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Moto2, Qualifying: Rekordrunde und Pole-Position für Guevara – Gonzalez 3.

Im Moto2-Qualifying in Motegi holte sich Izan Guevara (Pramac) die Pole-Position. Salac (American Racing) und Gonzalez (Intact GP) komplettieren die erste Startreihe. Senna Agius auf Platz 10.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Niemand war schneller: Izan Guevara fuhr in Motegi auf Startplatz 1
Niemand war schneller: Izan Guevara fuhr in Motegi auf Startplatz 1
Foto: Gold and Goose
Niemand war schneller: Izan Guevara fuhr in Motegi auf Startplatz 1
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Im Moto2-Zeittraining in Motegi hatte Aspar-Pilot David Alonso die Bestzeit erzielt. Außer ihm schafften am Freitag Manuel Gonzalez, Izan Guevara, Tony Arbolino, Daniel Holgado, Filip Salac, Adrian Huertas, Alonso Lopez, Ayumu Sasaki, Senna Agius, Ivan Ortola, Deniz Öncü, Jose Antonio Rueda und Daniel Munoz den direkten Einzug ins Q2 am Samstag.

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Im FP2 am Samstagmorgen erzielte Guevara in 1:46,950 min die Bestzeit. Er pulverisierte damit den alten Rundenrekord, den Alonso einen Tag zuvor in 1:47,508 min gefahren war. Filip Salac und WM-Leader Manuel Gonzalez landeten auf den Rängen 2 und 3.

Fuhr im Finale auf Startplatz 2: Filip Salac
Fuhr im Finale auf Startplatz 2: Filip Salac
Foto: Gold and Goose
Fuhr im Finale auf Startplatz 2: Filip Salac
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

In den Qualifying-Sessions am Samstag herrschten mit 22 Grad Celsius angenehme Bedingungen. Zudem war die Sonne herausgekommen. Im Q1 schafften die Top-4 – Celestino Vietti, Zonta van den Goorbergh, Unai Orradre und Alex Escrig – den Sprung ins Q2. Barry Baltus stürzte, da seine Kalex aber nicht stark beschädigt war, konnte er die Session wenig später fortsetzen. Dennoch reichte es für den Belgier nur für Platz 10.

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Im 15-minütigen Q2 folgte die Jagd um die Pole-Position. Filip Salac stürzte zu Beginn in Kurve 1 – ihm rutschte das Vorderrad weg. Für die erste Bestzeit sorgte David Alonso in 1:47,167 min. Es ging hektisch weiter: Daniel Munoz stürzte in Kurve 14.

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Guevara war auf einer schnellen Runde unterwegs, er machte dann aber einen Fehler im letzten Sektor – er brach ab und fuhr in die Box zurück. Die Reihenfolge zur Hälfte der Sesson: Alonso, Gonzalez, Guevara, Ortola und Arbolino.

WM-Leader Manuel Gonzalez holte Startplatz 3 in Japan
WM-Leader Manuel Gonzalez holte Startplatz 3 in Japan
Foto: Gold and Goose
WM-Leader Manuel Gonzalez holte Startplatz 3 in Japan
© Gold and Goose

Danach holten sich alle neue Reifen ab – es folgte die finale Zeitenjagd. Alonso verbesserte sich auf 1:47,103 min. Der Twin Rind Motegi scheint dem Kolumbianer gut zu liegen.

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Eine Minute vor dem Ende fuhr Arbolino in 1:47,044 min eine neue Bestzeit. Guevara konterte umgehend und fuhr in 1:46,851 min einen Rundenrekord! Daniel Holgado fuhr in 1:46,967 min die drittschnellste Zeit. Dann setzte sich Manuel Gonzalez in 1:46,961 min auf Platz 2. In seiner letzten Runde fuhr Salac in 1:46,902 min die zweitschnellste Zeit. Vietti stürzte in Kurve 10.

An die Zeit von Guevara kam niemand mehr heran. Neben ihm werden am Sonntag Salac und Gonzalez aus der ersten Reihe starten. Reihe 2 bilden Holgado, Arbolino und Alonso. Aus der dritten Reihe starten Ortola, Huertas und Vietti. Intact-Pilot Senna Agius muss das Moto2-Rennen aus Reihe 4 in Angriff nehmen.

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Izan Guevara

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Filip Salac

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CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

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CFMOTO Aspar Team

David Alonso

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