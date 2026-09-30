Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Euro Moto

  4. /

  5. Euro Moto Superbike

  6. /

  7. News

Werbung

Hannes Soomer (BMW): «Mit meinem Arm konnte ich das nicht kompensieren»

Für den Esten verlief das Euro Moto-Finale auf dem Hockenheimring mühsam. Jetzt wird Hannes Soomer erst einmal seine lädierte Schulter auf Vordermann bringen.

Esther Babel

Von

Euro Moto Superbike

Hannes Soomer
Hannes Soomer
Foto: Felix Wiessmann
Hannes Soomer
© Felix Wiessmann

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Hannes Soomer hatte wegen seiner anhaltenden Schulter- und Handgelenk-Probleme, die von seinem Trainingssturz aus der EWC im japanischen Suzuka herrühren, noch zu tun, um gut über die Runden zu kommen. Der Este vom Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW musste den Umweg über die Superpole 1 nehmen, die er allerdings mit Bravour und der Bestzeit absolvierte. Gerne hätte er in der direkt im Anschluss stattfindenden Superpole 2 nochmals nachgelegt, doch da hatte er sein Pulver schon verschossen und musste sich am Ende mit Startplatz 8 begnügen.

Werbung

Werbung

«Die Superpole 1 war echt super», bestätigte er. «Für die Superpole 2 hatte ich zwar einen neuen Hinterreifen, war aber mit dem alten Vorderreifen unterwegs. Wir hatten keinen Reifen-Sticker mehr übrig. Meine Schulter ist leider immer noch zu schwach. Aber das kriege ich bis Ende des Jahres mit dem entsprechenden Training auf jeden Fall wieder hin.»

Die Stimmung des Esten war schon mal besser
Die Stimmung des Esten war schon mal besser
Foto: Teerink
Die Stimmung des Esten war schon mal besser
© Teerink

Im Artikel erwähnt

Magere Ausbeute beim Superbike-Finale

Der erste Lauf ging für den Esten nur bis zur ersten Kurve. «Dann habe ich einen Schlag rechts hinten am Heck gespürt und bin zu Boden gegangen», berichtete er, nach dem allzu kurzen Rennen. «Ich habe den anderen Fahrer nicht sehen können und war außen.» Sein Konkurrent war nach dem Start auf der Innenbahn und touchierte Soomer und musste dabei ebenfalls zu Boden.

Werbung

Werbung

Das Glück war auch im zweiten Lauf nicht auf der Seite des Esten und er mühte sich tapfer, die 18 Runden voranzukommen. «Nach dem Sturz hatten meine Mechaniker ordentlich zu tun, um das Motorrad rechtzeitig für das zweite Rennen hinzubiegen. Am neuen Tank befanden sich allerdings keine Grip-Patches. Das war dann für mich ein großer Unterschied und mit meinem Arm konnte ich das nicht kompensieren. Ich musste viel kämpfen und mir eine andere Position auf dem Motorrad suchen. Das hat sich dann natürlich auch auf meine Rundenzeiten niedergeschlagen.»

Mit einem unverschuldeten Sturz und einem neunten Platz endete die Saison so gar nicht nach dem Geschmack des ehrgeizigen Esten. «Ich fahre jetzt nach Hause und werde in den nächsten Wochen meine Verletzung auskurieren, damit das endlich mal erledigt ist.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Super Pole 2

  6. Super Pole 1

  7. Pre-qualifying

Pos
Fahrer
Fahrer
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

Marcel Schrötter

Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

Marcel Schrötter

23

18

25:48,367

1:25,258

25

02

Jan-Ole Jähnig

Jan-Ole Jähnig

GERT56 by RS Speedbikes

Jan-Ole Jähnig

Jan-Ole Jähnig

14

18

+0,123

1:25,098

20

03

Florian Alt

Florian Alt

Holzhauer Racing Promotion

Florian Alt

Florian Alt

66

18

+4,684

1:25,628

16

04

Lukas Tulovic

Lukas Tulovic

Triple M by Ducati Frankfurt

Lukas Tulovic

Lukas Tulovic

1

18

+9,579

1:25,625

13

05

Leon Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Leon Orgis

45

18

+13,721

1:25,236

11

06

Bálint Kovács

Deussen Engines

Bálint Kovács

27

18

+14,432

1:25,906

0

07

Placeholder - Racer

Martin Vugrinec

BCC Racing

Placeholder - Racer

Martin Vugrinec

4

18

+14,640

1:26,081

0

08

Lorenzo Zanetti

Lorenzo Zanetti

Triple M by Ducati Frankfurt

Lorenzo Zanetti

Lorenzo Zanetti

87

18

+16,394

1:26,112

10

09

Hannes Soomer

Hannes Soomer

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Hannes Soomer

Hannes Soomer

38

18

+18,222

1:25,938

9

10

Markus Reiterberger

Markus Reiterberger

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Markus Reiterberger

Markus Reiterberger

28

18

+19,151

1:25,338

8

Events

Alle Euro Moto Superbike Events
  • Vergangen

    Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    31.07. – 02.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    14.–16.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Hockenheimring

    Hockenheimring, Deutschland
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    31.07. – 02.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    14.–16.08.2026
    Zum Event
  3. Vergangen

    Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  4. Vergangen

    Hockenheimring

    Hockenheimring, Deutschland
    25.–27.09.2026
    Zum Event

Euro Moto News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien