Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Hülkenberg-Kollege Bortoleto (8.): «Endlich gezeigt, warum wir hier sind»

Audi-Pilot Gabriel Bortoleto fuhr im Formel-1-Rennen von Silverstone in die Top-10. Damit punktet das deutsche Team erstmals nach dem Auftakt-GP wieder. Bortoleto spricht von einem Motivationsschub.

Formel 1

Gabriel Bortoleto holte in Silverstone vier Punkte
Gabriel Bortoleto holte in Silverstone vier Punkte
Foto: XPB
Gabriel Bortoleto holte in Silverstone vier Punkte
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

Werbung

Frust auf der einen Seite der Audi-Garage mit dem Ausfall von Nico Hülkenberg – und Freude auf der anderen Seite bei Gabriel Bortoleto, der mit Platz 8 und vier WM-Zählern sein Punktekonto verdreifachte.

Werbung

Werbung

Bortoleto sagte nach dem Rennen: «Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Ergebnis: Das Team hat es sich wirklich verdient. Wir haben einige Rennen hinter uns, in denen wir keine Punkte geholt haben. Es war hart, wenn man das Potenzial des Autos sieht, es aber nicht in konkrete Ergebnisse umsetzen konnte. Daher ist das ein großer Motivationsschub für alle. Wir haben endlich gezeigt, warum wir hier sind und wie unser wahres Tempo aussieht. Realistisch betrachtet denke ich, dass Platz 8 unsere aktuelle Position widerspiegelt.»

Allerdings profitierte Bortoleto auch von Problemen bei Kimi Antonelli (Mercedes/15.), Max Verstappen (Red Bull Racing/Ausfall) und Oscar Piastri (McLaren/11.), die Bortoleto weiter nach oben spülten.

Im Artikel erwähnt

Rennen hätte ganz anders aussehen können

Der Brasilianer: «Es war ein langes Wochenende. Am Samstag wären wir im Q1 beinahe ausgeschieden, und das Rennergebnis hätte ganz anders ausfallen können, wenn wir von weiter hinten gestartet wären. Das Team hat unglaubliche Arbeit geleistet, um alles auf die Reihe zu bekommen, das Auto in den richtigen Bereich zu bringen und dann sowohl ein starkes Qualifying als auch ein solides Rennen abzuliefern.»

Werbung

Werbung

Bortoleto macht Plätze in WM-Tabelle gut

Mit Platz 8 holte der Brasilianer weitere vier Punkte für sein Konto und füllte damit üppig auf: Er steht jetzt bei sechs Zählern, was Platz 14 im WM-Klassement bedeutet. Damit lässt er nun beide Williams-Piloten (Carlos Sainz als 15., Alexander Albno als 16.) und Esteban Ocon im Haas (17.) hinter sich.

TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

McNish stolz

Audis Rennleiter Allan McNish lobte seinen Schützling Bortoleto: «Gabi ist nach dem Verlust von Positionen beim Start brillant zurückgekommen und hat sich mit einer starken Aufholjagd auf den achten Platz vorgearbeitet. Es war eine besonnene und entschlossene Fahrleistung – ein Ergebnis, auf das alle im Werk und an der Rennstrecke stolz sein können.»

Der Schotte bemerkt außerdem: «Unsere ersten Punkte seit Melbourne (Auftaktrennen, Anm.) zu holen, ist ein bedeutender Meilenstein und spiegelt die harte Arbeit, die Geduld und die Entschlossenheit wider, die alle über einen langen Zeitraum hinweg gezeigt haben. Wir waren überzeugt, dass sich das Ergebnis einstellen würde, wenn wir weiterhin gut arbeiten und uns weiterentwickeln würden – und heute war es so weit.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. 3. Qualifying

  9. 2. Qualifying

  10. 1. Qualifying

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

52

1:27:11,335

1:32,871

29

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

52

+0,427

1:32,489

23

03

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

52

+0,772

1:32,309

22

04

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

52

+1,149

1:32,625

18

05

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

52

+1,598

1:32,268

10

06

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

52

+2,023

1:33,648

9

07

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

52

+2,214

1:33,632

6

08

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

52

+2,413

1:33,650

4

09

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

52

+3,229

1:34,281

2

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

52

+3,445

1:34,179

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  • Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  • Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  4. Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  5. Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM