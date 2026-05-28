GP-Sieger Kimi Antonelli sagt: Deshalb gibt es noch kein Urteil zum Upgrade

Kimi Antonelli hatte sich im Sprint von Kanada mit dem dritten Platz begnügen müssen, entsprechend gross war sein Wunsch, im GP Wiedergutmachung zu leisten. Und der Teenager aus dem Mercedes-Team erfüllte sich diesen Wunsch, wobei er auch Schützenhilfe von Fortuna hatte. Denn sein ärgster Widersacher und Teamkollege George Russell wurde nach 29 Runden von der Technik ausgebremst.

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Antonelli liess sich davon nicht beirren und eilte zu seinem vierten GP-Sieg in Folge. Damit baute er seine Führung auf 43 WM-Zähler aus. Vor dem Ausfall von Russell sorgte das Mercedes-Duo für viel Unterhaltung. Zum engen Duell der beiden Stallgefährten sagte Kimi nach getaner Arbeit: «Das war ein harter Kampf, und einige Male gingen wir vielleicht etwas zu sehr ans Limit, und wir haben uns gegenseitig nichts geschenkt.»

«Wir haben beide alles gegeben und wollten unbedingt gewinnen. Und ich glaube, für alle Zuschauer war es ziemlich unterhaltsam. Der Stint hat mir auf jeden Fall viel Spass gemacht, weil wir beide bis an die Grenzen gegangen sind und alles gegeben haben», schwärmte der 19-Jährige aus Bologna.

Ganz zufrieden war der ehrgeizige Lockenkopf aber nicht. Auf die Frage, wie gut das umfangreiche Update funktioniert habe, das Mercedes nach Kanada mitgebracht hat, relativierte er: «um ehrlich zu sein, haben wir noch keinen klaren Eindruck vom Gesamtpaket gewonnen, denn dieses Wochenende war in Bezug auf die Reifen sehr seltsam.»

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«Es war sehr schwierig, die Walzen ins richtige Arbeitsfenster zu bringen und sie auch dort zu halten, und ich glaube, das hat letztlich eine grosse Rolle gespielt. Allein schon die Reifen im richtigen Temperaturbereich zu haben, war eine grosse Hilfe. Ich denke also, dass wir in den nächsten paar Rennen ein besseres Verständnis haben werden», fügte Antonelli an.