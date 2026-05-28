Vorjahressieger Ogier gibt beim Shakedown der Rallye Japan das Tempo vor

Der Franzose war somit genau 1,0 Sekunden schneller als sein Toyota Gazoo-Teamkollege und Meisterschaftsführenden Elfyn Evans.

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Weltmeister Ogier fuhr Bestzeit beim Shakedown Foto: Eed Bull Weltmeister Ogier fuhr Bestzeit beim Shakedown © Eed Bull

Sami Pajari komplettierte mit weiteren 0,5 Sekunden Rückstand das Toyota-Trio auf den Plätzen eins bis drei. Als Vierter Fahrer klassierte sich Hyundai-Pilot Adrien Fourmaux. Der Franzose egalisierte Takamoto Katsutas Bestzeit von 1.57,1 Minuten, wobei Katsuta auf heimischem Boden den fünften Platz belegte.

Ogier, der auch in diesem Jahr 2026 nur ein WM-Teilzeitprogramm bestreitet, machte seine Absichten am Ende seiner ersten Prüfung deutlich.

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Takamoto Katsuta schaut ins Cockpit von Sebastien Ogier Foto: Red Bull Takamoto Katsuta schaut ins Cockpit von Sebastien Ogier © Red Bull

Thema der Woche Wer hat derzeit den schwierigsten Job im Formel-1-Fahrerlager? Für die F1-Fans waren die Duelle der Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell in Montreal beste Unterhaltung. Für einen Protagonisten im Fahrerlager sind sie hingegen ein Grund zur Sorge. Weiterlesen

«Das Einzige, was zählt, ist, dass ich das gleiche Ergebnis wie im letzten Jahr erziele, und dafür bin ich hier», erklärte der neunfache Weltmeister.

Der Waliser Evans startet als Führender der Fahrerwertung in die Rallye und wird am Freitag auf der Eröffnungsetappe als Erster auf die Strecke gehen. Den größten Teil der Aufmerksamkeit bei seinem Heimspiel auf Takamoto Katsuta gerichtet sein, der nach zwei WM-Laufsiegen in der ersten Saisonhälfte als Zweiter der Meisterschaft nach Japan kommt.

Katsuta, der 2022, als die Rallye Japan in den WRC-Kalender zurückkehrte, auf dem Podium stand, räumte ein, dass er im Rampenlicht steht. Er betonte jedoch, dass dies seine Herangehensweise nicht ändern werde.

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«Natürlich ist es ein großer Druck, aber es stört mich nicht», erklärte der 33-Jährige. «Es ist eine schöne Atmosphäre, und ich muss so viel Druck wie möglich machen. Es ist keine einfache Rallye, aber ich werde versuchen, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen».

Josh McErlean war Sechstschnellster und bester Fahrer des M-Sport Ford-Teams, 2,1 Sekunden hinter Ogier. Oliver Solberg (Toyota) folgte auf Platz sieben. Sein Mannschaftskollege Jon Armstrong wurde Achter.

Thierry Neuville beim Shakedown Foto: Red Bull Thierry Neuville beim Shakedown © Red Bull

Hayden Paddon belegte bei seinem dritten Saisoneinsatz für Hyundai den neunten Platz, einen Rang vor seinem Teamkollegen Thierry Neuville. Der Belgier reiste mit seinem ersten Saisonsieg bei der Rallye Portugal nach Japan an und lag beim Shakedown 3,0 Sekunden hinter dem Spitze zurück.

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Die Rallye Japan mit Basis in Toyota City wird am späten Donnerstag mit dem zeremoniellen Start im nahegelegenen Nagoya feierlich präsentiert. Die Eröffnungsschleife am Freitag führt die Teams zu Wertungsprüfungen wie dem brandneuen Asuke-Test und dem berühmten Isegami-Tunnel. Am Samstag erfolgt der längste Tag der Rallye. Am Sonntag wird am Mikawako-See das Finale mit der Wolf Power Stage ausgetragen.