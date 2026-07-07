Ralf Schumacher über Crash von Max Verstappen: «Das ist schon eigenartig»

Der turbulente Grand Prix in Silverstone war ein echter Leckerbissen, mit vielen Aufregern. Der 180-fache GP-Teilnehmer Ralf Schumacher hat die Action vor Ort in England erlebt, als F1-Experte für unsere Kollegen von Sky. Er spricht zunächst über den Aufschwung bei Ferrari.

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Der WM-Vierte von 2001 und 2002 erkennt: «Lewis Hamilton funktioniert jetzt mit dem Team, es geht alles in die richtige Richtung. Ferrari kann wieder um den Titel fahren. Und das ist lange her.»

Zur Erinnerung: Der letzte Fahrer-Weltmeister von Ferrari war Kimi Räikkönen 2007, die letzte Konstrukteurs-WM wurde 2008 eingefahren.

In der Fahrer-WM führt das Mercedes-Duo Kimi Antonelli (179 Punkte) und George Russell (154), verfolgt von den beiden Ferrari-Fahrern Lewis Hamilton (147) und Charles Leclerc (108). In der Markenwertung heisst es zwischen Mercedes und Ferrari 333:255.

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Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher weiter: «Im Moment muss man sagen – all das, was sonst ein Problem bei Ferrari war, scheint weg zu sein. Bei Mercedes sieht es eher nach Schwierigkeiten mit der Batterie als nach Motorproblemen aus, vielleicht ist das vibrations- oder temperaturbedingt.»

Anderer Aufreger in Silverstone: Heckflügel-Defekt am Wagen von Max Verstappen, Abflug, null Punkte. Ralf Schumacher: «Eine ganz schwierige Situation. Max hat es im Rennen trotz der Probleme gut gemacht. Aber das mit dem Flügel ist eigenartig, das ist jetzt das zweite Mal nach Österreich, das da etwas nicht gestimmt hat. Das muss Red Bull Racing in den Griff kriegen, denn je nachdem, an welcher Stelle einer Strecke so etwas passiert, möchte man das als Fahrer wirklich nicht erleben.»