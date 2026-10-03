MotoGP, Qualifying: Jorge Martin (Aprilia) schlägt Champion Marc Marquez

In der MotoGP-Klasse steigen die zehn schnellsten Fahrer des Zeittrainings am Freitag direkt in die zweite Qualifying-Session am Samstag auf. Der Rest muss im Q1 ran. Von dort steigen wiederum die zwei Schnellsten ins Q2 auf.

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In Motegi schafften am Freitag Alex Marquez, Pedro Acosta, Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Fabio Quartararo, Jorge Martin, Diogo Moreira und Johann Zarco den direkten Einzug ins Q2.

Q1: Die Trackhouse-Piloten Ai Ogura und Raul Fernandez schafften den Aufstieg ins Q2

Vor dem Q1 fand am Samstagvormittag in Motegi das zweite freie Training statt. Die Bestzeit im FP2 fuhr Marco Bezzecchi in 1:43,321 min. Auf Platz 2 landete Aprilia-Teamkollege und WM-Leader Jorge Martin. Pedro Acosta, Marc Marquez und Fabio Di Giannantonio komplettierten die Top-5. Ai Ogura stürzte, er blieb unverletzt.

Im Q1 kämpften dann Toprak Razgatlioglu, Luca Marini, Maverick Vinales, Somkiat Chantra, Franco Morbidelli, Raul Fernandez, Brad Binder, Alex Rins, Jack Miller, Fermin Aldeguer, Pecco Bagnaia und Ai Ogura um den Aufstieg.

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Brad Binder (KTM) hatte einen Crash in Kurve 13. Während der Südafrikaner unverletzt blieb, war seine RC16 stark ramponiert. Die Bestzeit im Q1 fuhr Lokalmatador Ogura in 1:42,883 min. Raul Fernandez war nur um eine Tausendstelsekunde langsamer. Somit schafften die beiden Trackhouse-Piloten den Aufstieg ins Q2. Bitter für Pecco Bagnaia (Ducati): Ihm fehlten als Dritter der Q1-Session 0,123 sec auf den Aufstieg. Für eine Überraschung sorgte Somkiat Chantra, der in Japan für Joan Mir im Werksteam von Honda einspringt: Er belegte im Q1 Platz 5 und war schneller als Honda-Stammfahrer Luca Marini. Es war die beste Qualifying-Session für Chantra – 2025 hatte er das nie geschafft.

Marc Marquez muss sich mit Startplatz 2 begnügen Foto: Gold & Goose Marc Marquez muss sich mit Startplatz 2 begnügen © Gold & Goose

Schnelle Q2-Session

Zum Start der 15-minütigen Q2-Session war der Himmel über dem Twin Ring Motegi leicht bewölkt, die Lufttemperatur betrug angenehme 22 Grad Celsius. Die MotoGP-Asse legten von Beginn an ein hohes Tempo an den Tag. Für die erste Bestzeit sorgte Alex Marquez in 1:42,878 min. Doch dann fuhr Bruder Marc in 1:42,481 min einen Rundenrekord – er unterbot den alten Rekord, den AM73 am Freitag gefahren war, um über drei Zehntel!

In seiner zweiten Runde fuhr Alex Marquez in 1:42,546 min die zweitschnellste Zeit. Marco Bezzecchi (1:42,750 min) war zu diesem Zeitpunkt Dritter, Pedro Acosta (1:42,891 min) Vierter. Jorge Martin (1:42,914 min) komplettierte die Top-5.

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Dann folgte die finale Zeitenjagd. Erst jetzt stieg Ai Ogura in die Session ein. Nach seiner ersten gezeiteten Runde war er Neunter. In der nächsten Runde verbesserte er sich auf Position 7. Teamkollege Raul Fernandez fuhr die drittschnellste Zeit.

Kurz danach fuhr Aprilia-Ass Jorge Martin in 1:42,371 min einen Rundenrekord! Marc Marquez verbremste sich in Kurve 3 und musste durchs Kiesbett. Johann Zarco stürzte in Kurve 9. Marco Bezzecchi konnte sich auf Platz 4 verbessern.

Dann folgte der letzte Angriff von Champion Marc Marquez. Er pushte hart, doch es reichte nicht. Startplatz 2 hinter Martin. Bezzecchi konnte sich ebenfalls nicht mehr verbessern.

Jorge Martin, Marc Marquez und Pedro Acosta stehen in Motegi in der ersten Startreihe. Reihe 2 bilden Marco Bezzecchi, Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio. Aus der dritten Reihe gehen Enea Bastianini, Raul Fernandez und Diogo Moreira in die Rennen. Johann Zarco, Ai Ogura und Fabio Quartararo stehen in der vierten Startreihe.

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