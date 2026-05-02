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Audi: Sprint-Fiasko, Hülkenberg ohne Start, Bortoleto disqualifiziert!

Für Audi kommt es in Miami knüppeldick: Nico Hülkenberg konnte am Sprint wegen eines Motorproblems nicht teilnehmen, Gabriel Bortoleto hat P11 wegen eines technischen Vergehens verloren.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Nico Hülkenberg mit seinem Audi
Nico Hülkenberg mit seinem Audi
Foto: XPB
Nico Hülkenberg mit seinem Audi
© XPB

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Bislang heisst es an diesem 2. Mai für Audi in Miami: Ausser Spesen nix gewesen. Nico Hülkenberg musste seinen Rennwagen während der Erkundungsrunde abstellen, mit rauchenden Motor, der erfahrene Deutsche konnte am Sprint nicht teilnehmen.

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Der Brasilianer Gabriel Bortoleto wurde Elfter, aber diesen Platz war er bald los: Bei einer Routine-Untersuchung der FIA-Regelhüter kam heraus, dass der zulässige Luftdruck bei der Airbox überschritten worden ist.

Audi argumentierte bei den Rennkommissaren Nish Shetty (Singapur), Natalie Corsmit (Niederlande), Tonio Liuzzi (Italien) und Steve Pence (USA), der zulässig Höchstwert sei nur in einer Runde überschritten worden. Aber das spielt keine Rolle. Im Formel-1-Reglement ist klipp und klar zu lesen – ein Auto muss jederzeit den technischen Bestimmungen genügen.

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Zum Nicht-Start von Hülkenberg meint Sportdirektor Allan McNish: «Wir hatten ein Problem erkannt, glaubten aber, das im Griff zu haben.»

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Offenbar handelt es sich um ein Problem mit der Hydraulik. Eine Stunde vor dem Start der Quali bleibt ungewiss, ob Hülki ins Abschlusstraining gehen kann. Das Team arbeitet derzeit daran, ins Auto von Nico einen neuen Motor einzubauen.

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