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Esteban Ocon raus bei Haas: «Definitiv nicht das Ende meiner F1-Karriere»

Jetzt ist es offiziell: Esteban Ocon verlässt das Haas-F1-Team Ende der Saison. Wohin es ihn zieht, ist nicht bekannt. Auch die Nachfolge bei Haas ist nicht fix. Es gibt allerdings einen Favoriten.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Esteban Ocon verlässt Haas Ende der Saison
Esteban Ocon verlässt Haas Ende der Saison
Foto: XPB
Esteban Ocon verlässt Haas Ende der Saison
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Er war in Baku bereits proaktiv auf Jobsuche gegangen, nun ist er offiziell für 2027 ohne Job: Esteban Ocon verlässt das US-Team Haas zum Ende des Jahres. Das gab das Team am Mittwoch vor dem Bahrain-GP, der ausnahmsweise in Malaysia stattfindet, bekannt.

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In der offiziellen Mitteilung bestätigt Haas, was sich bereits angedeutet hatte: Haas und Ocon gehen kommende Saison getrennte Wege. Vorige Woche in Baku hatte sich Ocon offensiv auf den Markt gebracht, gesagt, er habe keinen Vertrag für 2027 und sei «Free Agent». Teamchef Ayao Komatsu hatte da noch gesagt, es sei keine Entscheidung gefallen. Das hat sich nun geändert. Ocons Vertrag läuft am Ende der Saison aus – und wird nicht verlängert.

Teamchef Komastu dankt Ocon

Haas-Teamchef Ayao Komatsu wird in der offiziellen Bekanntgabe folgendermaßen zitiert: «Ich möchte Esteban für alles danken, was er seit seinem Einstieg ins Team im Jahr 2025 beigetragen hat. Seine Professionalität und sein Engagement haben sich als wertvoll erwiesen, während wir als Organisation weiter wachsen. Gemeinsam haben wir uns in diesem Jahr der Herausforderung einer umfassenden Regeländerung gestellt, wobei Estebans Fahrerfahrung und seine Anregungen von großer Bedeutung waren, als wir während der gesamten Saison hart an der Entwicklung des VF-26 gearbeitet haben. Es liegen noch viele Rennen vor uns, und unser Fokus liegt weiterhin darauf, gemeinsam jede Gelegenheit bis zum letzten Rennen des Jahres optimal zu nutzen.» Ocon selbst wird in der Mitteilung nicht zitiert.

Im Artikel erwähnt

Ocon: «Nicht das Ende meiner F1-Karriere»

Ocon meldete sich aber über die sozialen Medien. Er schrieb auf Instagram: «Ich verlasse das Team mit hoch erhobenem Kopf und bin stolz auf meine Leistungen – und das unter Umständen, die aus verschiedenen Gründen und wegen Faktoren, die außerhalb meiner Kontrolle lagen, nicht immer einfach waren. Mein Fokus liegt nun auf dem nächsten Rennwochenende. Ich werde weiterhin hart mit dem Team arbeiten, jede Gelegenheit optimal nutzen und weiterhin das Maximum aus dem Auto herausholen. In dieser Saison stehen noch viele Rennen an, und wie immer werde ich hinter dem Steuer für mich und mein Team alles geben. Ich bin nach wie vor motiviert. Ich bin nach wie vor hungrig. Das ist definitiv nicht das Ende meiner Formel-1-Karriere.»

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Wer bei Haas auf Ocon folgt, ist noch nicht klar. Der Formel-2-Pilot Rafael Camara gilt als Favorit auf das Cockpit. Haas betonte aber, dass in nächster Zeit keine weiteren Neuigkeiten zur Fahrerpaarung zu erwarten sind. Es bleibt also noch ein wenig spannend. Auch wohin es Ocon verschlägt, ist unklar. Zuletzt war über einen Wechsel in die Langstrecke getuschelt worden. Seine Äußerungen deuten aber daraufhin, dass er gern weiter in der F1 bleiben würde. Ein Stammcockpit ist Stand jetzt schwer denkbar, ein Engagement als dritter Fahrer wahrscheinlicher.

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Es sind bereits die zweiten großen Fahrer-News, die vor dem Sepang-Rennen bestätigt werden. Am Dienstag hatte Aston Martin bereits die Vertragsverlängerung mit Fernando Alonso um ein weiteres Jahr bekanntgegeben und im Zuge dessen auch Lance Stroll für 2027 bestätigt.

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