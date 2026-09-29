Ferrari: Horner-Gerücht ist vom Tisch, Rückendeckung für Fred Vasseur

Ein ungewöhnlicher Zug von Ferrari: Aufgrund von anhaltenden Gerüchten, wonach die Zeit von Teamchef Fred Vasseur am Ruder der berühmtesten Scuderia der Welt womöglich zu Ende gehe, hat Ferrari darüber informiert, wie sie die Chefsache sehen.

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Die leitende Firmensprecherin Maria Conti teilt mit: «In den letzten Tagen gab es vermehrt Spekulationen rund um die Scuderia Ferrari HP, insbesondere im Hinblick auf deren Führung. Die Haltung von Ferrari ist klar und hat sich nicht geändert.»

«Ferrari hat seine Entscheidungen bereits getroffen. Wir haben volles Vertrauen in Fred Vasseur und sein Team – und das bleibt auch so. Im Moment ist es entscheidend, dass das Team geeint und geschlossen auftritt und wir unsere gesamte Energie auf die anstehenden Aufgaben konzentrieren.»

«Ferrari hat schon immer ein aussergewöhnliches Interesse geweckt, und es ist nur natürlich, dass viele Fachleute danach streben, Teil davon zu sein. Dies spiegelt die Stärke dessen wider, wofür Ferrari tatsächlich steht.»

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«Deshalb wollen wir Spekulationen oder Kommentare zu Vermutungen von ausserhalb des Unternehmens unbedingt vermeiden und auch nicht befeuern. Das bezieht sich nicht nur auf den Bericht der ‚Times‘ über Herrn Horner, sondern generell auf die vielen Spekulationen, die es dazu gibt.»

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«Wir haben also weiterhin volles Vertrauen in Fred Vasseur und sein Team. Unsere Haltung dazu ist klar – und das nicht erst jetzt, sondern das haben wir bereits in der Vergangenheit so bestätigt.»

«Unser Fokus liegt nun auf der Arbeit. Wir wollen uns auf die Zukunft konzentrieren. Genau das entspricht dem Ferrari-Geist und der Philosophie unseres Gründers: Bescheidenheit und die volle Ausrichtung auf die Zukunft.»

«Wir äusern uns heute dazu, weil wir vermeiden wollen, dass sich am kommenden Wochenende in Malaysia alles nur um derartige Gerüchte und Spekulationen dreht. Wir wollen uns auf das Rennen, die Leistung und das Team konzentrieren.»

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