Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Hülkenberg-Spruch gegen Liam Lawson: «Das ist sein Markenzeichen»

Nach dem Italien-GP sagte Audi-Pilot Nico Hülkenberg über Liam Lawson: «Er drückt die anderen immer gerne weg. Er will nie wirklich die Wagenbreite lassen, das ist sein Markenzeichen.»

Otto Zuber

Von

Formel 1

Nico Hülkenberg in Monza
Nico Hülkenberg in Monza
Foto: XPB
Nico Hülkenberg in Monza
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Nico Hülkenberg beendete den Italien-GP in Monza auf Platz 12. Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto wurde Elfter, landete also denkbar knapp außerhalb der Punkteränge. Audi hat deshalb eine mögliche Berufung vorgemerkt, erhofft sich eine nachträgliche Zeitstrafe für Yuki Tsunoda (10.) und damit ein Aufrücken auf die Plätze 10 und 11. Hülkenberg geht aber, egal wie es mit einem möglichen Protest weitergeht, außerhalb der Punkteränge.

Werbung

Werbung

In der VSC-Phase nach dem Aus von Lance Stroll kam Hülkenberg daher wie viele andere Fahrer zum Reifenwechsel, auch wenn er wohl auch ohne frische Gummis durchgekommen wäre. Hülkenberg: «Wir wussten, dass es schwierig werden würde, aber zu diesem Zeitpunkt lag ich außerhalb der Punkteränge, und wir sagten uns: Wenn das der Fall ist, müssen wir natürlich versuchen, etwas anders zu machen und das auszugleichen.» Gezockt also – aber trotzdem punktlos geblieben.

Hülkenberg fiel zurück

Hülkenberg über die Situation beim Neustart nach der Unterbrechung wegen Leclercs Unfall: «Schade, der Start war ganz gut. Nicht so sehr der Start selbst, aber in der ersten Runde habe ich zwei, drei Positionen gutgemacht und war an einer wirklich guten Position. Aber dann in Runde zwei und drei dachte ich mir: Ich weiß nicht, was passiert ist, ob es ein Problem gab, aber ich bin auf der Geraden einfach zurückgefallen und wurde von zwei, drei Autos wieder überholt. Von da an ging es bergab.»

Im Artikel erwähnt

Auf der motorenleistungsintensiven Geraden hatte Audi mit dem eigenen Paket zu kämpfen. Monza ist aber selbst unter den Highspeed-Kursen der Extremfall, insofern dürfte es bei den weiteren Rennen besser werden. Hülkenberg: «Wir sind immer noch relativ konkurrenzfähig. Wir hatten einfach nicht die saubersten Starts. Das ist es, was es dann schwierig macht.»

Werbung

Werbung

Lawson «drückt die anderen immer gerne weg»

Eine brenzlige Szene mit Liam Lawson (derzeit als Hajdar-Ersatz für Red Bull Racing unterwegs) hatte Hülkenberg in Runde 18, als der Neuseeländer ihn in Kurve 4 und 5 ins Gras drückte. Hülkenberg sagte dazu später: «Er drückt einfach gerne. Er drückt die anderen immer gerne weg, wenn man neben ihm fährt. Er will nie wirklich die Wagenbreite lassen, das ist sein Markenzeichen. Ich nehme es ihm nicht übel, aber es ist einfach ein bisschen knifflig.»

TV-Programm

Eine Untersuchung gab es am Ende nicht. Hülkenberg hatte zum Zeitpunkt seiner Medienrunde noch keine Aufnahmen von den Streckenkameras und andere Perspektiven gesehen. Er sagte daher: «Ich muss mir das mal von außen ansehen, aber in den Briefings haben wir gesagt, dass man das ernst nehmen sollte, besonders bei diesen Geschwindigkeiten. Im Auto hat es sich in dem Moment ein bisschen unsicher angefühlt.»

Mit Blick auf das kommende Rennen in Madrid sagt Hülkenberg: «Es ist immer etwas Aufregendes, auf einer brandneuen Rennstrecke anzukommen. Niemand weiß wirklich, was ihn erwartet, bis die Autos auf die Strecke gehen. Daher ist es eines dieser Wochenenden, an denen man sehr schnell lernen und sich anpassen muss. Insgesamt haben wir uns in den letzten Rennen in die richtige Richtung entwickelt, und wenn wir die Situation frühzeitig in den Griff bekommen, können wir uns hoffentlich in eine gute Ausgangsposition bringen, um den europäischen Teil der Saison positiv abzuschließen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

Andrea Kimi Antonelli

12

53

1:51:15,281

1:23,504

25

02

George Russell

Mercedes

George Russell

63

53

+3,857

1:24,390

18

03

Max Verstappen

Red Bull Racing

Max Verstappen

3

53

+14,718

1:24,242

15

04

Lando Norris

McLaren

Lando Norris

1

53

+19,056

1:24,864

12

05

Oscar Piastri

McLaren

Oscar Piastri

81

53

+19,253

1:25,125

10

06

Lewis Hamilton

Ferrari

Lewis Hamilton

44

53

+24,655

1:25,300

8

07

Pierre Gasly

Alpine

Pierre Gasly

10

53

+27,351

1:24,927

6

08

Arvid Lindblad

Visa Cash App RB F1 Team

Arvid Lindblad

41

53

+45,136

1:26,028

4

09

Franco Colapinto

Alpine

Franco Colapinto

43

53

+47,353

1:24,933

2

10

Yuki Tsunoda

Visa Cash App RB F1 Team

Yuki Tsunoda

22

53

+58,187

1:26,320

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  • Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event

  • Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  4. Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event

  5. Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    02.–04.10.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien