Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Lewis Hamilton über Duell mit Max Verstappen: «Einfach grossartig»

Im Kanada-GP lieferten sich Lewis Hamilton und Max Verstappen ein Duell um den zweiten Platz. Der Ferrari-Star, der vor seinem Red Bull Racing-Widersacher ins Ziel kam, war begeistert vom Zweikampf.

Formel 1

Lewis Hamilton und Max Verstappen lieferten sich ein spannendes Duell
Lewis Hamilton und Max Verstappen lieferten sich ein spannendes Duell
Foto: Dunbar / XPB Images
Lewis Hamilton und Max Verstappen lieferten sich ein spannendes Duell
© Dunbar / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Den Sieg im Kanada-GP schnappte sich Mercedes-Talent Kimi Antonelli, der sich in diesem Jahr zum Seriensieger mausert: Es war bereits der vierte GP-Triumph des Teenagers in Folge, damit baute er seine WM-Führung auf 43 Punkte aus. Hinter ihm kamen der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton und der vierfache Champion Max Verstappen auf den weiteren Top-3-Rängen ins Ziel.

Werbung

Werbung

Der Ferrari-Pilot und sein früherer WM-Gegner aus dem Red Bull Racing Team hatten sich zuvor ein beachtliches Read-an-Rad-Duell geliefert und den Zuschauern damit viel Spannung beschert. Auch aus der Cockpit-Perspektive war der Zweikampf ein Vergnügen, berichtete Hamilton nach dem Fallen der Zielflagge: «Es war überragend, einfach grossartig, mit einem der Grössten zu kämpfen. Und es war unglaublich schwierig.»

«Ich denke, unsere Autos sind leistungsmässig nicht weit voneinander entfernt, und das zeigte sich schon im Qualifying. Und auch wenn wir meiner Meinung nach in den Kurven etwas besser aufgestellt sind, haben sie auf den Geraden die Nase vorn. Alle Zeitgewinne aus den Kurven werden dort wieder wettgemacht», schilderte der 105-fache GP-Sieger.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Als ich hinter ihm war, wurde es wirklich knifflig», gestand Hamilton daraufhin. «Klar, ich habe etwas Zeit verloren – er war zu Beginn des Rennens schneller, aber als er auf die Medium-Reifen wechselte, konnte ich ihn einholen. Und ich liebe diese Jagd. Darum dreht sich mein ganzes Leben schon seit meiner Kindheit, seit ich ein richtig altes Kart hatte, war ich einfach immer der Jäger. Es war also unglaublich, wieder in dieser Position zu sein und einen Champion vor mir zu jagen», schwärmte er.

Werbung

Werbung

Strategisch sei es eine Herausforderung gewesen, das Power-Defizit wettzumachen, betonte Hamilton. «Selbst wenn wir überholen, haben sie auf den Geraden immer noch mehr Leistung. Also musste ich mir einen Weg überlegen, wie ich die Leistung meiner Batterie auf jeder Geraden maximieren und sicherstellen kann, dass ich an dieser bestimmten Stelle genug davon habe. Und ja, Gott sei Dank habe ich es geschafft. Und es fühlt sich einfach super an, wenn man dann vorbeizieht.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

68

1:28:15,758

1:14,210

31

02

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

68

+10,768

1:14,573

21

03

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

68

+11,276

1:14,398

17

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

68

+44,151

1:15,297

16

05

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

67

+1 Runde

1:14,578

10

06

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

67

+1 Runde

1:15,462

8

07

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

67

+1 Runde

1:15,604

6

08

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

67

+1 Runde

1:15,390

4

09

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

67

+1 Runde

1:15,852

2

10

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

87

67

+1 Runde

1:16,002

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  5. Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM