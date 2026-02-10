F1-Wintertest in Bahrain: Verstappen und Hamilton am ersten Tag im Einsatz

Die Spannung steigt unter den Formel-1-Fans: Bei ersten Versuchen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya kristallisierte sich heraus, dass Mercedes in Sachen Standfestigkeit und Speed am besten aufgestellt zu sein scheint, aber ein echtes Kräfteverhältnis liess sich in Spanien kaum erahnen.

Dieses Bild sollte beim zweiten Wintertest auf dem Bahrain International Circuit klarer werden. Vorgesehen sind für diesen Test die folgenden Fahrer.

Pierre Gasly (F), Alpine A526-Mercedes

Franco Colapinto (RA), Alpine A526-Mercedes

Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR26-Honda

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR26-Honda

Nico Hülkenberg (D), Audi R26

Gabriel Bortoleto (BR), Audi R26

Valtteri Bottas (FIN), Cadillac-Ferrari

Sergio Pérez (MEX), Cadillac-Ferrari

Esteban Ocon (F), Haas VF-26-Ferrari

Oliver Bearman (GB), Haas VF-26-Ferrari

Lando Norris (GB), McLaren MCL40-Mercedes

Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL40-Mercedes

George Russell (GB), Mercedes W17

Kimi Antonelli (I), Mercedes W17

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls VCARB03-Red Bull Ford

Arvid Lindblad (GB), Racing Bulls VCARB03-Red Bull Ford

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB22-Red Bull Ford

Isack Hadjar (F), Red Bull Racing RB22-Red Bull Ford

Lewis Hamilton (GB), Ferrari SF-26

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-26

Alex Albon (T), Williams FW48-Mercedes

Carlos Sainz (S), Williams FW48-Mercedes

Was den Einsatzplan angeht, so haben wir hier in Bahrain folgende Informationen über den ersten Testtag erhalten (Reihenfolge wie WM-Stand 2025):

Bahrain-Test, 11. Februar

McLaren: Oscar Piastri, dann Lando Norris

Mercedes: George Russell, dann Kimi Antonelli

Red Bull Racing: Max Verstappen

Ferrari: Lewis Hamilton, dann Charles Leclerc

Williams: Carlos Sainz, dann Alex Albon

Racing Bulls: Liam Lawson

Aston Martin: Lance Stroll

Haas: Esteban Ocon

Audi: Gabriel Bortoleto, dann Nico Hülkenberg

Alpine: Franco Colapinto, dann Pierre Gasly

Cadillac: Valtteri Bottas, dann Sergio Pérez