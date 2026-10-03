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3. Training Sepang: Rote Flagge! Kimi Antonelli vor Max Verstappen

Im Abschlusstraining vor dem Großen Preis von Bahrain in Malaysia drehte Mercedes auf. Kimi Antonelli war Schnellster. Red Bull Racing splittet die Silberpfeile, Max Verstappen war Zweiter. Kurz Rot!

Formel 1

Kimi Antonelli war im FP3 in Sepang Schnellster
Kimi Antonelli war im FP3 in Sepang Schnellster
Foto: XPB
Kimi Antonelli war im FP3 in Sepang Schnellster
© XPB

Im Artikel erwähnt

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TV-Programm

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Anders als am Vortag, als im FP1 zur gleichen Zeit alle Fahrer schnell die Garage verließen, um die neue Strecke zu erkunden, startete die Qualifying-Generalprobe am Samstagmittag Ortszeit, Samstagmorgen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zunächst sehr gemächlich. Liam Lawson, Sergio Perez, Pierre Gasly, Arvid Lindblad und Franco Colapinto eröffneten die Session

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Bei 32,3 Grad Celsius in der Luft und 57,5 Grad auf dem Asphalt zu Beginn der Session ging's los. Die Regenwahrscheinlichkeit fürs FP3: 0 Prozent laut FIA-Wetterdienst. Das dürfte sich zum Qualifying hin noch verändern.

Audi hat die sogenannte Curfew, also die Arbeitssperre für Teams über Nacht, gebrochen. Es wurde also außerhalb der erlaubten Zeiten in der Garage gearbeitet. Sie haben damit den dritten von vier Jokern über die Saison hinweg verbraucht. Gabriel Bortoleto hatte am Ende des FP2 mit einem Problem am Auto abgestellt. Apropos – Audi kam dann nach zehn Minuten auch raus.

Im Artikel erwähnt

Nach einer Viertelstunde wurde es voller, nur Red Bull Racing, Mercedes und die beiden Malaysia-Routiniers Lewis Hamilton und Fernando Alonso warteten. Die meisten Fahrer fuhren auf Soft, Lando Norris auf Medium – und Charles Leclerc auf Hart. Die erste Ausfahrt auf Hart des Wochenendes – und die erste 1:37er-Zeit der Session mit 1:37,772 min. Zur Referenz: Am Freitag waren beide Trainingstopzeiten im 1:37,52er-Bereich. Da ging also noch mehr.

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Rote Flagge zur Halbzeit

Die beiden McLaren toppten, Lando Norris Spitze mit 1:37,161 (auf Medium) – und dann aus dem Nichts plötzlich die rote Flage! Wiederholungen zeigten: Oliver Bearman hatte plötzlich etwas Längliches, Schwarzes, Biegbares am rechten Vorderrad. Möglicherweise ein Stück Dichtung? Unklar. Kurz Rot, alle Fahrer mussten in die Garage. Aber fünf Minuten später ging es schon wieder weiter.

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Nach der kurzen Unterbrechung drehte dann Mercedes auf. Die Stuttgarter haben ja dieses Wochenende ein großes Upgrade-Paket am Auto, gaben aber am Freitag noch ein unklares Bild ab. Antonelli dann mit der ersten 1:36er-Zeit des Wochenendes (1:36,924 min).

Kimi Antonelli auf dem Weg ins Auto
Kimi Antonelli auf dem Weg ins Auto
Foto: XPB
Kimi Antonelli auf dem Weg ins Auto
© XPB

Noch war Training – aber kurz sahen wir fast Racing zwischen Charles Leclerc und Arvid Lindblad, als Leclerc von hinten kam und Lindblad sich wehrte.

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Antonelli Spitze

Und kurz vor Schluss purzelten dann noch mal die Zeiten: Antonelli mit einer supertarken 1:36,302 min! Die beiden Red Bull Racings kamen bis auf zweieinhalb Zehntelsekunden ran, konnten den WM-Leader aber nicht mehr überbieten: Max Verstappen Zweiter hinter Antonelli, Isack Hadjar Dritter (0,5 sec hinter Antonelli), George Russell Vierter. Dahinter Ferrari und McLaren paarweise. Nico Hülkenberg P16.

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Fahrer
Fahrer
Team
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Runden
Zeit

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

12

1:36,302

02

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

12

+0,278

03

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

15

+0,558

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

11

+0,610

05

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

19

+0,714

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

15

+0,739

07

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

15

+0,859

08

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

16

+1,064

09

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

20

+1,618

10

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

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