Trotz WM-Platz 19: So begründet Fernando Alonso seine Vertragsverlängerung

Fernando Alonso bleibt in der Formel 1! Diese Grundsatzentscheidung teilte sein Team Aston Martin am Dienstag vor dem Bahrain-GP in Malaysia mit. Damit herrscht rund um das das Tuschelthema Nummer 1 endlich Klarheit. Alonso hatte bis zuletzt offengelassen, wie es für ihn 2027 weitergeht. Klar war nur, dass er weiter für Aston Martin arbeiten würde. Aber ob als F1-Fahrer, in einem Job abseits des Cockpits oder in der Langstrecken-WM – das hatte er bis zuletzt offengelassen.

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Da bei seinem Heim-GP in Madrid vor drei Wochen kein emotionaler Abschied stattfand und Aston Martin immer noch keinen Ersatz verpflichtet hatte und auch die Gerüchte dazu eingeschlafen waren, deutete sich an, was nun offiziell ist: Alonso bleibt in seinem aktuellen Job. Auch mit nächstes Jahr dann stolzen 46 Jahren fährt der Spanier weiter Formel 1. Man könnte mit einem Blick auf die WM-Tabelle (Platz 19) fragen: Warum tut er sich das an? 2027 ist das Reglement weitgehend stabil.

«Jetzt sind die Dinge sehr klar»

In einer Videobotschaft erklärte Alonso seine Entscheidung. Der Asturier: «Die Formel 1 ist großartig zu mir gewesen. Ich hatte großartige Karriere. Ich bin um die Welt gereist, mehr als 23 Jahre gefahren, mehr als 400 Grands Prix. Und ich habe mehr erreicht, als ich mir jemals hätte träumen können. Ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um meine Entscheidung zu treffen. Aber jetzt sind die Dinge sehr klar für mich.»

Und dann kommt ein fieser Cliffhanger für Alonso-Fans, die den Kontext der Videobotschaft vielleicht noch nicht kannten: «Ich werde meine Formel-1-Karriere beenden… aber noch nicht jetzt. Ich fühle mich noch immer schnell, motiviert und spüre eine sehr große Leidenschaft für die Formel 1, für diesen Sport. Ich bin also echt glücklich, weiterhin in der höchsten Kategorie Rennen zu fahren – das ist mein Leben.»

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Sportlich sind es aktuell schwierige Zeiten für Alonso und Aston Martin. Er hatte große Hoffnungen in das neue Reglement seit dieser Saison gehabt. Sein Team hatte viele Ressourcen, finanziell und personell, in das Projekt gesteckt – doch Alonso steht derzeit mit mageren drei Punkten auf Platz 19 der WM-Wertung. Nur sein Teamkollege Lance Stroll, Ersatz-Pilot Yuki Tsunoda (fuhr nur 3 GPs) und die glücklosen Cadillacs stehen noch weiter hinten. In Baku konnte Alonso nicht mal das Rennen beenden (wie schon so oft in dieser Saison).