F1-Wintertest in Bahrain: Verstappen und Hamilton am ersten Tag im Einsatz
Ab 11. Februar finden auf dem Bahrain International Circuit die zweiten Wintertests statt. Die elf Rennställe gieren nach möglichst vielen Kilometern bei Temperaturen bis zu 30 Grad.
Die Spannung steigt unter den Formel-1-Fans: Bei ersten Versuchen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya kristallisierte sich heraus, dass Mercedes in Sachen Standfestigkeit und Speed am besten aufgestellt zu sein scheint, aber ein echtes Kräfteverhältnis liess sich in Spanien kaum erahnen.
Dieses Bild sollte beim zweiten Wintertest auf dem Bahrain International Circuit klarer werden. Vorgesehen sind für diesen Test die folgenden Fahrer.
Pierre Gasly (F), Alpine A526-Mercedes
Franco Colapinto (RA), Alpine A526-Mercedes
Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR26-Honda
Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR26-Honda
Nico Hülkenberg (D), Audi R26
Gabriel Bortoleto (BR), Audi R26
Valtteri Bottas (FIN), Cadillac-Ferrari
Sergio Pérez (MEX), Cadillac-Ferrari
Esteban Ocon (F), Haas VF-26-Ferrari
Oliver Bearman (GB), Haas VF-26-Ferrari
Lando Norris (GB), McLaren MCL40-Mercedes
Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL40-Mercedes
George Russell (GB), Mercedes W17
Kimi Antonelli (I), Mercedes W17
Liam Lawson (NZ), Racing Bulls VCARB03-Red Bull Ford
Arvid Lindblad (GB), Racing Bulls VCARB03-Red Bull Ford
Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB22-Red Bull Ford
Isack Hadjar (F), Red Bull Racing RB22-Red Bull Ford
Lewis Hamilton (GB), Ferrari SF-26
Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-26
Alex Albon (T), Williams FW48-Mercedes
Carlos Sainz (S), Williams FW48-Mercedes
Was den Einsatzplan angeht, so haben wir hier in Bahrain folgende Informationen über den ersten Testtag erhalten (Reihenfolge wie WM-Stand 2025):
Bahrain-Test, 11. Februar
McLaren: Oscar Piastri, dann Lando Norris
Mercedes: George Russell, dann Kimi Antonelli
Red Bull Racing: Max Verstappen
Ferrari: Lewis Hamilton, dann Charles Leclerc
Williams: Carlos Sainz, dann Alex Albon
Racing Bulls: Liam Lawson
Aston Martin: Lance Stroll
Haas: Esteban Ocon
Audi: Gabriel Bortoleto, dann Nico Hülkenberg
Alpine: Franco Colapinto, dann Pierre Gasly
Cadillac: Valtteri Bottas, dann Sergio Pérez
Gefahren wird 2026 ab Mittwoch, 11. Februar jeden Tag von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr Ortszeit, wobei von 14.00 bis 15.00 eine einstündige Mittagspause eingelegt wird. Für die Zuschauer in Deutschland, Österreich und in der Schweiz bedeutet dies: Die GP-Stars gehen um 8.00 Uhr mitteleuropäischer Winterzeit auf die Piste und fahren bis 17.00 Uhr, wenn es in Bahrain dunkel wird.
