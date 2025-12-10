Gemeiner Vorwurf: Norris vor Verstappen, WM-Titel unverdient?

Formel-1-Saison 2025: Die Statistik Pole-Positions Max Verstappen 8 Lando Norris 7 Oscar Piastri 6 George Russell 2 Charles Leclerc 1 Siege Max Verstappen 8 Oscar Piastri 7 Lando Norris 7 George Russell 2 Podestplatzierungen Lando Norris 18 Oscar Piastri 16 Max Verstappen 15 George Russell 9 Charles Leclerc 7 Kimi Antonelli 3 Carlos Sainz 2 Nico Hülkenberg 1 Isack Hadjar 1 Führungsrunden Max Verstappen 454 Oscar Piastri 452 Lando Norris 373 George Russell 103 Charles Leclerc 48 Kimi Antonelli 11 Lewis Hamilton 2 Alex Albon 1 Ergebnisse WM-Stand