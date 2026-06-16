Die Ferrari-Sieger: Schumacher, Lauda, Vettel – und endlich Lewis Hamilton
Es hat 31 Anläufe gebraucht, nun ist Lewis Hamilton endlich ein GP-Sieger mit Ferrari. In der Form wie auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wird es bestimmt nicht bei diesem einen Triumph bleiben.
So schnell geht das in der Formel 1: Im Laufe der schwierigen Saison 2025 mehrten sich die kritischen Stimmen, was Lewis Hamilton angeht. Es wurde offen darüber spekuliert, ob der erfolgreichste aller GP-Fahrer nicht seine beste Zeit hinter sich hat und vielleicht Knall auf Fall aufhören könnte.
Hamilton selber hat immer betont, dass er sich aus den Problemen freistrampeln werde und nicht an Rücktritt denke. Nun hat er endlich den Lohn seiner Arbeit ernten dürfen – er ist ein Grand Prix-Sieger mit Ferrari.
Als siebter Brite hat er einen Grand Prix für Ferrari gewonnen (nach Mike Hawthorn, Peter Collins, Tony Brooks, John Surtees, Nigel Mansell und Eddie Irvine), erstmals seit Irvine 1999 in Malaysia.
Hamilton ist zudem der 41. GP-Sieger mit Ferrari im Rahmen der Formel-1-WM seit 1950.
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Alle GP-Sieger von Ferrari
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Michael Schumacher (D) 72
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Niki Lauda (A) 15
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Sebastian Vettel (D) 14
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Alberto Ascari (I) 13
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Felipe Massa (BR) 11
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Fernando Alonso (E) 11
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Kimi Räikkönen (FIN) 10
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Rubens Barrichello (BR) 9
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Charles Leclerc (MC) 8
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Jacky Ickx (B) 6
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Gilles Villeneuve (CAN) 6
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Carlos Reutemann (RA) 5
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Alain Prost (F) 5
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Gerhard Berger (A) 5
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John Surtees (GB) 4
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Clay Regazzoni (CH) 4
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Eddie Irvine (GB) 4
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Carlos Sainz (E) 4
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Juan Manuel Fangio (RA) 3
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Peter Collins (GB) 3
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Phil Hill (USA) 3
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Jody Scheckter (ZA) 3
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René Arnoux (F) 3
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Michele Alboreto (I) 3
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Nigel Manselll (GB) 3
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José Froilán González (RA) 2
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Tony Brooks (GB) 2
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Wolfgang von Trips (D) 2
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Didier Pironi (F) 2
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Patrick Tambay (F) 2
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Piero Taruffi (I) 1
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Giuseppe Farina (I) 1
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Maurice Trintignant (F) 1
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Luigi Musso (I) 1
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Giancarlo Baghetti (I) 1
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Lorenzo Bandini (I) 1
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Ludovico Scarfiotti (I) 1
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Mario Andretti (USA) 1
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Jean Alesi (F) 1
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Britische Ferrari-Werkspiloten in der Formel 1
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Mike Hawthorn
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Einsatzjahre mit Ferrari: 1953–1955 sowie 1957/1958
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Anzahl Rennen: 35
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Pole-Positions: 4
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Beste Rennrunden: 6
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Siege: 3
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Beste WM-Platzierung mit Ferrari: Weltmeister 1958
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Peter Collins
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Einsatzjahre mit Ferrari: 1956–1958
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Anzahl Rennen: 20
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Pole-Positions: 0
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Beste Rennrunden: 0
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Siege: 3
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Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-3. 1956
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Cliff Allison
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Einsatzjahre mit Ferrari: 1959/1960
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Anzahl Rennen: 7
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Pole-Positions: 0
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Beste Rennrunden: 0
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Siege: 0
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Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-12. 1960
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Tony Brooks
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Einsatzjahre mit Ferrari: 1959
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Anzahl Rennen: 7
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Pole-Positions: 2
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Beste Rennrunden: 1
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Siege: 2
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Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-2. 1959
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John Surtees
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Einsatzjahre mit Ferrari: 1963–1966
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Anzahl Rennen: 30
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Pole-Positions: 4
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Beste Rennrunden: 6
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Siege: 4
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Beste WM-Platzierung mit Ferrari: Weltmeister 1964
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Mike Parkes
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Einsatzjahre mit Ferrari: 1966/1967
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Anzahl Rennen: 6
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Pole-Positions: 1
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Beste Rennrunden: 0
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Siege: 0
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Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-8. 1966
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Jonathan Williams
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Einsatzjahre mit Ferrari: 1967
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Anzahl Rennen: 1
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Pole-Positions: 0
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Beste Rennrunden: 0
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Siege: 0
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Beste WM-Platzierung mit Ferrari: –
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Derek Bell
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Einsatzjahre mit Ferrari: 1968
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Anzahl Rennen: 2
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Pole-Positions: 0
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Beste Rennrunden: 0
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Siege: 0
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Beste WM-Platzierung mit Ferrari: –
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Nigel Mansell
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Einsatzjahre mit Ferrari: 1989/1990
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Anzahl Rennen: 31
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Pole-Positions: 3
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Beste Rennrunden: 6
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Siege: 3
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Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-4. 1989
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Eddie Irvine
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Einsatzjahre mit Ferrari: 1996-1999
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Anzahl Rennen: 65
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Pole-Positions: 0
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Beste Rennrunden: 1
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Siege: 4
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Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-2. 1999
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Lewis Hamilton
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Einsatzjahre mit Ferrari: 2025/2026
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Anzahl Rennen: 31
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Pole-Positions: 0
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Beste Rennrunden: 2
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Siege: 1
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Beste WM-Platzierung mit Ferrari: Derzeit WM-2. 2026
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