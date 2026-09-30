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Schwächephase bei Di Giannantonio: Will wieder um Podestplätze kämpfen

Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) erlebte zuletzt enttäuschende MotoGP-Events. Im letzten Saisondrittel will er wieder voll angreifen. Sein Rückstand in der WM-Wertung beträgt bereits 76 Punkte.

MotoGP

Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
© Gold & Goose

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Fabio di Giannantonio hatte in Spielberg nicht viel zu Bestellen. Um Siege und Top-Ergebnisse kämpften andere – insbesondere KTM-Ass Pedro Acosta und die Aprilia-Piloten. Mit den Rängen 10 und 9 war «Diggia» alles andere als zufrieden. Aber auch die anderen Ducati-Piloten taten sich in diesem Jahr schwer auf dem Red Bull Ring, der einstigen Parade-Strecke der Roten.

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Zuvor lief es für Di Giannantonio auch bei seinem Heim-GP in Misano nicht nach Wunsch – Platz 4 im Sprint und Rang 7 im Grand Prix waren die magere Ausbeute. In der Gesamtwertung hat der VR46-Fahrer an Boden verloren. Vor den letzten sieben Saison-Events liegt er auf Platz 5 – auf WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) hat er 76 Punkte Rückstand.

Fabio Di Giannantonio: «Möchte noch härter arbeiten!»

An diesem Wochenende geht es mit dem Großen Preis von Japan in Motegi weiter. «Die letzten beiden Rennen sind nicht so gelaufen, wie wir es uns gewünscht hatten, deshalb möchte ich wieder auf das Motorrad steigen und noch härter arbeiten», meinte der Italiener vor dem 16. Saison-Event. «Ich freue mich darauf, in Japan zu sein. Die Strecke in Motegi gefällt mir sehr gut, und unser Ziel ist es, konkurrenzfähig zu sein und wieder um Podestplätze zu kämpfen.»

Im Artikel erwähnt

Der Oktober wird sehr anstrengend für die MotoGP-Asse – es stehen in fünf Wochen vier Grands Prix an. «Wir wollen in diesem letzten Teil der Saison, der eine Herausforderung sein wird, eine großartige Leistung zeigen. Aber wir werden auf Strecken fahren, die mir sehr gut gefallen», blickte Di Giannantonio voraus. «Wir werden konzentriert bleiben und gemeinsam mit dem Team arbeiten. Ich bin sehr motiviert!»

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2025 war Fabio Di Giannantonio in Motegi wenig erfolgreich. Er landete sowohl im Sprint als auch im Grand Prix auf Rang 13.

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3

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Aprilia Racing

264

4

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

234

5

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

230

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