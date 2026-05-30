Lewis Hamilton über Duell mit Max Verstappen: «Einfach grossartig»

Den Sieg im Kanada-GP schnappte sich Mercedes-Talent Kimi Antonelli, der sich in diesem Jahr zum Seriensieger mausert: Es war bereits der vierte GP-Triumph des Teenagers in Folge, damit baute er seine WM-Führung auf 43 Punkte aus. Hinter ihm kamen der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton und der vierfache Champion Max Verstappen auf den weiteren Top-3-Rängen ins Ziel.

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Der Ferrari-Pilot und sein früherer WM-Gegner aus dem Red Bull Racing Team hatten sich zuvor ein beachtliches Read-an-Rad-Duell geliefert und den Zuschauern damit viel Spannung beschert. Auch aus der Cockpit-Perspektive war der Zweikampf ein Vergnügen, berichtete Hamilton nach dem Fallen der Zielflagge: «Es war überragend, einfach grossartig, mit einem der Grössten zu kämpfen. Und es war unglaublich schwierig.»

«Ich denke, unsere Autos sind leistungsmässig nicht weit voneinander entfernt, und das zeigte sich schon im Qualifying. Und auch wenn wir meiner Meinung nach in den Kurven etwas besser aufgestellt sind, haben sie auf den Geraden die Nase vorn. Alle Zeitgewinne aus den Kurven werden dort wieder wettgemacht», schilderte der 105-fache GP-Sieger.

«Als ich hinter ihm war, wurde es wirklich knifflig», gestand Hamilton daraufhin. «Klar, ich habe etwas Zeit verloren – er war zu Beginn des Rennens schneller, aber als er auf die Medium-Reifen wechselte, konnte ich ihn einholen. Und ich liebe diese Jagd. Darum dreht sich mein ganzes Leben schon seit meiner Kindheit, seit ich ein richtig altes Kart hatte, war ich einfach immer der Jäger. Es war also unglaublich, wieder in dieser Position zu sein und einen Champion vor mir zu jagen», schwärmte er.

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Strategisch sei es eine Herausforderung gewesen, das Power-Defizit wettzumachen, betonte Hamilton. «Selbst wenn wir überholen, haben sie auf den Geraden immer noch mehr Leistung. Also musste ich mir einen Weg überlegen, wie ich die Leistung meiner Batterie auf jeder Geraden maximieren und sicherstellen kann, dass ich an dieser bestimmten Stelle genug davon habe. Und ja, Gott sei Dank habe ich es geschafft. Und es fühlt sich einfach super an, wenn man dann vorbeizieht.»