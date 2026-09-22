Dylan Ferrandis (Ducati) hängt mit 32 Jahren den Helm an den Nagel

Der französische Ducati-Werksfahrer Dylan Ferrandis hat offiziell bekanntgegeben, dass er sich nach dem letzten SMX Playoff am kommenden Wochenende vom professionellen Rennsport zurückziehen wird. Der 32-Jährige gewann in der MX2-WM 2014-2016 zwei Grands-Prix und 8 WM-Läufe, bevor er seine Karriere in Amerika fortsetzte, wo er vier große Meisterschaften gewann: Er holte zwei Supercross-Titel in der 250er Klasse, einen 250er Nationals-Titel sowie eine 450er Motocross-Meisterschaft.

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Ferrandis gab seine Entscheidung in den sozialen Medien bekannt. «Das Rennen an diesem Wochenende wird mein letztes als professioneller Rennfahrer sein. Danach werde ich mich aus dem Sport zurückziehen. Ich fahre Dirtbike, seit ich 3 Jahre alt bin und dieses Leben war genau das, was ich wollte. Es war ein großartiges Jahr mit dem gesamten Ducati Racing-Team und wir werden versuchen, die Saison bestmöglich abzuschließen diese letzten gemeinsamen Momente zu genießen», erklärte er.

Dylan Ferrandis beendete das zweite SMX-Playoff in Los Angeles mit einem 3-9-Ergebnis auf Platz 11. In der Tabelle rangiert er mit 39 Punkten Rückstand zur Spitze auf Platz 7.

Meisterschaftsgewinne von Dylan Ferrandis

2019 AMA Supercross 250cc West 2020 AMA Supercross 250cc West 2020 AMA 250cc Motocross 2021 AMA 450cc Motocross

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