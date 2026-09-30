Prike PXS Scrambler und PXA Adventure: 125er Motorräder vom Lidl-Onlineshop

Bislang nur auf lidl.de bestellbar sind die Motorräder Prike PXS Scrambler und die Prike PXA Adventure 125. Die Motorräder werden dann direkt zum Kunden nach Hause geliefert.

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Prike ist keine Eigenmarke von Lidl, sondern von der Karcher AG mit Sitz in Birkenfeld (Beden-Würtemberg). Die Firma Karcher ist nicht zu verwechseln und hat nichts zu tun mit Kärcher, dem Hersteller von Hochdruck-Reinigern und dergleichen.

Karcher wurde 1968 gegründet und lässt seine Mofas, Roller und Motorräder nach eigenen Vorgaben von Konfektionären und Herstellern in China fertigen. Karcher konzipiert die Modellreihen, besorgt die Zulassung für die EU und kümmert sich um Vertrieb und Ersatzteilversorgung. In diesem Fall erfolgt der Vertrieb über die Online-Plattform von Lidl.

In beiden Prike-Motorrädern ist ein luftgekühlter Viertakt-Einzylindermotor mit 125 ccm verbaut und elektronischer Benzineinspritzung verbaut, der 10 PS leistet und 85 km/h ermöglichen soll. Damit wird die Limite der Führerscheinkategorie A1 nicht ausgeschöpft; erlaubt wären 15 PS/10 kW. Ein Verbrauch von nur 2,3 l/100 km wird versprochen.

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Prike PXS Scrambler: Optisch sackstarker Auftritt für 2799 Euro Foto: Lidl Prike PXS Scrambler: Optisch sackstarker Auftritt für 2799 Euro © Lidl

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Bei Betrachtung der Bilder fällt auf, dass die Gitterrohrchassis, hintere Federung wie auch die Auspuffanlage der beiden Modelle nicht identisch sind. Auch Tank und Sattel sind unterschiedlich. Für beide Modelle wird ein gewicht von 152 kg angegeben; solide gebaut scheinen sie zu sein. Die Bremsanlagen weisen ein CBS-Verbundsystem auf, jedoch kein ABS, womit die gesetzliche Mindestanforderung erfüllt ist. Die Beleuchtung basiert auf moderner LED-Rechnologie.

Die gefällige, modische Scrambler-Variante ist für 2799 € zu haben, die Adventure-Version für 2999 €. Das ist leicht unter den Preisen ähnlicher Konfektionsmarken wie Brixton und Mash, jedoch 30 % bis 40 % preisgünstiger als die Konkurrenzmodelle von Honda, Yamaha, Aprilia oder KTM. Jedoch erreichen die Prike-Motorräder nicht die zulässige Motorleistung (15 PS) der Führerschein-Kategorie A1 und werden bei einem Wiederverkauf tiefer bewertet.