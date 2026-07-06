Van de Moosdijk über sein US-Debüt in RedBud: «Jede Minute genossen»

Der niederländische Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk gab am Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstages auf dem legendären Kurs von RedBud sein US-Debüt und lieferte eine gute Leistung ab.

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Das kombinierte Qualifying beendete der Kosak-KTM-Pilot auf Platz 7 und ergatterte sich damit einen guten Startplatz für den ersten Lauf. Dieses Rennen musste er allerdings wegen eines technischen Problems aufgeben und wurde nur auf Platz 35 gewertet. In den USA entscheidet das Ergebnis des ersten Laufs über den Startplatz im zweiten Lauf. Das bedeutete, dass er vom schlechtesten Startplatz aus ins Rennen gehen musste.

Rückschlag und Aufholjagd nach Startcrash

Nach dem Start zum zweiten Lauf wurde van de Moosdijk in einen Sturz verwickelt und erneut aufgehalten. Roan musste eine Aufholjagd starten und fuhr auf einen beeindruckenden 11. Platz nach vorne. Seine Rundenzeiten befanden sich konstant im Bereich der Top-5-Piloten.

Trotz der Rückschläge positiv

«Ich habe jede einzelne Minute genossen», erklärte der Kosak-KTM-Pilot. «Trotz des technischen Problems und des schwierigen Starts im zweiten Lauf nehme ich viele positive Erfahrungen mit. Ich freue mich schon auf Southwick.»

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