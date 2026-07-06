Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. US-Cross

  4. /

  5. US-Motocross 450

  6. /

  7. News

Werbung

Van de Moosdijk über sein US-Debüt in RedBud: «Jede Minute genossen»

Nach seinem Ausfall im ersten Lauf von RedBud, der 5. Etappe der US Nationals, stürzte Roan van de Moosdijk (KTM) nach dem Start zum zweiten Lauf und legte danach eine beeindruckende Aufholjagd hin.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Motocross 450

Roan van de Moosdijk startete in RedBud
Roan van de Moosdijk startete in RedBud
Foto: copyright free
Roan van de Moosdijk startete in RedBud
© copyright free

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der niederländische Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk gab am Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstages auf dem legendären Kurs von RedBud sein US-Debüt und lieferte eine gute Leistung ab.

Werbung

Werbung

Das kombinierte Qualifying beendete der Kosak-KTM-Pilot auf Platz 7 und ergatterte sich damit einen guten Startplatz für den ersten Lauf. Dieses Rennen musste er allerdings wegen eines technischen Problems aufgeben und wurde nur auf Platz 35 gewertet. In den USA entscheidet das Ergebnis des ersten Laufs über den Startplatz im zweiten Lauf. Das bedeutete, dass er vom schlechtesten Startplatz aus ins Rennen gehen musste.

Rückschlag und Aufholjagd nach Startcrash

Nach dem Start zum zweiten Lauf wurde van de Moosdijk in einen Sturz verwickelt und erneut aufgehalten. Roan musste eine Aufholjagd starten und fuhr auf einen beeindruckenden 11. Platz nach vorne. Seine Rundenzeiten befanden sich konstant im Bereich der Top-5-Piloten.

Im Artikel erwähnt

Trotz der Rückschläge positiv

«Ich habe jede einzelne Minute genossen», erklärte der Kosak-KTM-Pilot. «Trotz des technischen Problems und des schwierigen Starts im zweiten Lauf nehme ich viele positive Erfahrungen mit. Ich freue mich schon auf Southwick.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Hunter Lawrence

Hunter Lawrence

Hunter Lawrence

Hunter Lawrence

96

16

35:53,634

2:11,667

25

02

Jorge Prado

Jorge Prado

Jorge Prado

Jorge Prado

26

16

+11,229

2:09,928

22

03

Placeholder - Racer

Haiden Deegan

Placeholder - Racer

Haiden Deegan

38

16

+19,343

2:11,403

20

04

Placeholder - Racer

RJ Hampshire

Placeholder - Racer

RJ Hampshire

24

16

+27,346

2:13,928

18

05

Jett Lawrence

Jett Lawrence

1

16

+34,128

2:13,386

17

06

Placeholder - Racer

Garrett Marchbanks

Placeholder - Racer

Garrett Marchbanks

36

16

+55,839

2:14,676

16

07

Mikkel Haarup

Mikkel Haarup

31

16

+1:07,624

2:15,942

15

08

Placeholder - Racer

Cooper Webb

Placeholder - Racer

Cooper Webb

2

16

+1:21,070

2:15,512

14

09

Justin Barcia

Justin Barcia

Justin Barcia

Justin Barcia

51

16

+1:22,787

2:11,056

13

10

Dylan Ferrandis

Dylan Ferrandis

Dylan Ferrandis

Dylan Ferrandis

14

16

+1:29,484

2:16,955

12

Events

Alle US-Motocross 450 Events
  • Vergangen

    High Point

    High Point Raceway, USA
    20.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    RedBud

    RedBud MX, USA
    04.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Southwick

    The Wick 338, USA
    11.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Spring Creek

    Spring Creek Motocross Park, USA
    18.07.2026
    Zum Event

  • Washougal

    Washougal Motocross Park, USA
    25.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    High Point

    High Point Raceway, USA
    20.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    RedBud

    RedBud MX, USA
    04.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Southwick

    The Wick 338, USA
    11.07.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Spring Creek

    Spring Creek Motocross Park, USA
    18.07.2026
    Zum Event

  5. Washougal

    Washougal Motocross Park, USA
    25.07.2026
    Zum Event

US-Cross News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien