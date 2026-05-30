Ist Ferrari in Monaco der Pole-Favorit? Das sagt Teamchef Fred Vasseur

Lewis Hamilton und Charles Leclerc zeigten in Kanada eine starke Leistung. Im Sprint landete das Duo auf den Plätzen 5 und 6 hinter den beiden Mercedes- und McLaren-Piloten. Im GP schaffte es Hamilton als Zweiter aufs Podest, sein Stallgefährte musste sich mit dem vierten Platz begnügen. So kam es, dass Hamilton nach dem Fallen der Zielflagge bester Laune war, während der Monegasse das Wochenende auf dem Circuit Gilles Villeneuve als Albtraum bezeichnete.

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Der Grund: Leclerc kämpfte beim Auftakt mit den Bremsen, tags darauf fand er einfach kein gutes Gefühl für die Reifen. Der 28-Jährige tat sich denn auch sichtlich schwerer als der siebenfache Weltmeister an seiner Seite. Das bestätigte auch Teamchef Fred Vasseur nach dem Ende des Rennens.

«Insgesamt war es ein starkes Wochenende für uns, wir haben als Team eine gute Performance gezeigt», fasste der Franzose zusammen. «Lewis war das ganze Wochenende gut unterwegs, von der ersten Runde im freien Training bis zur letzten Rennrunde im GP lief es einfach super für ihn. Er hatte das nötige Vertrauen, und in diesen Bedingungen, wenn es sehr kalt ist und die Piste kaum Grip bietet, ist das entscheidend, um die Reifen auf Temperatur zu bekommen.»

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«Für Charles war es etwas schwieriger, er hatte von Anfang an Mühe, das richtige Vertrauen und damit einen guten Rhythmus zu finden. Aber insgesamt hat auch er ein gutes Ergebnis einfahren können, er kam als Vierter ins Ziel und konnte damit wichtige Punkte sammeln», fugte Vasseur mit Blick auf die andere Seite der Ferrari-Box an.

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Und der Ingenieur gesteht: «Wir hatten ein hartes Wochenende in Montreal erwartet, weil unsere Gegner Updates auf die Strecke gebracht haben. So gesehen war es ein positives Erlebnis für uns.»

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Bei der Frage nach den Ferrari-Chancen beim nächsten Kräftemessen, das auf dem berühmten Strassenkurs von Monte Carlo über die Bühne gehen wird, bleibt er dennoch vorsichtig. Während die Konkurrenz die Roten als Pole-Favoriten bezeichnet, sagt Vasseur: «Monaco ist eine ganz andere Story, die Bedingungen werden sich deutlich unterscheiden und wir müssen uns darauf vorbereiten, damit wir dort wieder eine gute Performance zeigen können.»