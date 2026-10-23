Ab 6 Uhr: Wo das Sprintrennen der MotoGP in Australien live zu sehen ist
Am Samstag findet auf Phillip Island der MotoGP-Sprint statt. SPEEDWEEK.com bietet eine Übersicht, wo das Rennen und die Trainingssessions aller Klassen live mitverfolgt werden können.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.
Der Große Preis von Australien an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.
In Österreich sorgt
Die
RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 5.55 Uhr den MotoGP-Sprint live. Um 18.10 Uhr folgt eine Wiederholung des Sprintrennens. Am Sonntag überträgt LA2 ab 1.55 Uhr die Rennen aller Klassen live. RTS2 zeigt am Samstag um 11 Uhr und um 22.30 Uhr jeweils eine Aufzeichnung des MotoGP-Sprints. Am Sonntag zeigt der Sender um 11 Uhr eine Wiederholung des MotoGP-Rennens.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Großen Preis von Australien 2026 (MESZ/MEZ):
Samstag, 24. Oktober:
0.25 – 0.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
1.10 – 1.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
1.50 – 2.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
2.15 – 2.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
3.45 – 4.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
4.10 – 4.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
4.40 – 4.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
5.05 – 5.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
6.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)
Sonntag, 25. Oktober:
0.40 – 0.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
2.00 Uhr: Moto3-Rennen (21 Runden)
2.15 Uhr: Moto2-Rennen (23 Runden)*
4.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)
*Am Sonntag werden die Uhren um 3 Uhr um eine Stunde zurückgestellt!
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