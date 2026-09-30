Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Trotz WM-Platz 19: So begründet Fernando Alonso seine Vertragsverlängerung

Fernando Alonso fährt auch 2027 in der Formel 1, hat seinen Vertrag mit Aston Martin um ein Jahr verlängert. Auch die extrem schwache Saison 2026 konnte den Spanier offenbar nicht demotivieren.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Er bleibt! Fernando Alonso hat für 2027 verlängert
Er bleibt! Fernando Alonso hat für 2027 verlängert
Foto: XPB
Er bleibt! Fernando Alonso hat für 2027 verlängert
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Fernando Alonso bleibt in der Formel 1! Diese Grundsatzentscheidung teilte sein Team Aston Martin am Dienstag vor dem Bahrain-GP in Malaysia mit. Damit herrscht rund um das das Tuschelthema Nummer 1 endlich Klarheit. Alonso hatte bis zuletzt offengelassen, wie es für ihn 2027 weitergeht. Klar war nur, dass er weiter für Aston Martin arbeiten würde. Aber ob als F1-Fahrer, in einem Job abseits des Cockpits oder in der Langstrecken-WM – das hatte er bis zuletzt offengelassen.

Werbung

Werbung

Da bei seinem Heim-GP in Madrid vor drei Wochen kein emotionaler Abschied stattfand und Aston Martin immer noch keinen Ersatz verpflichtet hatte und auch die Gerüchte dazu eingeschlafen waren, deutete sich an, was nun offiziell ist: Alonso bleibt in seinem aktuellen Job. Auch mit nächstes Jahr dann stolzen 46 Jahren fährt der Spanier weiter Formel 1. Man könnte mit einem Blick auf die WM-Tabelle (Platz 19) fragen: Warum tut er sich das an? 2027 ist das Reglement weitgehend stabil.

«Jetzt sind die Dinge sehr klar»

In einer Videobotschaft erklärte Alonso seine Entscheidung. Der Asturier: «Die Formel 1 ist großartig zu mir gewesen. Ich hatte großartige Karriere. Ich bin um die Welt gereist, mehr als 23 Jahre gefahren, mehr als 400 Grands Prix. Und ich habe mehr erreicht, als ich mir jemals hätte träumen können. Ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um meine Entscheidung zu treffen. Aber jetzt sind die Dinge sehr klar für mich.»

Im Artikel erwähnt

Und dann kommt ein fieser Cliffhanger für Alonso-Fans, die den Kontext der Videobotschaft vielleicht noch nicht kannten: «Ich werde meine Formel-1-Karriere beenden… aber noch nicht jetzt. Ich fühle mich noch immer schnell, motiviert und spüre eine sehr große Leidenschaft für die Formel 1, für diesen Sport. Ich bin also echt glücklich, weiterhin in der höchsten Kategorie Rennen zu fahren – das ist mein Leben.»

Werbung

Werbung

Sportlich sind es aktuell schwierige Zeiten für Alonso und Aston Martin. Er hatte große Hoffnungen in das neue Reglement seit dieser Saison gehabt. Sein Team hatte viele Ressourcen, finanziell und personell, in das Projekt gesteckt – doch Alonso steht derzeit mit mageren drei Punkten auf Platz 19 der WM-Wertung. Nur sein Teamkollege Lance Stroll, Ersatz-Pilot Yuki Tsunoda (fuhr nur 3 GPs) und die glücklosen Cadillacs stehen noch weiter hinten. In Baku konnte Alonso nicht mal das Rennen beenden (wie schon so oft in dieser Saison).

TV-Programm

Doch der zweimalige Weltmeister will so nicht seine Rennschuhe an den Nagel hängen – sondern mit einem verbesserten Chassis und Motor (Stichwort ADUO!) 2027 erneut angreifen – und wenn es nach ihm geht, auch mit einem überholten Reglement für mehr Fahrfreude.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Training

  7. 2. Training

  8. 1. Training

Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

51

1:38:02,143

1:44,916

25

02

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

51

+0,196

1:44,993

18

03

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

51

+10,704

1:45,618

15

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

51

+14,136

1:45,784

12

05

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

51

+14,512

1:45,413

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

51

+22,382

1:46,170

8

07

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

51

+31,159

1:46,849

6

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

51

+31,189

1:47,068

4

09

Oliver Bearman

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

87

51

+31,929

1:46,978

2

10

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams F1 Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams F1 Racing

55

51

+32,416

1:46,737

1

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien