3. Training Sepang: Rote Flagge! Kimi Antonelli vor Max Verstappen

Anders als am Vortag, als im FP1 zur gleichen Zeit alle Fahrer schnell die Garage verließen, um die neue Strecke zu erkunden, startete die Qualifying-Generalprobe am Samstagmittag Ortszeit, Samstagmorgen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zunächst sehr gemächlich. Liam Lawson, Sergio Perez, Pierre Gasly, Arvid Lindblad und Franco Colapinto eröffneten die Session

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Bei 32,3 Grad Celsius in der Luft und 57,5 Grad auf dem Asphalt zu Beginn der Session ging's los. Die Regenwahrscheinlichkeit fürs FP3: 0 Prozent laut FIA-Wetterdienst. Das dürfte sich zum Qualifying hin noch verändern.

Audi hat die sogenannte Curfew, also die Arbeitssperre für Teams über Nacht, gebrochen. Es wurde also außerhalb der erlaubten Zeiten in der Garage gearbeitet. Sie haben damit den dritten von vier Jokern über die Saison hinweg verbraucht. Gabriel Bortoleto hatte am Ende des FP2 mit einem Problem am Auto abgestellt. Apropos – Audi kam dann nach zehn Minuten auch raus.

Nach einer Viertelstunde wurde es voller, nur Red Bull Racing, Mercedes und die beiden Malaysia-Routiniers Lewis Hamilton und Fernando Alonso warteten. Die meisten Fahrer fuhren auf Soft, Lando Norris auf Medium – und Charles Leclerc auf Hart. Die erste Ausfahrt auf Hart des Wochenendes – und die erste 1:37er-Zeit der Session mit 1:37,772 min. Zur Referenz: Am Freitag waren beide Trainingstopzeiten im 1:37,52er-Bereich. Da ging also noch mehr.

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Rote Flagge zur Halbzeit

Die beiden McLaren toppten, Lando Norris Spitze mit 1:37,161 (auf Medium) – und dann aus dem Nichts plötzlich die rote Flage! Wiederholungen zeigten: Oliver Bearman hatte plötzlich etwas Längliches, Schwarzes, Biegbares am rechten Vorderrad. Möglicherweise ein Stück Dichtung? Unklar. Kurz Rot, alle Fahrer mussten in die Garage. Aber fünf Minuten später ging es schon wieder weiter.

Thema der Woche Nicolo Bulega: Der Nachfolger von Toprak wird in der MotoGP nicht scheitern Der Italiener Nicolo Bulega hat als Erster den Weltmeistertitel in den Klassen Supersport und Superbike gewonnen, ab 2027 fährt er in der MotoGP. Was er diese Saison leistet, sucht seinesgleichen. Weiterlesen TV-Programm Heute Sepang: Qualifying FIA Formula One World Championship 03.10.2026 - 09:30

Nach der kurzen Unterbrechung drehte dann Mercedes auf. Die Stuttgarter haben ja dieses Wochenende ein großes Upgrade-Paket am Auto, gaben aber am Freitag noch ein unklares Bild ab. Antonelli dann mit der ersten 1:36er-Zeit des Wochenendes (1:36,924 min).

Kimi Antonelli auf dem Weg ins Auto Foto: XPB Kimi Antonelli auf dem Weg ins Auto © XPB

Noch war Training – aber kurz sahen wir fast Racing zwischen Charles Leclerc und Arvid Lindblad, als Leclerc von hinten kam und Lindblad sich wehrte.

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Antonelli Spitze

Und kurz vor Schluss purzelten dann noch mal die Zeiten: Antonelli mit einer supertarken 1:36,302 min! Die beiden Red Bull Racings kamen bis auf zweieinhalb Zehntelsekunden ran, konnten den WM-Leader aber nicht mehr überbieten: Max Verstappen Zweiter hinter Antonelli, Isack Hadjar Dritter (0,5 sec hinter Antonelli), George Russell Vierter. Dahinter Ferrari und McLaren paarweise. Nico Hülkenberg P16.