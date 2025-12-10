Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Formelsport
  4. /
  5. Formel 1
  6. /
  7. News
Werbung
Gemeiner Vorwurf: Norris vor Verstappen, WM-Titel unverdient?
Der Ausgang der WM 2025 geht für viele Fans in Ordnung: Norris ist dank des besten Autos im Feld und guter Leistungen Weltmeister. Verstappen hat den Briten in Atem gehalten. Das gibt zu reden.
Formel 1
Max Verstappen und Lando NorrisMax Verstappen und Lando NorrisFoto: SamBloxhamLAT/Getty Images
Max Verstappen und Lando Norris© SamBloxhamLAT/Getty Images
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Thema der Woche
Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Weiterlesen
Werbung
Nun geht das wieder los: Unter Formel-1-Fans kursiert der gemeine Vorwurf, Lando Norris sei kein verdienter Weltmeister 2025. Verstappen, so wird in Fan-Foren argumentiert, hätte den Titel eher gewinnen sollen, weil er eben nicht im besten Auto sass, dem McLaren-Piloten aber bis zuletzt die Stirn geboten habe.
Werbung
Werbung
Verstappen pfeift auf solche Gedankenspiele: Er hat nach dem Fallen der Zielflagge in Abu Dhabi sofort dem neuen Champion gratuliert und sich später sehr lobend über den Briten geäussert. «Lando hat eine sehr gute Saison gezeigt und sich auch im harten, Team-internen Duell gegen Oscar Piastri durchgesetzt. Alle wissen, wie sehr wir davon träumen, Weltmeister zu werden, er hat dieses Ziel nun erreicht. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie er sich fühlt. Er soll diesen Erfolg nun zusammen mit seiner Familie in vollen Zügen geniessen.» Der Vorwurf, Norris sei unverdient Champion, ist aus zweierlei Perspektiven ungerecht.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Erstens haben wir in der Formel 1 ein simples Punktesystem, und wer am Ende der Saison die meisten Punkte gesammelt hat, der ist Weltmeister. Basta. Verdient oder unverdient spielt hier keine Rolle. Wir küren den Champion objektiv mit den meisten Punkten, das ist keine subjektive Wahl des besten Piloten. Sonst wäre so manche Fahrer-WM anders ausgegangen.
Werbung
Werbung
Zudem: Lando Norris hat über weite Strecken eine hervorragende Saison gezeigt, und wer sieben Grands Prix gewinnt, sieben Pole-Positions erobert, sechs Mal die beste Rennrunde hinlegt und 2025 öfter auf dem Siegerpodest steht als jeder andere (nämlich 18 Mal), sorry, liebe Norris-Kritiker, aber der hat sehr Vieles richtig getan, um Weltmeister zu werden.
Thema der Woche
Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Weiterlesen
Unsere Jahresbilanz hier unten zeigt: Norris hat nicht in jeder Kategorie Rang 1 belegt. Das muss er auch nicht. Die Fans werden weiterhin leidenschaftlich über die Qualitäten der Piloten fachsimpeln, aber Lando Norris hat sich den Titel redlich verdient.
  • Formel-1-Saison 2025: Die Statistik
  • Pole-Positions
  • Max Verstappen 8
  • Lando Norris 7
  • Oscar Piastri 6
  • George Russell 2
  • Charles Leclerc 1
  • Siege
  • Max Verstappen 8
  • Oscar Piastri 7
  • Lando Norris 7
  • George Russell 2
  • Podestplatzierungen
  • Lando Norris 18
  • Oscar Piastri 16
  • Max Verstappen 15
  • George Russell 9
  • Charles Leclerc 7
  • Kimi Antonelli 3
  • Carlos Sainz 2
  • Nico Hülkenberg 1
  • Isack Hadjar 1
  • Führungsrunden
  • Max Verstappen 454
  • Oscar Piastri 452
  • Lando Norris 373
  • George Russell 103
  • Charles Leclerc 48
  • Kimi Antonelli 11
  • Lewis Hamilton 2
  • Alex Albon 1
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Formel 1
  1. Ergebnisse
  2. WM-Stand
ErgebnisseVoller Stand
  1. 3. Qualifying
  2. Rennen
  3. Startaufstellung
  4. 2. Qualifying
  5. 1. Qualifying
  6. 3. Freies Training
  7. 2. Freies Training
  8. 1. Freies Training
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
01
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
1
6
1:22,207
02
Lando NorrisMcLaren Formula 1 Team
Lando Norris
McLaren Formula 1 Team
4
6
+0,201
03
Oscar PiastriMcLaren Formula 1 Team
Oscar Piastri
McLaren Formula 1 Team
81
6
+0,230
04
George RussellMercedes-AMG Petronas Formula One Team
George Russell
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
63
6
+0,438
05
Charles LeclercScuderia Ferrari HP
Charles Leclerc
Scuderia Ferrari HP
16
6
+0,523
06
Fernando AlonsoAston Martin Aramco Formula One Team
Fernando Alonso
Aston Martin Aramco Formula One Team
14
6
+0,695
07
Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber
Gabriel Bortoleto
Stake F1 Team Kick Sauber
5
6
+0,697
08
Esteban OconMoneyGram Haas F1 Team
Esteban Ocon
MoneyGram Haas F1 Team
31
6
+0,706
09
Isack HadjarVisa Cash App Racing Bulls Formula One Team
Isack Hadjar
Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
6
6
+0,865
1001
Yuki TsunodaOracle Red Bull Racing
Yuki Tsunoda
Oracle Red Bull Racing
22
5
0,000
EventsAlle Formel 1 Events
  • Vergangen
    Qatar Grand Prix
    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  • Vergangen
    Abu Dhabi Grand Prix
    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  • Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event
  • Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event
  • Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Qatar Grand Prix
    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  2. Vergangen
    Abu Dhabi Grand Prix
    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  3. Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event
  4. Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event
  5. Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
Formelsport NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Technik & Innovation
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM