi von Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto aus. Beim Traditions-GP von Interlagos in Brasilien ist alles anders.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

So tritt Audi in Brasilien an
So tritt Audi in Brasilien an
Foto: Audi
So tritt Audi in Brasilien an
© Audi

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Nico Hülkenberg bestreitet am kommenden Wochenende in Brasilien seinen 269. Formel-1-WM-Lauf. Damit zieht der 39-jährige Deutsche gleich mit Felipe Massa, auf P9 der Rangliste jener Piloten mit den meisten F1-Einsätzen.

Werbung

Werbung

Der Audi-Werksfahrer sagt zu jenem Rennen, wo er 2010 seine einzige Pole-Position einfuhr und wo er mit Force India 2012 geführt. Und er fährt hier mit schöner Regelmässigkeit in die Punkte.

«Das ist ein besonderer Ort für mich, keine Frage», sagt der GP-Routinier. «Ich mag die Stadt, und den Lebensstil der Brasilianer, und dann diese Leidenschaft! Ich weiss noch, wie ich 2024 kurz nach sechs Uhr früh Richtung Rennstrecke fuhr, und da standen Tausende von Menschen. Du spürst einfach in dieser Stadt die Liebe der Menschen, nicht nur für den Motorsport, sondern fürs Leben.»

Im Artikel erwähnt

«Dazu kommt eine anspruchsvolle Strecke, die nicht viele Kurven hat, aber die haben’s eben in sich. Der Kurs ins anspruchsvoll, knifflig, technisch, alte Schule. Es hat schon seinen Grund, wieso die meisten Fahrer Interlagos lieben.»

Werbung

Werbung

Der Audi von Hülki und von Gabriel Bortoleto präsentiert sich in Interlagos komplett anders als sonst. Auf Eis gelegt das übliche Silber mit knalligem Rot. Im Mittelpunkt steht das geometrische Piso Paulista-Muster, das sich von dem markanten Pflasterdesign São Paulos inspirieren lässt. Dieser gemeinsame visuelle Faden verbindet die von Revolut gestaltete Lackierung mit den Rennanzügen, den Boxencrew-Anzügen und der Garagenbeschriftung und erstreckt sich über die Autos, die Fahrer und die Rennwochenend-Umgebung des Teams.

TV-Programm

Die Audi-Sonderlackierung von oben
Die Audi-Sonderlackierung von oben
Foto: Audi
Die Audi-Sonderlackierung von oben
© Audi
Die Lackierung von Audi soll den Vibe von São Paulo widerspiegeln»
Die Lackierung von Audi soll den Vibe von São Paulo widerspiegeln»
Foto: Audi
Die Lackierung von Audi soll den Vibe von São Paulo widerspiegeln»
© Audi
Audi fährt nur in Brasilien so, in Las Vegas wird dies ein Silberpfeil
Audi fährt nur in Brasilien so, in Las Vegas wird dies ein Silberpfeil
Foto: Audi
Audi fährt nur in Brasilien so, in Las Vegas wird dies ein Silberpfeil
© Audi

Werbung

Werbung

Stefano Battiston, Chief Brand and Commercial Officer, Audi Revolut F1 Team: «São Paulo hat eine unverwechselbare Identität, und wir wollten, dass sich diese durch alles zieht, was wir zu diesem Rennen mitbringen. Die spezielle Lackierung des Audi R26 von Revolut bringt die Geschichte auf die Strecke, basierend auf der Revolut-Karte und der adidas Sampa Soul-Kollektion, wobei die Rennanzüge und die Garage-Beschriftung diese gemeinsame kreative Sprache vervollständigen. Es zeigt, was wir schaffen können, wenn wir unsere Partner zusammenbringen: Jeder bringt seine eigene Expertise ein, während das Ergebnis verbunden wirkt.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Training

  7. 2. Training

  8. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

3

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

71

2:20:28,772

1:19,328

25

02

44

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

71

+0,799

1:19,268

18

03

12

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

71

+4,006

1:19,427

15

04

16

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

71

+10,707

1:19,851

12

05

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

71

+11,778

1:19,800

10

06

63

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

71

+12,263

1:20,147

8

07

30

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

71

+20,899

1:20,713

6

08

5

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

71

+22,041

1:20,872

4

09

6

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

71

+22,503

1:20,244

2

10

50

Placeholder - Racer

Ryō Hirakawa

TGR Haas F1 Team

Placeholder - Racer

Ryō Hirakawa

TGR Haas F1 Team

71

+25,373

1:20,984

1

Events

Alle Formel 1 Events
  1. Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event

  5. Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    27.–29.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien