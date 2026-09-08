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Bezzecchi und Martin: MotoGP-Stars besuchen legendäre Moto Guzzi-Heimat

Die Aprilia-MotoGP-Piloten Marco Bezzecchi und Jorge Martin besuchten gemeinsam mit Lorenzo Savadori die Moto Guzzi World Days und erhielten Einblicke in das neue Werk in Mandello del Lario.

MotoGP

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Moto Guzzi
Marco Bezzecchi
© Moto Guzzi

Im Artikel erwähnt

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Prominenter Besuch bei den Moto Guzzi World Days 2026: Die Aprilia-MotoGP-Werkspiloten Marco Bezzecchi und Jorge Martin sowie Testfahrer Lorenzo Savadori nutzten die Veranstaltung, um das neue Moto Guzzi-Werk in Mandello del Lario zu besichtigen.

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Der Besuch wenige Tage vor dem MotoGP-Rennwochenende in Misano hatte auch deshalb besondere Bedeutung, weil Moto Guzzi in diesem Jahr sein 105-jähriges Bestehen feiert. Die italienische Traditionsmarke wurde 1921 gegründet und gehört wie Aprilia zum Piaggio-Konzern.

MotoGP-Stars im Moto Guzzi-Museum

Bezzecchi, Martin und Savadori erhielten einen Einblick in die neue Produktionsstätte am historischen Stammsitz des Herstellers. Anschließend besuchten die drei Piloten das neue Moto Guzzi-Museum. Dort konnten sie zahlreiche Motorräder aus nächster Nähe betrachten, die die mehr als ein Jahrhundert lange Geschichte der Marke geprägt haben.

Im Artikel erwähnt

Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Moto Guzzi
Jorge Martin
© Moto Guzzi

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Ein weiterer Programmpunkt war der berühmte Windkanal des Werks. Die Anlage wurde vollständig restauriert und renoviert und zählt zu den bedeutendsten historischen Einrichtungen in Mandello del Lario. Moto Guzzi nahm den Windkanal bereits in den 1950er-Jahren in Betrieb und gehörte damit zu den Vorreitern bei der aerodynamischen Entwicklung von Motorrädern.

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Ausfahrt mit Bezzecchi und Savadori

Bezzecchi und Savadori beließen es bei ihrem Besuch nicht beim Anschauen. Die beiden Italiener nahmen auch an der großen Moto Guzzi-Parade von Lecco nach Mandello del Lario teil. Bezzecchi fuhr dabei eine V7 Sport, während Savadori mit einer Stelvio unterwegs war. Jorge Martin verzichtete hingegen auf die Teilnahme an der gemeinsamen Ausfahrt, war anschließend aber ebenso beim Treffen mit den Fans dabei.

Zum Abschluss versammelten sich Bezzecchi, Martin und Savadori vor dem berühmten roten Tor in der Via Parodi. Der historische Eingang kennzeichnet seit 1921 den Zugang zum Moto Guzzi-Werk und gehört zu den Wahrzeichen der Marke.

Dort traf das Aprilia-Trio auf die zahlreichen angereisten «Guzzisti». Auffällig war nach Angaben des Herstellers auch die große Zahl junger Besucher. Für Moto Guzzi war der Auftritt vor dem historischen Werkstor damit zugleich eine Verbindung zwischen der mittlerweile 105-jährigen Geschichte der Marke und einer neuen Generation von Motorradfans.

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Jorge Martin, Lorenzo Savadori und Marco Bezzecchi
Jorge Martin, Lorenzo Savadori und Marco Bezzecchi
Foto: Moto Guzzi
Jorge Martin, Lorenzo Savadori und Marco Bezzecchi
© Moto Guzzi

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