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Superbike-WM 2026 in Cremona: Eine Yamaha und eine Triumph zusätzlich

Während in der Top-Kategorie kein Gaststarter gemeldet ist, werden beim Meeting in Cremona in der Supersport- und Sportbike-WM starke Wildcard-Piloten erwartet – darunter ein Moto3-Weltmeister!

Supersport-WM

Lorenzo Dalla Porta ist mit einer Wildcard in der Supersport-WM dabei
Lorenzo Dalla Porta ist mit einer Wildcard in der Supersport-WM dabei
Foto: Instagram/Promodriver
Lorenzo Dalla Porta ist mit einer Wildcard in der Supersport-WM dabei
© Instagram/Promodriver

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An einem Rennwochenende der Superbike-WM in Italien ergänzen selten Gaststarter das Teilnehmerfeld. Das liegt daran, dass in der nationalen Meisterschaft (CIV) Reifen von Dunlop vorgeschrieben sind. Alle Teams und/oder Fahrer, die einen Vertrag mit diesem Hersteller haben, ist der Wechsel auf die Einheitsreifen von Pirelli in der seriennahen Weltmeisterschaft in der Regel untersagt. Das wird sich auch nicht ändern, wenn ab 2027 Michelin das Reifenmonopol übernimmt.

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Dennoch sehen wir beim zehnten Saisonmeeting zumindest in den Rahmenserien jeweils einen Gaststarter. Für beide gilt: Da die CIV am vergangenen Wochenende auf dem Cremona Circuit gastierte, verfügen sie über frische Erinnerungen und Erfahrungen, wenn sie nur wenige Tage später zurückkehren!

Ein bekanntes Gesicht ist Lorenzo Dalla Porta, der mit seinem Yamaha-Team PromoDriver in der Supersport-WM antreten wird. Der Italiener gewann 2018 die Moto3-WM, machte anschließend in der Moto2 aber harte Jahre durch und ist seit 2024 wieder in der italienischen Meisterschaft angekommen. In diesem Jahr blüht der 29-Jährige wieder auf und führt mit einem Sieg und neun Podestplätzen die umkämpfte Serie an. Angesichts von 43 Punkten Vorsprung bei nur noch 50 zu vergebenden Punkten, ist Dalla Porta die Meisterschaft nahezu sicher.

Im Artikel erwähnt

Sein WM-Debüt gibt dagegen Manuel Rocca in der Sportbike-Serie. Mit dem Gewinn des italienischen Yamaha R7 Cup 2025 verdiente sich der 23-Jährige den Aufstieg in die Sportbike-Serie. Sein Team Rosso & Nero Racing wechselte aber auf eine Triumph Daytona 660, mit der Rocca auch in Cremona an den Start gehen wird.

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