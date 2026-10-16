McLaren und Cadillac mit neuen Fahrern für WEC-Saison 2027

In der FIA WEC neigt sich die Saison 2026 dem Ende zu – und das Stühlerücken für 2027 hat bereits begonnen. So werden Antonio Felix da Costa und Ricky Taylor im kommenden Jahr für das Cadillac Hertz Team Jota antreten und im Cadillac V-Series.R starten. Taylor kennt den Cadillac bereits aus der amerikanischen IMSA - da Costa war zuletzt für Alpine in der WEC unterwegs. Er startete zuvor aber bereits für das Jota-Team, als der Rennstall noch den Porsche 963 einsetzte.

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«Es fühlt sich wirklich besonders an, zu Jota zurückzukehren. Ich verbinde wunderbare Erinnerungen mit diesem Team. Wir haben gemeinsam viel erreicht, und ich habe hier nach wie vor viele Freunde - in vielerlei Hinsicht fühlt es sich also wie ein Nachhausekommen an», so da Costa. «Gleichzeitig ist dies eine völlig neue Herausforderung, auf die ich mich unglaublich freue. Das Team hat bereits bewiesen, wozu es auf höchstem Niveau fähig ist, und ich kehre mit einem klaren Ziel zurück: dem Cadillac Hertz Team Jota dabei zu helfen, um Siege und Meisterschaften zu kämpfen.

Der Portugiese und Taylor stoßen dann zu Jack Aitken, Earl Bamber, Norman Nato und Will Stevens, die auch 2027 für Cadillac antreten. Alex Lynn und Sébastien Bourdais werden das Team verlassen. Der Brite Lynn hat aber bereits einen neuen Platz gefunden.

Alex Lynn fährt 2027 das neue McLaren-Hypercar

Denn Lynn wechselt zu McLaren. Die britische Marke steigt 2027 bekanntlich in die Hypercar-Klasse ein. «Gibt es für einen britischen Rennfahrer eine größere Ehre, als für McLaren Racing an den Start zu gehen? Ich glaube nicht. Es ist ein Name, den ich mit großem Stolz auf meiner Brust trage», erklärt Lynn. «Ich unterschätze die vor mir liegende Herausforderung keineswegs. Ich weiß aus Erfahrung, dass es unglaublich schwierig ist, in der WEC oder in Le Mans zu gewinnen, zumal der Wettbewerb heute härter ist denn je.» Lynn ist nach Mikkel Jensen und Laurens Vanthoor der dritte von McLaren bestätigte Pilot.

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