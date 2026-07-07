Italien-GP in Monza: Ab 2027 drei Jahre lang im Sprint-Format

Vom 4.–6. September 2026 wird im königlichen Park von Monza das Traditions-GP-Wochenende von Italien stattfinden, auf der ältesten aller Formel-1-Strecken (1922 erbaut).

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Dabei hat ACI-Chef Geronimo La Russa bestätigt: Ab 2027 und für drei Jahre lang findet die Monza-Action wieder im Sprintformat statt! «Wir haben ein entsprechendes Abkommen getroffen.» Schon 2021 wurde in Monza ein Sprint ausgetragen, vom damaligen Mercedes-Piloten Valtteri Bottas gewonnen.

La Russa hat erklärt, dass der Renntag des 2026er Grands Prix bereits ausverkauft ist. «Wir werden aus diesem Grund eine Zusatz-Tribüne errichten. Die Karten dafür kommen in den kommenden Wochen in Verkauf.»

Ferrari in guter Form (zwei Siege aus den letzten drei WM-Läufen), das ist ein weiterer Turbo für das beliebte Rennen in Norditalien. La Russa: «Wir haben am Montag nach dem Sieg von Charles Leclerc in England noch mehr Ticket-Buchungen erhalten.»

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