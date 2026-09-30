Marokko, Etappe 1: Eine Honda vor drei KTM – eine ZX Moto rollte aus

Den Prolog am Montag gewann WM-Leader Daniel Sanders (KTM), und der Australier wählte den zehnten und nicht etwa den spätesten Startplatz für die erste Etappe am Dienstag. Die Route führte den Rallye-Tross von Agadir in Richtung Zagora. Die Wertungsprüfung ging über 268 km, zusätzlich musste eine zweigeteilte Verbindungsstrecke von 368 km zurückgelegt werden.

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Das Terrain war abwechslungsreich und führte über steinige Passagen, trockene Flussbetten und schnelle Abschnitte bis in die Dünenregion des Draa-Tals. Neben der Geschwindigkeit spielte auch die Navigation eine wichtige Rolle.

Für die schnellste Zeit auf der gewerteten Strecke sorgte der als 13. gestartete Ricky Brabec. Der Monster Honda-Pilot benötigte 2 Stunden, 39 Minuten und 57 Sekunden und wurde damit erster Etappensieger bei der diesjährigen Marokko-Ausgabe. Nur 23 und 44 sec sec länger benötigten die Red Bull-Teamkollegen Sanders und Edgar Canet.

Einen wenigen guten ersten Tag hatte das neue Rallye-Team von ZX Moto. GP-Pilot Skyler Howes rollte auf der Wertungsprüfung mit einem leeren Tank aus. Der in der Rally2-Kategorie startende Teamkollege Tobias Ebster teilte sich sein Benzin mit dem US-Amerikaner und erreichte so gemeinsam das Ziel. Auf der Verbindung mussten sie jedoch abgeschleppt werden.

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Ergebnisse Rally GP – Etappe 1 1. Ricky Brabec (Honda) – 2:39:57 (hh:mm:ss) 2. Daniel Sanders (KTM) – +0:23 3. Edgar Canet (KTM) – +0:44 4. Luciano Benavides (KTM) – +1:53 5. Adrien Van Beveren (Honda) – +4:55 6. José Ignacio Cornejo (Hero) – +6:11



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