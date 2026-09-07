Weiter verletzt! Aus für Isack Hadjar (Red Bull Racing) auch in Madrid

Für Red Bull Racing-Pilot Isack Hadjar begann die zweite Saisonhälfte nach der Sommerpause mit einer schlechten Nachricht: Der junge Franzose hatte sich in der Pause beim Training am Handgelenk verletzt. Beim Rennen in Zandvoort vor gut zwei Wochen war er an der Strecke, konnte aber nur zuschauen. Vorigen Mittwoch dann der nächste Rückschlag: Auch in Monza war Hadjar noch nicht wieder einsatzbereit. Nun ist schon am Montag vor dem Spanien-GP in Madrid am Wochenende klar: Auch auf dem Madring wird Hadjar ausfallen. Der Ersatz ist wie in Zandvoort und Monza organisiert: Liam Lawson rückt von den Racing Bulls auf und ersetzt Hadjar. Yuki Tsunoda springt für Lawson ein.

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Vollständige Genesung hat Priorität

Am Montagabend teilte Red Bull Racing mit: «Nachdem Liam bereitsin Zandvoort und Monza für das Team gefahren ist, wird er auch am Spanien-GP diese Woche an der Seite von Max fahren. Die Entscheidung wurde getroffen, während Isacks Genesung weiterhin positiv voranschreitet. Während er noch nicht wieder bereit ist, ins Cockpit zurückzukehren, wird er in Madrid sein und das Team unterstützen.» Er wird also vor Ort sein. Dazu heißt es weiter: «Alle bei Oracle Red Bull Racing freuen sich darauf, Isack sehr bald wieder hinterm Steuer zu begrüßen.»

Keine unnötigen Risiken!

Die neue Rennstrecke in Madrid ist kurvig, dürfte für die Piloten anspruchsvoll sein, auch mit einem gesunden Handgelenk. Schon in der Mitteilung, dass Hadjar auch das Monza-Rennen verpassen würde, hieß es unter anderem: «Das Team wird keine unnötigen Risiken mit seiner Rückkehr in den Wettbewerb eingehen.» Heißt also: Die Gesundheit steht im Vordergrund. Kein Wunder: Der Rennkalender in den kommenden Wochen ist eng getaktet. Da will ein Comeback wohl überlegt sein.