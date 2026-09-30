Marokko, Etappe 1: Eine Honda vor drei KTM – eine ZX Moto rollte aus
Die erste Etappe der Rallye du Maroc 2026 führte die Teilnehmer von Agadir in Richtung Zagora. Mit der schnellsten Zeit glänzte Honda-Ass Ricky Brabec vor Red Bull KTM-Pilot Daniel Sanders.
Den Prolog am Montag gewann WM-Leader Daniel Sanders (KTM), und der Australier wählte den zehnten und nicht etwa den spätesten Startplatz für die erste Etappe am Dienstag. Die Route führte den Rallye-Tross von Agadir in Richtung Zagora. Die Wertungsprüfung ging über 268 km, zusätzlich musste eine zweigeteilte Verbindungsstrecke von 368 km zurückgelegt werden.
Das Terrain war abwechslungsreich und führte über steinige Passagen, trockene Flussbetten und schnelle Abschnitte bis in die Dünenregion des Draa-Tals. Neben der Geschwindigkeit spielte auch die Navigation eine wichtige Rolle.
Für die schnellste Zeit auf der gewerteten Strecke sorgte der als 13. gestartete Ricky Brabec. Der Monster Honda-Pilot benötigte 2 Stunden, 39 Minuten und 57 Sekunden und wurde damit erster Etappensieger bei der diesjährigen Marokko-Ausgabe. Nur 23 und 44 sec sec länger benötigten die Red Bull-Teamkollegen Sanders und Edgar Canet.
Einen wenigen guten ersten Tag hatte das neue Rallye-Team von ZX Moto. GP-Pilot Skyler Howes rollte auf der Wertungsprüfung mit einem leeren Tank aus. Der in der Rally2-Kategorie startende Teamkollege Tobias Ebster teilte sich sein Benzin mit dem US-Amerikaner und erreichte so gemeinsam das Ziel. Auf der Verbindung mussten sie jedoch abgeschleppt werden.
Ergebnisse Rally GP – Etappe 1
1. Ricky Brabec (Honda) – 2:39:57 (hh:mm:ss)
2. Daniel Sanders (KTM) – +0:23
3. Edgar Canet (KTM) – +0:44
4. Luciano Benavides (KTM) – +1:53
5. Adrien Van Beveren (Honda) – +4:55
6. José Ignacio Cornejo (Hero) – +6:11
Vorläufige Gesamtwertung nach Etappe 1
1. Ricky Brabec (Honda) – 2:51:08 (hh:mm:ss)
2. Daniel Sanders (KTM) – +0:10
3. Edgar Canet (KTM) – +0:43
4. Luciano Benavides (KTM) – +2:05
5. Adrien Van Beveren (Honda) – +5:18
6. Tosha Schareina (Honda) – +7:27
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach