F1-Wintertest in Bahrain: Verstappen und Hamilton am ersten Tag im Einsatz

Ab 11. Februar finden auf dem Bahrain International Circuit die zweiten Wintertests statt. Die elf Rennställe gieren nach möglichst vielen Kilometern bei Temperaturen bis zu 30 Grad.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen
Max Verstappen
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen
© Red Bull Content Pool

Die Spannung steigt unter den Formel-1-Fans: Bei ersten Versuchen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya kristallisierte sich heraus, dass Mercedes in Sachen Standfestigkeit und Speed am besten aufgestellt zu sein scheint, aber ein echtes Kräfteverhältnis liess sich in Spanien kaum erahnen.

Dieses Bild sollte beim zweiten Wintertest auf dem Bahrain International Circuit klarer werden. Vorgesehen sind für diesen Test die folgenden Fahrer.

  • Pierre Gasly (F), Alpine A526-Mercedes

  • Franco Colapinto (RA), Alpine A526-Mercedes

  • Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR26-Honda

  • Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR26-Honda

  • Nico Hülkenberg (D), Audi R26

  • Gabriel Bortoleto (BR), Audi R26

  • Valtteri Bottas (FIN), Cadillac-Ferrari

  • Sergio Pérez (MEX), Cadillac-Ferrari

  • Esteban Ocon (F), Haas VF-26-Ferrari

  • Oliver Bearman (GB), Haas VF-26-Ferrari

  • Lando Norris (GB), McLaren MCL40-Mercedes

  • Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL40-Mercedes

  • George Russell (GB), Mercedes W17

  • Kimi Antonelli (I), Mercedes W17

  • Liam Lawson (NZ), Racing Bulls VCARB03-Red Bull Ford

  • Arvid Lindblad (GB), Racing Bulls VCARB03-Red Bull Ford

  • Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB22-Red Bull Ford

  • Isack Hadjar (F), Red Bull Racing RB22-Red Bull Ford

  • Lewis Hamilton (GB), Ferrari SF-26

  • Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-26

  • Alex Albon (T), Williams FW48-Mercedes

  • Carlos Sainz (S), Williams FW48-Mercedes

Was den Einsatzplan angeht, so haben wir hier in Bahrain folgende Informationen über den ersten Testtag erhalten (Reihenfolge wie WM-Stand 2025):

Bahrain-Test, 11. Februar

  • McLaren: Oscar Piastri, dann Lando Norris

  • Mercedes: George Russell, dann Kimi Antonelli

  • Red Bull Racing: Max Verstappen

  • Ferrari: Lewis Hamilton, dann Charles Leclerc

  • Williams: Carlos Sainz, dann Alex Albon

  • Racing Bulls: Liam Lawson

  • Aston Martin: Lance Stroll

  • Haas: Esteban Ocon

  • Audi: Gabriel Bortoleto, dann Nico Hülkenberg

  • Alpine: Franco Colapinto, dann Pierre Gasly

  • Cadillac: Valtteri Bottas, dann Sergio Pérez

Gefahren wird 2026 ab Mittwoch, 11. Februar jeden Tag von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr Ortszeit, wobei von 14.00 bis 15.00 eine einstündige Mittagspause eingelegt wird. Für die Zuschauer in Deutschland, Österreich und in der Schweiz bedeutet dies: Die GP-Stars gehen um 8.00 Uhr mitteleuropäischer Winterzeit auf die Piste und fahren bis 17.00 Uhr, wenn es in Bahrain dunkel wird.

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

