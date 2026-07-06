Update: Welcher MotoGP-Pilot 2027 offiziell am Start ist – und wer nicht

Die Bekanntmachung der MotoGP-Verträge zu einer neuen MotoGP-Ära für die Jahre 2027 bis 2031 im Rahmen des Brünn-GP war zugleich der Startschuss für die erste Welle an offiziellen Mitteilungen zur Aufstellung der Piloten. Den Auftakt machte Aprilia mit der Information zum Italo-Projekt und der Ankunft von Pecco Bagnaia.

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Bei Ducati handelte man nach dem Motto «Weltmeister first»; zunächst wurde Champion Marc Marquez bei Ducati Lenovo für zwei weitere Jahre verkündet. Als offiziell feststand, dass «MM93» weiter auf Titeljagd gehen will, wurden weitere Verbindungen vertragsreif – und auch der Wechsel von Pedro Acosta zu Ducati wurde offiziell bestätigt.

Bereits inoffiziell stand fest, dass Yamaha mit Jorge Martin und Ai Ogura einen Neustart wagt. Nach der offiziellen Danksagung für Fabio Quartararo und Alex Rins folgte am 1. Juli die Mitteilung zur Werksstruktur bei Yamaha. In der Box des Pramac-Kundenteams steht noch eine Position aus. Neben Toprak Razgatlioglu, der schon im letzten Jahr für 2027 unterschrieb, hat Moto2-Eigengewächs Izan Guevara gute Aussichten.

Mit Gresini folgte die erste private MotoGP-Einheit. Joan Mir, Weltmeister 2020, und Rookie Dani Holgado sollen es für die kämpferische Truppe aus der Nähe von Imola richten. Widerum inoffiziell ist der Status bei VR46. Sicher ist Fermin Aldeguer, der von Gresini verschoben wird. Mit Nicolo Bulega wird ein weiteres Superbike-Ass das Fahrerlager bereichern. Da Fabio Di Giannantonio zu KTM wechselt und Franco Morbidelli gehen muss, gehört VR46 zu den vier Teams, die mit komplett neuer Fahrerbesetzung antreten werden.

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Offene Frage: Fahren die Intact-Asse Gonzalez und Agius 2027 in der MotoGP? Foto: Gold and Goose Offene Frage: Fahren die Intact-Asse Gonzalez und Agius 2027 in der MotoGP? © Gold and Goose

Die aktuelle Stabilität erhielt das Startfeld für 2027 durch die Bestätigungen aus der KTM-Rennabteilung. Während Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio nun statt Pedro Acosta und Brad Binder gesetzt sind, ist die KTM-Kundenstruktur als einzige Mannschaft unentschlossen. Als sicher gilt, dass mindestens ein Moto2-Pilot aus der deutschen Intact-Mannschaft als Tech3-Pilot aufsteigt. Möglich ist aber auch, dass sowohl Manuel Gonzalez als auch Senna Agius den Zuschlag erhalten. Das dürfte dann passieren, wenn keiner der Routiniers mit Namen Vinales, Binder oder Marini überzeugt.

Entschieden, aber noch nicht offiziell kommuniziert, sind die Fahrer bei Trackhouse Racing. Raul Fernandez und Enea Bastianini werden die Aufgabe haben, das US-Team auch im 850er-Zeitalter im vorderen Feld zu repräsentieren.

Bleibt Honda. Auch hier sind alle Fahrer definiert. Fabio Quartararo, Johann Zarco, Diogo Moreira und David Alonso. Fest steht, dass Neuankömmling Quartararo Zugpferd im Werksteam wird und auch Zarco ist bei LCR für 2027 gesetzt. Sobald klar ist, wie Moreira und Rookie Alonso zugeteilt werden, werden die letzten offiziellen Mitteilungen ausgeschickt.

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MotoGP-Startfeld 2027: