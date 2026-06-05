Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

FP1 Monaco: Rote Flaggen wegen Hadjar und Alonso, Bestzeit von Leclerc

Beim ersten Training auf dem Monaco-Strassenkurs blieb Charles Leclerc im Ferrari der Schnellste. Die Session wurde zweimal unterbrochen, einmal wegen Isack Hadjar und am Ende wegen Fernando Alonso.

Formel 1

Isack Hadjar sorgte im FP1 in Monaco für eine Zwangspause
Isack Hadjar sorgte im FP1 in Monaco für eine Zwangspause
Foto: Batchelor / XPB Images
Isack Hadjar sorgte im FP1 in Monaco für eine Zwangspause
© Batchelor / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die Formel-1-Stars erwarteten das erste freie Training auf dem Monaco-Rundkurs mit Spannung, denn da konnten sie erstmals in der neuen Fahrzeuggeneration auf dem berühmten Strassenkurs ausrücken. Die meisten Fans auf den Tribünen hatten einen Fahrer besonders im Visier: Lokalmatador Charles Leclerc, der das Rennen im Fürstentum 2024 für sich entschieden hatte.

Werbung

Werbung

Der Monegasse sorgte auch gleich für Aufregung, weil er sich in der Mirabeau verbremste und den Rückwärtsgang nutzen musste, um sich aus seiner misslichen Lage zu befreien. Später verbremste er sich auch in der Hafenschikane, blieb den Leitplanken aber fern

Der 28-Jährige belegte in den ersten Minuten den zweiten Platz hinter Red Bull Racing-Star Max Verstappen, wurde aber durchgereicht, als sich sein Ferrari-Teamkollege Lewis Hamilton in der siebten Minute an die Spitze setzte. Der Rekord-GP-Sieger hielt sich in der ersten Viertelstunde an der Spitze der Zeitenliste, bis Leclerc nachlegte und mit 1:15,060 min die Top-Position übernahm.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Kurz darauf wurde Hamilton auch von WM-Leader Kimi Antonelli durchgereicht, der seine Monaco-GP-Premiere im Vorjahr mit drei Runden Rückstand auf dem bescheidenen 18. und somit letzten Platz beendet hatte (Fernando Alonso und Pierre Gasly waren ausgefallen und wurden nicht gewertet).

Werbung

Werbung

Der siebenfache Champion liess das nicht auf sich sitzen und schaffte es noch vor Halbzeit wieder auf die zweite Position, sein Rückstand auf seinen Teamkollegen an der Spitze betrug nur 0,182 sec. Der 105-fache GP-Sieger gab alles, um sich zu verbessern – und ging dabei übers Limit hinaus. Er musste den Notausgang der Sainte-Devote-Kurve nutzen, blieb aber den Leitplanken fern.

Rote Flaggen wegen Isack Hadjar und Fernando Alonso

Zur Halbzeit lautete die Reihenfolge deshalb Leclerc vor Hamilton, Antonelli und Verstappen. Dahinter folgte Weltmeister Lando Norris vor Nico Hülkenberg, Oscar Piastri, Isack Hadjar, George Russell, Pierre Gasly, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Sergio Pérez, Arvid Lindblad, Lance Stroll, Esteban Ocon, Alex Albon, Carlos Sainz, Franco Colapinto, Fernando Alonso und Valtteri Bottas

Fünf Minuten nach Halbzeit wurden die roten Flaggen geschwenkt, nachdem das Feld zuvor kurz mittels virtuellem Safety-Car eingebremst worden war, weil Teile auf der Strecke lagen, die ein Alpine verloren hatte. Was war passiert? Isack Hadjar hatte ausgangs der Schwimmbad-Passage die Kontrolle über seinen RB22 verloren und war in die TecPro-Barriere gekracht. «Ich verstehe nicht, warum das Heck ausgebrochen ist»˛ erklärte der Red Bull Racing-Pilot.

Die Uhr lief weiter und das Feld verlor durch die achtminütige Zwangspause, in der das Auto von Hadjar von der Piste geschoben wurde, wertvolle Streckenzeit. Entsprechend schnell füllte sich der 3,337 km lange Kurs, als es weiterging. Kurz vor der Unterbrechung hatte sich Antonelli mit 1:14,537 min an die Spitze der Zeitenliste gesetzt, und daran änderte sich vorerst auch nichts.

Werbung

Werbung

Elf Minuten vor dem Ende kündigte die Rennleitung an, sich eine Szene zwischen Leclerc und Lawson anzuschauen, und wenig später wurde beschlossen, die entsprechende Untersuchung nach der Session durchzuführen. Besser lief es für seinen Teamkollegen Hamilton, der sich mit 1:14,204 min an die Spitze setzte.

In den letzten zehn Minuten gab es die zweite Unterbrechung. Diese löste nicht Lawson aus, der in der Schwimmbad-Passage mit dem rechten Vorderrad anschlug, wie er kleinlaut am Funk beichtete. Sondern Altmeister Fernando Alonso, der beim Anbremsen der Hafenschikane der Streckenbegrenzung zu nahe kam und mit dem rechten Hinterrad anschlug.

Freuen durften sich die heimischen Fans und Leclerc, der am Ende mit 1:13,978 min die Nase vorn hatte. Sein Teamkollege Lewis Hamilton blieb 0,226 sec langsamer und reihte sich hinter dem Lokalhelden auf Platz 2 ein. Damit bestätigte Ferrari, was die Konkurrenz bereits erwartet hatte – die rote Göttin ist auf dem berühmt-berüchtigten Strassenkurs der grosse Favorit.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

31

1:13,978

02

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

28

+0,226

03

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

26

+0,513

04

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

31

+0,559

05

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

29

+1,005

06

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

27

+1,313

07

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

27

+1,365

08

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

29

+1,587

09

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

31

+1,772

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

32

+1,850

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  5. Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM