Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Cremona-Doppelsieger Jeremy Alcoba schrieb ein Stück Kawasaki-Geschichte

Mit dem Sieg im zweiten Supersport-Lauf brachte Jeremy Alcoba ein perfektes Wochenende in Cremona in trockene Tücher. Der Spanier beschämte seinen Teamchef und schrieb ein Stück Kawasaki-Geschichte.

Von

Sebastian Fränzschky und Kay Hettich

Supersport-WM

Jeremy Alcoba
Jeremy Alcoba
Foto: Gold & Goose
Jeremy Alcoba
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Am Freitag die erste Pole-Position seit Philipp Öttl in Jerez 2021, am Samstag der erste Sieg seit Can Öncü 2023 auf dem Mandalika Street Circuit und am Sonntag der erste Doppelsieg – Jeremy Alcoba leistete am vergangenen Wochenende auf dem Cremona Circuit Erstaunliches für Kawasaki! «Zum Glück haben wir zuvor in Cremona getestet, das hat sehr geholfen», gestand Alcoba gegen SPEEDWEEK.com-Mitarbeiter Sebastian Fränzschky. «Ich freue mich, dass ich ein kleines Stück zur Erfolgsgeschichte von Kawasaki beitragen konnte.»

Werbung

Werbung

Zur Erinnerung: Dass selbst ein Kenan Sofuoglu, der drei Weltmeisterschaften und 26 Siege für Kawasaki in der mittleren Kategorie eingefahren hat, keinen Doppelsieg einfahren konnte, hat einen simplen Grund. Erst seit 2020 – im Zuge des reduzierten Kalenders während der Coronapandemie – wurde in den Rahmenserien ein zweites Rennen eingeführt. Der Supersport-Rekordweltmeister hatte seine einzigartige Karriere bereits 2017 beendet.

Alcoba kam nach seinem zweiten Sieg mit heiserer Stimme zum Siegerinterview – der Jubel nach seinem Triumph am Vortag hatte seinen Stimmbändern arg zugesetzt. «Ich versuchte, im zweiten Lauf noch fokussierter zu sein. Ich stand etwas mehr unter Druck, weil sich alle immer etwas verbessern. Also hielt ich mich zunächst etwas zurück und fuhr mein Bike etwas sanfter und hielt etwas Abstand zu den Jungs vorn, damit der Reifendruck vorn nicht zu sehr steigt», erzählte der Spanier. «Als ich sah, dass Arenas und Booth-Amos auf den Plätzen eins und zwei lagen, beschloss ich, Farioli und Debise zu überholen, und schon war ich bei den führenden Fahrern. In einigen Kurven hätte ich fast das Vorderrad verloren und war kurz vor einem Sturz, aber ich blieb konzentriert. Ich habe die Fahrer vor mir beobachtet und wusste, wo ich schneller war. Als ich Arenas überholte, versuchte ich daher, meine Position in den Abschnitten zu verteidigen, in denen er schneller war. »

Im Artikel erwähnt

Zwei Supersport-Meetings stehen 2026 noch aus. Was hat sich Alcoba für Estoril und Jerez vorgenommen? Siege oder zumindest vorn mitmischen. Ich werde versuchen, die Saison als WM-Dritter zu beenden – warum nicht, es könnte klappen.»

Werbung

Werbung

Diese Ansage von Alcoba ist ein Seitenhieb gegen seinen Teamchef Manuel Puccetti, denn Rang 3 belegt Ducati-Pilot Jaume Masia, der von seinem Teamchef Manuel Puccetti wenige Tage vor Cremona als sein Nachfolger für die Supersport-WM 2027 verpflichtet wurde! Der Kawasaki-Pilot ist mit 188 Punkten Sechster der Gesamtwertung, Masia hat 229 Punkte.

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Rennen

  5. Startaufstellung

  6. Warm-up

  7. Superpole

  8. 1. Freies Training

Pos
Fahrer
Fahrer
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

20

30:45,330

1:31,802

25

02

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

20

+0,493

1:31,775

20

03

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

69

20

+1,700

1:31,587

16

04

Filippo Farioli

Filippo Farioli

VFT Racing Yamaha

Filippo Farioli

Filippo Farioli

7

20

+2,420

1:31,797

13

05

Valentin Debise

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

Valentin Debise

53

20

+6,502

1:32,283

11

06

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

20

+10,678

1:31,965

10

07

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

Philipp Öttl

65

20

+12,460

1:32,003

9

08

Federico Caricasulo

Federico Caricasulo

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Federico Caricasulo

Federico Caricasulo

64

20

+12,555

1:32,299

8

09

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

11

20

+12,875

1:32,167

7

10

Lucas Mahias

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

Lucas Mahias

94

20

+14,130

1:32,209

6

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Supersport-WM Events
  • Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  4. Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien