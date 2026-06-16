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Triumph mit Rückenwind aus Misano: Erster Saisonsieg in Donington Park?

Beim Meeting in Misano fuhr Tom Booth-Amos als Zweiter im zweiten Rennen sein bisher bestes Saisonergebnis ein. Triumph ist in der Supersport-WM 2026 im Aufwind, trotz Kastrierung der RS765.

Von

Kay Hettich und Ivo Schützbach

Supersport-WM

Tom Booth-Amos
Tom Booth-Amos
Foto: Gold & Goose
Tom Booth-Amos
© Gold & Goose

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Phillip Island und Portimão waren ein Desaster für Tom Booth-Amos, doch seit Assen wurden die Ergebnisse konstanter und vor allem besser. Der erste Saisonsieg rückt näher und näher – nach Platz 4 im ersten Lauf stieg das Aushängeschild im zweiten Rennen auf dem Misano World Circuit als Zweiter auf das Podest – nur WM-Leader Albert Arenas (Yamaha) war schneller.

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«Das hatte ich schon nach Aragón gesagt: So wird es jetzt die restliche Saison sein oder zumindest wie es sein sollte», betonte der Engländer gegenüber SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach schmunzelnd. «Dass ich als Dritter aus der ersten Reihe gestartet bin, hat es mir natürlich etwas leichter gemacht. Wenn man nur Siebter ist, ist es durch die unterschiedlichen Konzepte der Motorräder so viel schwieriger. Unser Bike hat eine hohe Endgeschwindigkeit, allerdings fehlt uns Drehmoment. Bei jedem Überholmanöver muss ich das Limit ausreizen. Wenn ich aber unbedrängt meine Linie fahren kann, funktioniert die Triumph ausgesprochen gut.»

Vor Misano wurde das Balancesystem angepasst, und zwar nicht zum Vorteil von Triumph. Das komplexe Verfahren ist für Außenstehende kaum nachzuvollziehen und wird öffentlich nicht kommuniziert.

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«Ja, sie haben uns noch mehr kastriert», ätzte der 30-Jährige. «Ich wusste nichts davon, aber gleich im freien Training fühlte es sich an, als hätte ich Fehlzündungen – da haben sie es mir erzählt. Wenn ich also das Gas voll aufreiße, kommt das System nicht hinterher und regelt noch mehr ab als ohnehin. Geholfen hat es uns also wahrlich nicht. Meiner Meinung nach sollten sie uns besser die Drehzahl reduzieren, als das Drehmoment zu beschneiden.»

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Wenn die Kräfteverhältnisse bis zum Saisonende so blieben, welche Platzierung in der Gesamtwertung hält Booth-Amos für realistisch? Nach Misano ist der Triumph-Pilot mit 115 Punkten WM-Sechster.

«Schwer zu sagen. Ich denke, dass WM-Vierter möglich ist – so wie schon 2025», grübelte Booth-Amos. «Die Top-3 sind für uns zu stark: Masia ist richtig gut und der liegt 50 Punkte vor mir, das ist kaum aufzuholen. Aber wenn es so weitergeht wie zuletzt und ich mich weiter so gut fühle, dann vielleicht. Und nicht zu vergessen: Als Nächstes kommt mein Heimrennen in Donington, da bin ich immer stark!»

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01

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

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75

18

29:29,899

1:37,563

25

02

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

69

18

+1,976

1:37,636

20

03

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

57

18

+3,160

1:37,518

16

04

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

18

+5,167

1:37,819

13

05

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

18

+8,513

1:37,793

11

06

Mattia Casadei

Mattia Casadei

D34G WorldSSP Racing Team

Mattia Casadei

Mattia Casadei

40

18

+8,559

1:37,850

10

07

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

11

18

+8,740

1:37,843

9

08

Filippo Farioli

Filippo Farioli

VFT Racing Yamaha

Filippo Farioli

Filippo Farioli

7

18

+9,745

1:37,925

8

09

Valentin Debise

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

Valentin Debise

53

18

+10,000

1:37,897

7

10

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

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