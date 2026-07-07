Fabio Di Giannantonio trotz KTM-Werksvertrag: Emotionale Szenen bei VR46

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Red Bull Rookie Kratochwil zuhause am Sachsenring – die Spannung steigt
Noch bevor die Ankunft von Fabio Di Giannantonio bei Red Bull-KTM bestätigt wurde, hat sich die VR46-Ducati-Einheit aus Tavullia mit einem emotionalen Abschiedsstatement des Italieners gemeldet.
Es ist offiziell:
Auch die zweite Fahrer-Personalie wurde bei KTM noch vor dem Deutschland-Grand-Prix am kommenden Wochenende offiziell bestätigt – zwei Stunden nach der Vollzugsmeldung von AM73. Dass es sich hier um den jetzigen VR46-Ducati-Fahrer Fabio Di Giannantonio handelt, war längst kein Geheimnis mehr. Der 27-jährige gebürtige Römer belegt im Moment hinter den Aprilia-Assen Jorge Martin und Marco Bezzecchi Platz 3 in der WM-Tabelle und hat aktuellen von allen Ducati-Fahrern die besten Chancen auf den WM-Titel.
Bevor KTM die
«Verdammt, ich habe gedacht, das würde einfacher sein», erklärt Di Giannantonio zu Beginn, während ihm bereits das erste Mal die Stimme versagt. «Ihr seid ein unglaubliches – ein verrücktes Team! Ich habe mich noch nie in einem Team so gut gefühlt. Ihr habt mir alles gegeben – alles, was ich jetzt bin, und all die guten Dinge, die mir jetzt widerfahren.»
Fabio Di Giannantonio weiter: «Ich war nicht diese Person, nicht dieser Mann und auch nicht dieser Rennfahrer, der ich nun bin. All das ist euer Verdienst – danke an alle!» Nach der Rede folgen innige Umarmungen mit allen Crew-Mitgliedern. Zur Erinnerung: Di Giannantonio stand in seinem zweiten Jahr beim Gresini-Team bereits vor dem Karriere-Aus in der MotoGP-WM, rettete sich aber Ende 2023 mit starken Ergebnissen und ergatterte somit für 2024 den Platz bei VR46 Racing. Für das Team von Valentino Rossi stand Fabio bisher sieben Mal auf dem Podium.
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