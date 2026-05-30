Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Audi-Star Nico Hülkenberg: «Diese Runden fühlten sich beängstigend an»

Audi-Routinier Nico Hülkenberg erlebte auf dem Circuit Gilles Villeneuve ein schwieriges Rennen. Bereits vor dem Start wurde es knifflig, wie der Deutsche nach dem Fallen der Zielflagge erzählt hat.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Nico Hülkenberg wechselte im Kanada-GP schon früh auf die weichen Reifen
Nico Hülkenberg wechselte im Kanada-GP schon früh auf die weichen Reifen
Foto: Dunbar / XPB Images
Nico Hülkenberg wechselte im Kanada-GP schon früh auf die weichen Reifen
© Dunbar / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im Fahrerlager von Kanada war es ein Dauerthema: Die Wetterprognose für den fünften Rennsonntag der Saison liess ein Regenrennen befürchten, und vor dem Start des Rennens hatte es auch geregnet, deshalb gestaltete sich die Reifenwahl besonders knifflig. Sieben Fahrer nahmen das Rennen auf den Intermediates in Angriff, einer davon war Nico Hülkenberg.

Werbung

Werbung

Der Audi-Star merkte aber schnell, dass die grün markierten Gummis nicht die richtige Wahl waren, tatsächlich zeichnete sich dies schon vor dem Start ab, als das Feld gleich drei Einführungsrunden absolvierte, weil Arvid Lindblad bei der ersten Aufwärmrunde nicht vom Fleck kam und von der Startaufstellung geschoben werden musste. Als das Rennen endlich losging, hatten sich die Streckenverhältnisse bereits derart verbessert, dass die mit Intermediates bestückten Autos früh an die Box abbogen.

Hülkenberg, der seine Reifen für Mischverhältnisse bereits in der zweiten Runde gegen weiche Slicks austauschte und in Runde 20 schliesslich auf die mittelharte Mischung der rillenlosen Walzen wechselte, kam schliesslich als Zwölfter ins Ziel. Er erklärte nach dem Rennen, dass sich die Einführungsrunden bereits schwierig gestalteten.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Wir stehen in der Startaufstellung, es regnet schon eine Weile, es fahren keine Autos, der Himmel ist grau – es hätte genauso gut so weitergehen können», verteidigte der 38-Jährige die Reifenwahl. «Wir sind natürlich ein bisschen ein Risiko eingegangen, aber ich glaube, es lag auch an den Runden vor dem Start», fügte er im gleichen Atemzug an.

Werbung

Werbung

«Ich finde, unser Auto kommt sehr gut mit den Reifen zurecht, aber wenn es kalt ist, haben auch wir Mühe, sie auf Temperatur zu bringen, und ich glaube, das lag auch ein bisschen an den Runden vor dem Start, die sich für uns ziemlich unsicher und beängstigend anfühlten. Im Nachhinein war es natürlich ganz klar nicht die richtige Reifenwahl», ergänzte der 254-fache GP-Teilnehmer, der sich nun auf sein Heimrennen in seiner Wahlheimat Monaco freuen darf.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

68

1:28:15,758

1:14,210

31

02

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

68

+10,768

1:14,573

21

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

68

+11,276

1:14,398

17

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

68

+44,151

1:15,297

16

05

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

67

+1 Runde

1:14,578

10

06

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

67

+1 Runde

1:15,462

8

07

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

67

+1 Runde

1:15,604

6

08

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

67

+1 Runde

1:15,390

4

09

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

67

+1 Runde

1:15,852

2

10

Oliver Bearman

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

87

67

+1 Runde

1:16,002

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  5. Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien