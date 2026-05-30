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VR46-Ass Di Giannantonio zum Sprintpodium: «Sehr aggressiv und präzise!»

Trotz Startplatz 7 im MotoGP-Sprint ging es für Fabio Di Giannantonio in Mugello bis aufs Podium. Seine Platzgewinne in der Startphase hatte der MotoGP-Held aus Rom als Erfolgsschlüssel ausgemacht.

MotoGP

Von Starplatz 7 ging es für Fabio Di Giannantonio vor bis auf P3
Von Starplatz 7 ging es für Fabio Di Giannantonio vor bis auf P3
Foto: Gold and Goose
Von Starplatz 7 ging es für Fabio Di Giannantonio vor bis auf P3
© Gold and Goose

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Als Mitfavorit startete Fabio Di Giannantonio in das MotoGP-Event in Mugello - dem ersten Heim-Wochenende in dieser Saison, gleichzeitig seines Teams und von Ducati. Entsprechend hoch die Erwartungshaltung an den Italiener, der als bestplatzierter Pilot auf einer GP26 in der WM-Tabelle noch in Schlagdistanz zu den Aprilia-Assen Marco Bezzecchi und Jorge Martin ist. Die Bestzeit im Zeitfahren am Freitag folgte am Samstagvormittag der erste Rückschlag. Nicht nur, dass es im Qualifying für «Diggia» mit Platz 7 nur zur dritten Startreihe reichte, er musste sich mit Marc Marquez, Fermin Aldeguer und Francesco Bagnaia beim Start hinter gleich drei Markenkollegen anstellen.

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«Diggia» zog schnell an Marc Marquez vorbei
«Diggia» zog schnell an Marc Marquez vorbei
Foto: Gold and Goose
«Diggia» zog schnell an Marc Marquez vorbei
© Gold and Goose

Durch einen guten Start und eine beherzte erste Runde war der Römer im Sprintrennen trotzdem nach wenigen Minuten in Schlagdistanz zu den Podiumsplätzen. Das VR46-Ass nach dem Zieleinlauf: «Ich konnte eine unglaubliche erste Runde fahren! Sehr aggressiv und präzise!» Nach dem ersten von zwölf Umläufen hatte der 27-Jährige bereits drei Plätze gewonnen. Ein souveränes Manöver gegen LCR-Rookie Diogo Moreira zwei Runden später bedeutete Platz drei, den der neue und alte Drittplatzierte der WM-Tabelle bis zur Zielflagge nicht mehr abgab.

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Da WM-Leader Marco Bezzecchi auf dem vierten Rang über die Ziellinie fuhr, war «Diggia» im Sprintrennen bestplatzierter der italienischen Lokalhelden: «Ich bin überglücklich! Ein tolles Resultat vor heimischen Fans!»

Mit den eingefahren sieben Punkten zementierte der Gesamtdritte Römer seinen Rang als aktuell bester Pilot auf einer Ducati. 25 Punkte trennen ihn vom führenden Marco Bezzecchi, 30 Zähler Vorsprung hat er auf KTM-Speerspitze Pedro Acosta.

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Start Nr

01

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

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72

02

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

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25

03

Jorge Martin

Aprilia Racing

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89

04

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

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Ducati Lenovo Team

93

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Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

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54

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Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

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Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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LCR Honda

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