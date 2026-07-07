Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Italien-GP in Monza: Ab 2027 drei Jahre lang im Sprint-Format

Der Automobilklub Italien (ACI) hat in Mailand Einzelheiten zum Italien-GP veröffentlicht. Dabei ist verraten worden – das Traditions-Wochenende von Monza findet künftig wieder im Sprintformat statt!

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Tolle Stimmung in Monza
Tolle Stimmung in Monza
Foto: XPB
Tolle Stimmung in Monza
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

Werbung

Vom 4.–6. September 2026 wird im königlichen Park von Monza das Traditions-GP-Wochenende von Italien stattfinden, auf der ältesten aller Formel-1-Strecken (1922 erbaut).

Werbung

Werbung

Dabei hat ACI-Chef Geronimo La Russa bestätigt: Ab 2027 und für drei Jahre lang findet die Monza-Action wieder im Sprintformat statt! «Wir haben ein entsprechendes Abkommen getroffen.» Schon 2021 wurde in Monza ein Sprint ausgetragen, vom damaligen Mercedes-Piloten Valtteri Bottas gewonnen.

La Russa hat erklärt, dass der Renntag des 2026er Grands Prix bereits ausverkauft ist. «Wir werden aus diesem Grund eine Zusatz-Tribüne errichten. Die Karten dafür kommen in den kommenden Wochen in Verkauf.»

Im Artikel erwähnt

Ferrari in guter Form (zwei Siege aus den letzten drei WM-Läufen), das ist ein weiterer Turbo für das beliebte Rennen in Norditalien. La Russa: «Wir haben am Montag nach dem Sieg von Charles Leclerc in England noch mehr Ticket-Buchungen erhalten.»

Werbung

Werbung

  • Alle Sprint-Sieger

  • Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

  • Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

  • Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

  • Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

  • Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

  • Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

  • Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

  • Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

  • Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

  • Spa 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

  • Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

  • Shanghai 2026 – George Russell (GB), Mercedes

  • Miami 2026 – Lando Norris (GB), McLaren

  • Montreal 2026 – George Russell (GB), Mercedes

  • Silverstone 2026 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. 3. Qualifying

  9. 2. Qualifying

  10. 1. Qualifying

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

52

1:27:11,335

1:32,871

29

02

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

52

+0,427

1:32,489

23

03

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

52

+0,772

1:32,309

22

04

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

52

+1,149

1:32,625

18

05

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

52

+1,598

1:32,268

10

06

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

52

+2,023

1:33,648

9

07

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

52

+2,214

1:33,632

6

08

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

52

+2,413

1:33,650

4

09

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

52

+3,229

1:34,281

2

10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

52

+3,445

1:34,179

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  • Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  • Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  4. Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  5. Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien