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Chaz Davies über seinen Schützling Senna Agius: Er sucht nie nach Ausreden!

Australiens GP-Hoffnung Senna Agius wird vom ehemaligen Supersport-Champion und Superbike-WM-Laufsieger Chaz Davies betreut. Der Waliser über größe Stärken und kleine Schwächen des Intact-GP-Piloten.

Adam Wheeler

Von

Moto2

Chaz Davies studiert und betreut Moto2-Ass Senna Agius
Chaz Davies studiert und betreut Moto2-Ass Senna Agius
Foto: Gold and Goose
Chaz Davies studiert und betreut Moto2-Ass Senna Agius
© Gold and Goose

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«Senna hatte schon immer diese Fähigkeit, sein eigenes Fahrverhalten und sein Verständnis dafür zu analysieren», erzählt uns Chaz Davies, der sich als Analyste auf der Rennstrecke aber auch als Mentor und Manager um die Belange des 22. jährigen Moto2-Piloten und potenziellen MotoGP-Aufsteigers. «Das hat er schon vor drei oder vier Jahren gemacht, und da fragt man sich, was man selbst in diesem Alter schon wusste – ich wusste gar nichts! Ich habe es mir selbst beigebracht und mich Jahr für Jahr verbessert, aber sein Wissen ist einfach nicht von dieser Welt», so der Waliser.

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«Sein Vater hat bereits versucht, ihn mit den richtigen Leuten zu umgeben, und vielleicht hat ihm das ein gutes technisches Verständnis dafür vermittelt, wie er jede Phase seines Fahrstils analysieren kann», fügt Chaz hinzu.

Moto2-Pilot Senna Agius steht vor dem Aufstieg in die MotoGP
Moto2-Pilot Senna Agius steht vor dem Aufstieg in die MotoGP
Foto: Gold and Goose
Moto2-Pilot Senna Agius steht vor dem Aufstieg in die MotoGP
© Gold and Goose

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Nachdenken, aber dann auch handeln kann für manche der Engpass sein. Agius ist sich bewusst, dass Zeit ein entscheidender Faktor ist, auch wenn er im Vergleich zu einigen seiner in der Moto3 ausgebildeten Rivalen auf Weltmeisterschaftsebene noch unerfahren ist. «Wenn es eine Sache gibt, die die Leistung einschränkt, muss man sie sofort ändern», erklärt er. «Wann immer ich das getan habe, habe ich festgestellt, dass ich dadurch nie etwas verloren habe. Was ich mit dem Vorderreifen gemacht habe, hat meiner Meinung nach keinen anderen Bereichen geschadet, die ich normalerweise befahren würde.»

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«Was die guten Fahrer von den weniger guten unterscheidet, ist, wie gut man sich auf der Strecke anpassen kann. Jeder kann durch Ausprobieren lernen, aber wir haben im Trainingsplan keine Zeit, vierzig Minuten lang im Training etwas Falsches zu machen und in der Mittagspause daraus zu lernen.»

Nicht zu vergessen: Senna Agius fuhr nie Moto3

«Die Moto2 ist eine gute und eine schlechte Sache, denn Senna sammelt seine ersten Erfahrungen in einer Klasse, die nur einen Schritt von der MotoGP entfernt ist – da werden einem ‚Einbrüche‘ nicht durchgehen», sagt Davies. «Ich muss ihn verteidigen – und den Leuten klarmachen, dass er nie in der Moto3 gefahren ist, um die Kinderkrankheiten auszumerzen oder Streckenkenntnisse zu sammeln. Ich will keine Ausreden suchen – und Senna ist jemand, der überhaupt keine Ausreden will –, aber Erfahrung lässt sich nicht abkürzen. Im dritten Jahr können wir diese Ausrede vom Tisch nehmen, der hat er hat sich den Arsch aufgerissen.»

Nach einem Gaststart in der MotoE: Chaz Davies
Nach einem Gaststart in der MotoE: Chaz Davies
Foto: Gold and Goose
Nach einem Gaststart in der MotoE: Chaz Davies
© Gold and Goose

Was sind die feuchten Stellen für den Schwamm Senna? Daten sind eine, Videoaufnahmen seiner Rennen von der Strecke sind eine andere («das ist roher und realer. Wenn ich einen anderen Fahrer auf dem Bildschirm sehe, kann ich mir fast vorstellen, wie es wäre, wenn er direkt vor mir wäre.»). Auch Selbstreflexion. «Manchmal denke ich zu viel nach. Ich bin jemand, der sich vieles vorstellt.»

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«Man kann zu technisch oder zu analytisch werden», warnt Davies. «Das ist etwas, was ich mir von Senna ein bisschen mehr wünschen würde: nicht zu viel nachdenken. Oder einen Mittelweg zwischen seinen Fähigkeiten und seiner Denkweise zu finden.»

Im Rennfahrer-Tunnel: Senna Agius
Im Rennfahrer-Tunnel: Senna Agius
Foto: Gold and Goose
Im Rennfahrer-Tunnel: Senna Agius
© Gold and Goose

Seine Visualisierung des 4. Platzes beim Grand Prix von Italien könnte durch öffentliche Trackdays auf der Rennstrecke unterstützt worden sein. Hier kommt die ständige Präsenz und Unterstützung seines Vaters Jonathan ins Spiel, da die Familie Agius den größten Teil des Jahres zwischen Europa und ihrem Heimatland hin- und herpendelt.

«Er kam in Mugello nicht so gut zurecht», erklärt Davies. «Er hatte es schwer. Also haben sie sich ein Motorrad besorgt und sind hierhergekommen. Sein Vater ist mit ihm durch ganz Europa zu den Rennstrecken gefahren, und sie haben mit voller Kraft trainiert. Sie nutzen jede Trainingseinheit, die sie bekommen können. Ich bin fest davon überzeugt: Je größer das Motorrad ist, auf das man diesen Jungen setzt, desto eher wird er etwas in sich selbst freisetzen und etwas zurückgeben. Ich sehe, wie er alles fährt … und er hat diese angeborene Fähigkeit, es herauszufinden.»

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81

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David Alonso

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Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

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11

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BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

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BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

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Celestino Vietti

MB Conveyors SpeedRS Team

Celestino Vietti

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13

22

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9

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ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

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ITALJET Gresini Moto2

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22

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8

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Alberto Ferrández

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Alberto Ferrández

Alberto Ferrández

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

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7

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Tony Arbolino

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Tony Arbolino

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