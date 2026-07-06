Update: Welcher MotoGP-Pilot 2027 offiziell am Start ist – und wer nicht
Lange wurde der MotoGP-Transfermarkt von Gerüchten, Spekulationen und offenen Geheimnissen getragen. Vor dem Deutschland-Grand-Prix hat sich das Bild deutlich geschärft. So schaut es aktuell aus.
Die Bekanntmachung der MotoGP-Verträge zu einer neuen MotoGP-Ära für die Jahre 2027 bis 2031 im Rahmen des Brünn-GP war zugleich der Startschuss für die erste Welle an offiziellen Mitteilungen zur Aufstellung der Piloten. Den Auftakt machte Aprilia mit der Information zum Italo-Projekt und der Ankunft von Pecco Bagnaia.
Bei Ducati handelte man nach dem Motto «Weltmeister first»; zunächst wurde
Bereits inoffiziell stand fest, dass Yamaha mit
Mit Gresini folgte die erste private MotoGP-Einheit. Joan Mir, Weltmeister 2020, und Rookie Dani Holgado sollen es für die kämpferische Truppe aus der Nähe von Imola richten. Widerum inoffiziell ist der Status bei VR46. Sicher ist Fermin Aldeguer, der von Gresini verschoben wird. Mit Nicolo Bulega wird ein weiteres Superbike-Ass das Fahrerlager bereichern. Da Fabio Di Giannantonio zu KTM wechselt und Franco Morbidelli gehen muss, gehört VR46 zu den vier Teams, die mit komplett neuer Fahrerbesetzung antreten werden.
Die aktuelle Stabilität erhielt das Startfeld für 2027 durch die Bestätigungen aus der KTM-Rennabteilung. Während
Entschieden, aber noch nicht offiziell kommuniziert, sind die Fahrer bei Trackhouse Racing.
Bleibt Honda. Auch hier sind alle Fahrer definiert. Fabio Quartararo, Johann Zarco, Diogo Moreira und David Alonso. Fest steht, dass Neuankömmling Quartararo Zugpferd im Werksteam wird und auch Zarco ist bei LCR für 2027 gesetzt. Sobald klar ist, wie Moreira und Rookie Alonso zugeteilt werden, werden die letzten offiziellen Mitteilungen ausgeschickt.
MotoGP-Startfeld 2027:
DUCATI:
Lenovo: Marc Marquez (E), Pedro Acosta (E)
VR46: Fermin Aldeguer (E), Nicolo Bulega (I)
Gresini: Daniel Holgado (E), Joan Mir (E)
APRILIA:
Aprilia Racing: Marco Bezzecchi (I), Pecco Bagnaia (I)
Trackhouse: Enea Bastianini (I), Raul Fernandez (E)
KTM:
Factory Racing: Alex Marquez (E), Fabio Di Giannantonio (I)
Tech3: Binder? Vinales? Gonzalez? Agius?
HONDA:
HRC: Fabio Quartararo (F), Moreira oder Alonso
LCR: Johann Zarco (F), Moreira oder Alonso
YAMAHA:
Factory Racing: Jorge Martin (E), Ai Ogura (J)
Pramac: Toprak Razgatlioglu (TR), Izan Guevara (E)
Fahrernamen in fett = bestätigt
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