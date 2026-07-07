Italien-GP in Monza: Ab 2027 drei Jahre lang im Sprint-Format
Der Automobilklub Italien (ACI) hat in Mailand Einzelheiten zum Italien-GP veröffentlicht. Dabei ist verraten worden – das Traditions-Wochenende von Monza findet künftig wieder im Sprintformat statt!
Vom 4.–6. September 2026 wird im königlichen Park von Monza das Traditions-GP-Wochenende von Italien stattfinden, auf der ältesten aller Formel-1-Strecken (1922 erbaut).
Dabei hat ACI-Chef Geronimo La Russa bestätigt: Ab 2027 und für drei Jahre lang findet die Monza-Action wieder im Sprintformat statt! «Wir haben ein entsprechendes Abkommen getroffen.» Schon 2021 wurde in Monza ein Sprint ausgetragen, vom damaligen Mercedes-Piloten Valtteri Bottas gewonnen.
La Russa hat erklärt, dass der Renntag des 2026er Grands Prix bereits ausverkauft ist. «Wir werden aus diesem Grund eine Zusatz-Tribüne errichten. Die Karten dafür kommen in den kommenden Wochen in Verkauf.»
Ferrari in guter Form (zwei Siege aus den letzten drei WM-Läufen), das ist ein weiterer Turbo für das beliebte Rennen in Norditalien. La Russa: «Wir haben am Montag nach dem Sieg von Charles Leclerc in England noch mehr Ticket-Buchungen erhalten.»
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Alle Sprint-Sieger
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Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
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Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
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Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
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Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
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Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
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Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes
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Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing
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Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
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Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
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Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
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Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
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Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
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Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
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Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
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Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
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Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
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Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren
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Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
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Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari
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Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren
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Spa 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
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Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
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Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren
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Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
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Shanghai 2026 – George Russell (GB), Mercedes
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Miami 2026 – Lando Norris (GB), McLaren
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Montreal 2026 – George Russell (GB), Mercedes
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Silverstone 2026 – Kimi Antonelli (I), Mercedes
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